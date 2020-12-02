Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ на Закарпатье создали проблемы для Украины

Будапешт неизменно готов защищать главу Общества венгерской культуры Закарпатья Василия Брензовича (фото сделано в Берегове в 2016 году), в том числе – в конфликте с СБУ

Эта неделя выдалась трудной для украинско-венгерских отношений и – если Киев не поймет наконец, что происходит, – может стать знаковой для отношений с западными партнерами, прежде всего с НАТО.

СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма, хотя и не предоставила убедительных доказательств этих утверждений.

Одновременно с обыском в сеть "вбросили" два видео. На одном депутаты ОТГ под Ужгородом на сессии местного совета поют гимн Венгрии, на другом – якобы "украинские националисты" угрожают венграм Закарпатья. И хотя формально с обысками от СБУ это не связано, одновременная информационная атака не могла не вызвать удивления.

Стоит отметить, что действия спецслужбы вполне могли иметь внутриполитические причины (на Закарпатье происходит распределение должностей после местных выборов, и мандаты венгерской партии в облсовете имеют значение), но они ударили также по внешней политике. Между Украиной и Венгрией начала раскручиваться спираль конфликта, которая вполне может превзойти пик трехлетней давности.

Время для этого – крайне неудачное для Украины.

Конфликт начался накануне встречи НАТО, где обсуждалась 10-летняя стратегия Альянса в отношении государств-партнеров, включая Украину.

Правительство Венгрии снова заявляет о "беспрецедентном давлении" и "преследовании" закарпатских венгров – и хотя за последние годы Украине удалось убедить Запад в том, что это неправда, действия СБУ и реакция на них дали Будапешту новые аргументы.

Служба против Венгрии

В понедельник 30 ноября Служба безопасности Украины одновременно начала ряд обысков на Закарпатье.

В Ужгороде следователи пришли в офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС), в частный дом руководителя этой организации, экс-нардепа Василия Брензовича и в офис Благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде". В Берегове СБУ работала в помещении Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II.

Дольше всего обыскивали дом Брензовича – более 12 часов, с 9:00 до 21:00.

"Изучается возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда госбезопасности. Речь идет о фейковом распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные наши регионы. Также следствие изучает факты поддержки отдельными украинскими общественными деятелями государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности, в том числе в совершении действий с признаками государственной измены", – сообщили в вечер понедельника в СБУ.

В подтверждение своих слов там заявили, что "обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье" (впрочем, продемонстрированные находки вызывают по меньшей мере недоумение, об этом далее).

В КМКС говорят, что санкцию на обыск дал Запорожский суд еще в начале прошлой недели.

Впрочем, война СБУ с венгерским фондом "Эган Эде" продолжается гораздо дольше.

"Европейская правда" еще два с половиной года назад писала о расследовании СБУ деятельности этого фонда. Тогда СБУ также утверждала, что фонд за деньги венгерского правительства финансирует "распространение сепаратистских настроений в Закарпатской области", "незаконные движения, связанные с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и т.д.

Не исключено, что сейчас речь идет о том самом деле; по крайней мере, они похожи.

Это вызывает вопрос: нашла ли СБУ за 2,5 года следствия по столь серьезным обвинениям хоть сколько-нибудь серьезные доказательства?

Потому что после вчерашних обысков Служба продемонстрировала только карту и деревянную сувенирную модель Венгерского королевства до Трианона (так называемой "Великой Венгрии"), которое включает также часть Закарпатья и территорий всех государств-соседей Венгрии, от Словакии до Словении. Распространение такой карты, конечно, заслуживает осуждения, но сложно утверждать, что найденный дома у Брензовича один экземпляр такой карты суд признает достаточным доказательством его посягательств на территориальную целостность Украины.

А еще у него нашли карту и книгу (не тираж, а один экземпляр!) о возможной венгерской этнической автономии в составе Украины то ли в виде отдельного района, то ли избирательного округа. С идеями создания такой автономии можно (и стоит) не соглашаться – авторы этих строк неоднократно критиковали их на страницах ЕвроПравды. Однако, во-первых, об этой идее украинские венгры говорят давно и публично. А во-вторых, попытки СБУ выдать их за "доказательства сепаратизма" вызывают на Закарпатье или у тех, кто разбирается в регионе, по меньшей мере недоумение.

Скорее возникает подозрение в наличии иного мотива, нежели официально задекларированный.

Служба против НАТО

В то же время эти обыски создали очень невыгодный для Украины фон на международной арене. Да еще и в совершенно неподходящий момент.

В последнее время украинско-венгерские отношения и без того переживали очередной кризис из-за вмешательства венгерских чиновников в украинские выборы и объявления их персонами нон грата в Украине. И хотя руководители МИД Украины и Венгрии якобы принципиально договорились "перевернуть страницу" и возобновить сотрудничество, отношения оставались напряженными – ведь Украина не спешила снимать запрет, ожидая по крайней мере персональной встречи министров.

И еще важнее было то, что обыски на Закарпатье начались ровно накануне министерского заседания НАТО, на котором союзники обсуждали стратегию NATO-2030, то есть план развития Альянса на ближайшие 10 лет, в том числе – отношения с Украиной.

И хотя публичный доклад к этой встрече, в которой эксперты призвали НАТО "углублять отношения с Украиной", это уже не изменило, но в дискуссиях в закрытом режиме, между государствами-членами Альянса, Киев получил новые проблемы.

Как известно, еще с осени 2017 года, после принятия нового закона "Об образовании", Венгрия публично провозгласила, что воспользуется принципом консенсуса в НАТО и будет блокировать дальнейшую интеграцию Украины в Альянс и встречи Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, требуя от Киева изменить свое законодательство. Эта блокада никому не нравилась, требования к Украине не нашли широкой поддержки, а у Будапешта не было новых аргументов, чтобы обосновать ее сохранение. В конце концов, под давлением других государств, включая США, венгры несколько ослабили вето. В частности, летом 2020 года Будапешт дал согласие на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced opportunities partner, EOP). Между Киевом и Будапештом с начала года продолжался диалог и о том, чтобы окончательно снять вето.

Учитывая последние тенденции в Альянсе, где готовятся предоставить Грузии план действий по членству, разблокирование интеграции стало насущной необходимостью. Тем более с учетом того, что Украина не теряет надежды догнать Грузию.

Однако события на Закарпатье вернули нас к пику кризиса.

Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто поднял украинский вопрос на заседании Североатлантического совета – руководящего органа Альянса. По его словам, последние обыски свидетельствуют о том, что запугивание венгров и разжигание антивенгерской ненависти является политикой украинского правительства.

"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО", – сказал министр, попросив другие государства больше не оказывать давления на Венгрию, чтобы она отказалась от вето.

Убедить Будапешт отказаться от этой позиции будет непросто, ведь ее причиной на самом деле стали не только обыски.

Чисто случайные совпадения

Эта история поражает количеством совпадений.

Те, кто следил за спором между СБУ и фондом "Эган Эде", обратили внимание на то, что предыдущее (и до сих пор единственное) публичное проявление этого дела, имевшего место 2,5 года назад, также удивительным образом совпало с переговорами Киева и Будапешта об ослаблении венгерского вето в НАТО. Тогда из-за действий СБУ под угрозой оказалась встреча Украина-НАТО на высшем уровне. Затем дело отложили в долгий ящик, чтобы снова сделать публичным именно сейчас.

Но одним только этим совпадением дело не обошлось.

В понедельник, одновременно с началом обысков СБУ, в анонимном youtube-канале появилось видео, как депутаты Сюртивской ОТГ, что под Ужгородом, поют на учредительной сессии гимн... Венгрии.

Это видео аутентично и действительно было снято на сессии, которая прошла, правда, неделю назад, 21 ноября. 1 декабря это подтвердил журналистам председатель Сюртивской ОТГ Арпад Пушкарь, который присутствовал на той сессии. Причем из слов господина Пушкаря создается впечатление, что они с депутатами не впервые поют венгерский гимн на сессии и не видят в этом ничего такого.

Сразу подчеркнем: авторы этого текста ни на секунду не поддерживают позицию господина Пушкаря.

Такая практика недостойна и заслуживает оценки правоохранительных органов.

И объяснения посольства Венгрии о том, что гимн этой страны одновременно является национальной молитвой и его надо воспринимать именно как молитву, – неубедительны.

Тем более, что в 2011 году уже был подобный прецедент: Береговский райсовет внес изменения в свой регламент и предусмотрел, что сессии райсовета должны начинаться исполнением украинского, а также после него – венгерского гимна. Тогда это решение обжаловала местная прокуратура, и через несколько месяцев райсовет отказался от своей затеи. Подобный результат должен наступить и в совете Сюртивской ОТГ.

Однако возникают логичные вопросы: почему публикация этого видео совпала с обысками СБУ и почему украинские спецслужбы только сейчас взялись его проверять?

Следующая серия совпадений связана с провокационным видео, на котором человек в балаклаве и камуфляжной форме на фоне знака "Берегово", обмотанного красно-черным флагом и флагом "Правого сектора" (только визитки Яроша не хватает), выкрикивает угрозы в адрес венгерской общины Закарпатья: "Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономии, иначе мы придем за вами и за вашими детьми" – завершая свой спич зигованием.

Ролик снят настолько гротескно, что не остается сомнений в том, что "угрозы" являются постановочными и их цель – провокация, но время его появления вызывает еще больше вопросов. Видео впервые появилось на youtube 22 ноября (как раз после пения гимна в Сюрте) на очень странном Youtube-канале, где много контента о Сербии, а в минувшие выходные, как раз перед обысками в венгерских организациях, кто-то передал его венгерским СМИ Закарпатья – и те ожидаемо поддались на провокацию и распространили его, как будто реальные угрозы.

Хорошо, что на этот ролик уже есть реакция украинских правоохранителей, в том числе лично министра Авакова.

Формально эти три события не связаны друг с другом. Обыски, в частности, не затронули Сюртивскую ОТГ и ее депутатов (что было бы логичным в случае реакции СБУ на гимн). Псевдонационалисты тоже не могли реагировать на эти события, поскольку те еще не стали публичными.

Единственное, что их связывает – все они направлены на искусственное нагнетание конфликтности на Закарпатье. А безумное количество совпадений не позволяет исключить, что скрытая связь между ними все же существует.

Геополитика областного центра

Стоит отметить, что контекст этих событий связан не только с НАТО.

Нельзя исключить наличия в них также внутриполитического, а точнее, даже внутриобластного компонента. Более того, на Закарпатье многие убеждены, что именно внутриобластная борьба за должности и место в коалиции, к которой присоединилось местное управление СБУ, инициировавшее действия Киева, является причиной этого безумного развития событий, что в итоге ударит по отношениям Украины с НАТО.

Обыски у венгров прошли на следующий день после очередных консультаций по избранию нового руководства Закарпатского областного совета, которые инициировало местное руководство президентской партии "Слуга народа", в частности еще пока председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, стремящийся сменить кресло губернатора на должность председателя облсовета. Вместо него ОГА должен возглавить Анатолий Полосков по квоте местной партии "Родное Закарпатье". Эта рокировка уже согласована с Киевом.

Впрочем, для создания коалиции эти две партии должны привлечь партнера, на роль которого прочили венгерскую партию КМКС.

Однако после обысков представители КМКС не явились на встречу, передав, что выходят из переговоров с президентской силой, поскольку убеждены, что обыски проводятся по согласованию с ней ради давления на депутатов-венгров.

Для полноты картины следует добавить, что Петров является генерал-майором СБУ и экс-руководителем департамента контрразведки.

Впрочем, во вторник Петров лично отверг все обвинения, заявив: он осознает, что "необоснованная примитивная грубая сила – это не аргумент, особенно в политике". И надо признать, что лично ему такое развитие событий невыгодно: сложно рассчитывать, что на следующий день после довольно внезапных обысков КМКС и Брензович поддержат его на пост председателя облсовета. А вот тем, кто в итоге займет место венгров в будущем областном большинстве и примет участие в распределении должностей, этот скандал сыграл на руку.

Lose-lose strategy

Можно долго спорить о том, не было ли в действиях СБУ тайных мотивов, о том, кто их инициировал, о том, симметричен ли ответ Венгрии и т.д. – однако это не меняет главного.

История, произошедшая на Закарпатье, примечательна тем, что в случае, если эскалация продолжится, то в конце концов проиграют все. А пока идет именно к этому.

Венгрия уже предприняла шаги, чтобы поднять градус противостояния до предыдущего пика. Речь идет не только о блокаде в НАТО. Как было и в 2018 году, Будапешт попытается направить на Закарпатье наблюдателей СММ ОБСЕ (Сийярто уже провел переговоры об этом с председательством в организации), создавая ложное впечатление, что, мол, этот регион – опасная зона вроде Донбасса, потому что Украина "оказывает давление на национальные меньшинства".

Киев пока тоже не демонстрирует готовности делать шаги навстречу.

Во вторник, например, МИД вызвал посла Венгрии и публично сообщил об этом медиа (что в дипломатической практике делают только в том случае, если конфликтность нужно подчеркнуть), да и сообщение министерства об этой встрече было довольно жестким.

Такую тональность можно понять. Мы действительно зашли в ситуацию, когда каждый следующий шаг Будапешта, согласно дипломатическим обычаям, требует ответа Киева.

Однако в итоге эти шаги и ответы наносят вред самой Украине.

Мы добавляем себе проблем в НАТО, ОБСЕ и в ЕС, где Венгрия будет поднимать этот вопрос, а также в отношениях с другими западными партнерами, в общении с которыми теперь придется тратить усилия на то, чтобы объяснить украинско-венгерское противостояние. Мы генерируем ненужную напряженность в венгерской общине на Закарпатье. Стоит добавить, что не останется в выигрыше и Венгрия, которая будет иметь те же проблемы на международных площадках.

И напоследок, очень трудно себе представить, как в случае продолжения нынешнего развития событий украинско-венгерские отношения смогут выйти из того глубокого кризиса, который они переживают последние три года. Ведь сейчас разрушаются даже те небольшие ростки доверия между Киевом и Будапештом, которые появились за последний год.

И единственный игрок, который выиграет от дальнейшего развития конфликта – это Россия, которая получит почву для продвижения любимого нарратива о "притеснениях меньшинств в Украине".

Авторы:

Дмитрий Тужанский, Институт Центральноевропейской стратегии,

Сергей Сидоренко, "Европейская правда"