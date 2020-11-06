Кулеба говорит, что договорился с Венгрией "перевернуть страницу" и возобновить сотрудничество

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с венгерской стороной "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.

Об этом Кулеба рассказал после телефонных переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами", - рассказал Кулеба на своей Facebook-странице.

По его словам, оба министра согласились, что "надо сделать правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог".

"Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему", - отметил Кулеба.

Министр пообщался с Сийярто после того, как написал венгерском дипломату смс-сообщение с пожеланием скорой победы над коронавирусом. Сийярто получил положительный результат теста на COVID-19 во время официального визита в Азию.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение "жалким и бессмысленным".

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