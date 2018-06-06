СБУ против Венгрии: как закарпатский старлей поставил под угрозу саммит Украина-НАТО

За последние семь дней Киев и Будапешт сделали больше шагов навстречу друг другу, чем за девять месяцев с начала противостояния, то есть с сентября 2017 года, когда Верховная рада приняла закон об образовании. Впрочем, до взаимопонимания еще очень далеко, а доверие между сторонами – настолько хрупкое, что его может разрушить любое резкое движение одной из сторон.

Но самое печальное, что некоторые действия Украины могут быть расценены Будапештом как сознательная попытка разжечь вражду и растоптать ростки диалога.

Вторник 5 июня выдался щедрым на противоречивые эмоции в украинско-венгерских отношениях.

С одной стороны, в Киеве наконец состоялись очередные консультации между Министерством образования и представителями венгерского нацменьшинства, и самое главное, в отличие от предыдущих встреч, обе стороны единогласно заявили об ощутимом прогрессе.

Это зафиксировано в практически идентичных сообщениях пресс-службы МОН и венгерского государственного информагентства МТІ.

Украина не отступила ни на шаг – но венгры наконец согласились на диалог.

И примирение произошло не только по линии образования.

Во вторник также проанонсировали венгерско-украинскую благотворительную акцию, в которой должны принять совместное участие супруги президентов Украины и Венгрии. Она запланирована уже на пятницу, 8 июня – неподалеку от Ужгорода презентуют Центр медико-социальной реабилитации им. Святого Михаила.

Параллельно готовится очередная встреча на уровне глав МИД двух стран.

Похоже, что Будапешт и Киев пытаются успеть снять все критические моменты до июля, чтобы успеть провести заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита Альянса, сняв венгерскую блокаду.

Но не все события работают на эту цель.

По странному стечению обстоятельств, именно во вторник 5 июня стало известно о расследовании Службы безопасности Украины о деятельности благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде".

Информации об этой организации в украинском сегменте интернета крайне мало. До вчерашнего дня большинство украинских журналистов о ней и не слышали. Именно поэтому заявление фонда о том, что СБУ подозревает их в сепаратизме, к счастью, пока не стало настоящей сенсацией в СМИ, как это было с резкими заявлениями представителей венгерского правительства – например, Петера Сийярто про "нож в спину", или Жолта Шемьена о праве зарубежных венгров на двойное гражданство и автономию.

Но это вовсе не означает, что ситуация сейчас менее серьезная. На самом деле она серьезнее, чем после многих политических заявлений с обеих сторон.

Дело в том, что фонд Эгана Эде – это на сегодняшний день ключевое звено в реализации практически всех программ правительства Венгрии в Украине. Именно с этой целью фонд и был создан в 2016 году – чтобы упорядочить, систематизировать и, конечно же, усилить влияние Будапешта в Украине, прежде всего на Закарпатье. Его руководителем стал Ласло Брензович - народный депутат (БПП), представитель венгерской общины в Верховной раде.

Через фонд Эгана Эде воплощается программа льготных кредитов и безвозвратной помощи для закарпатских предпринимателей, а также многие другие программы (дотаций, выплат и т.д.) венгерского правительства, которые, в первую очередь, конечно же, направлены на поддержку венгерского нацменьшинства.

Поэтому несложно представить, как воспринимают открытое СБУ дело в Будапеште.

Это воспринимается как атака СБУ на официальный Будапешт, на правительство Венгрии.

К счастью, официальной реакции от правительства Венгрии на действия нашей Службы безопасности пока нет – вероятно, там решили не жечь мосты и ждут объяснений Киева.

Причем сама СБУ молчит – и в Ужгороде, и в Киеве отказались от комментариев.

Хотя материалы дела, которые "Европейская правда" нашла в реестре судебных решений, не дают разночтений. В СБУ считают, что фонд, финансируемый венгерским правительством, осуществляет "финансирование незаконных проектов (включая распространение сепаратистских настроений в Закарпатской области)", "финансирование незаконных движений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и т.д.

Это серьезные обвинения.

Настолько серьезные, что СБУ даже решила провести обыск в банке OTP и изъять данные обо всех платежах, которые получал и осуществлял фонд в 2016-2017 годах. Суд согласился, что банковскую тайну необходимо нарушить, и предоставил следователю СБУ право изъять информацию в банке. Похоже, именно об этом в конце концов стало известно венгерскому фонду.

Чем именно СБУ убедила суд, сложно сказать. Следователь, к слову, даже не пришел на заседание – чтобы дать разрешение на изъятие банковских данных, судье хватило его письменного ходатайства.

Сложно говорить, действительно ли у Службы есть основания для такого производства. Если они есть – то, наверное, нужно расследовать, ведь речь идет о госбезопасности и суверенитете.

И если обыск в банке уже состоялся, то речь идет о действительно большом массиве финансовой информации. Только в рамках плана Эгана объемы финансирования составили около 100 млн евро за три года.

Но почему именно сейчас? Почему именно так? Почему именно с такими формулировками? Понимают ли в СБУ, что закарпатские фермеры венгерского происхождения, которые должны были получить деньги на трактора в рамках очередного раунда плана Эгана, после этих новостей будут считать, что они автоматически подпадают под подозрение в сепаратизме?

Задумывались ли в СБУ, какими будут последствия их действий и не повлекут ли они за собой еще больше проблем для государства?

Конечно, старший лейтенант СБУ, который ведет это дело, не должен быть политиком (в судебном реестре нет его фамилии, но указана должность). Он должен быть квалифицированным специалистом и заботиться о нацбезопасности (что собственно, надеемся, он и сделал). Но он также должен был бы чувствовать ответственность момента и думать о последствиях своих действий хотя бы в ближайшей перспективе.

Возможно, все это досадное стечение обстоятельств.

К тому же, ходатайство СБУ и решение суда были приняты еще до того, как Будапешт и Киев начали делать шаги навстречу друг другу.

Но фактом остается то, что информация о преследовании главного фонда правительства Венгрии появилась в самый неподходящий момент: в день очень конструктивных переговоров Министерства образования с венгерским нацменьшинством, за несколько дней до совместной благотворительной акции первых леди двух стран на Закарпатье и накануне встреч глав МИД.

Остается надеяться, что Киев понимает возможные последствия. Что он сможет объяснить Будапешту действия СБУ и убедить в их обоснованности. Что это производство не уничтожит ростки того хрупкого доверия, которое удалось восстановить за последнее время.

Тем более, что абсолютным приоритетом национальной безопасности Украины сегодня является сотрудничество с НАТО. Именно оно сейчас на кону, и будет жаль, если действия старшего лейтенанта из Закарпатья обойдутся государству слишком дорого.

Автор: Дмитрий Тужанский,

политический обозреватель,

для "Европейской правды"