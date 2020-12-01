МИД вызвал посла Венгрии после нового обострения в отношениях

1 декабря на фоне нового витка напряженности между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Об этом проинформировала пресс-служба МИД Украины во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях.

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Министр назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины - депутаты объединенных территориальных общин на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности Венгрии.

Кулеба сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины, и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место "запугивание" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - заявил министр.

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины".

Напомним, в 2018 году СБУ проводила расследование деятельности благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде", что повлекло серьезный кризис в отношениях двух стран.

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