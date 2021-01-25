Друг Украины во главе Пентагона: какими оказались взгляды министра обороны США

Президент США Джо Байден розпочав призначення на посади членів своєї команди.

Сюрпризів поки немає – більшість номінацій було оголошено раніше. Втім, це не зменшує важливості цих призначень. Особливо тих, які потребують погодження у Конгресі.

Адже слухання у профільних комітетах Сенату США дозволяють краще зрозуміти пріоритети та плани команди Байдена. В тому числі – й щодо України.

Не став винятком і новий міністр оборони США Ллойд Остін. Його біографія та пріоритети ЄвроПравда детально аналізувала у статті "Генерал з досвідом екстремальної логістики: кому Байден доручив очолити Пентагон".

Втім, відповіді на деякі питання все одно залишалися відкритими. Зокрема, ключовим для Києва було те, якою є позиція нового голови Пентагону щодо надання військової допомоги Україні.

Це питання постало не випадково.

Ллойд Остін не має репутацію "яструба" – до них можна було швидше зарахувати Мішель Флорной, яка тривалий час вважалася фаворитом на здобуття цієї посади.

Тож гарантій, що він має підтримувати надання Україні летальної зброї, не було. Тим більшої ваги набували слухання в комітеті зі збройних сил Сенату США, де генерал мав дати детальні відповіді, в тому числі і щодо підтримки України.

Вочевидь, відповіді генерала задовольнили сенаторів – новий міністр був затверджений на посаду 93 голосами. Проти проголосувало лише двоє сенаторів-трампістів: Майк Лі та Джош Хоулі.

"Українську частину" відповідей нового голови Пентагону проаналізувала Українська служба "Голосу Америки" – з дозволу правовласника ЄвроПравда републікує цю статтю з доповненнями та змінами від редакції.

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"Моя робота міністра оборони полягає в тому, щоб зробити вас ефективнішими у виконанні своїх обов'язків", – заявив на початку представлення своїх дій генерал Остін.

"Це означає, що у вас є інструменти, технології, зброя та навчання для стримування та перемоги наших ворогів. Це означає встановлення обґрунтованої політики та стратегії та доручення вам чітких місій. Це означає надати перевагу співпраці з нашими союзниками та партнерами. І це означає жити відповідно до наших основних цінностей, тих самих, яких очікують від нас наші співгромадяни", – додає він.

Акцент на збільшенні ефективності у заяві нового очільника Пентагону не випадковий – спричинене пандемією падіння американської економіки не дозволяє сподіватися на значне збільшення військового бюджету. Радше можна говорити про ризики його незначного скорочення.

Втім, це скорочення не має торкнутися України. Згідно із заявами Остіна, допомога в розбудові збройних сил України має залишатися серед пріоритетів безпекової політики США.

У своєму виступі перед законодавцями Остін назвав основні виклики для США.

На першому місці, очікувано – пандемія COVID-19. "Найбільшим викликом, що наразі стоїть перед нашою країною... є пандемія. Вона вбила більше 400 тисяч американських громадян. Це надзвичайна, надзвичайна втрата життів", – зазначає він.

Ще одна нова проблема – розкол в американському суспільстві, ілюстрацією чого став штурм Капітолію 6 січня.

"Робота Міністерства оборони полягає в тому, щоб захистити Америку від наших ворогів, але ми не можемо цього зробити, якщо деякі з цих ворогів – у наших власних рядах. Цьому не місце в армії Сполучених Штатів Америки", – заявив Остін.

"Я буду наполегливо боротися, щоби припинити сексуальне насильство і звільнити наші ряди від расистів і екстремістів, створивши клімат, де кожен, хто підходить і бажає, матиме можливість служити", – пообіцяв він.

Що ж до зовнішніх загроз, Остін вважає, що "найбільше занепокоєння серед конкурентів, які постали перед нами" наразі становить Китай.

"Їхня мета – стати домінуючою світовою державою, і ми повинні переконатися, що починаємо стримувати їхню агресивність", – вважає Остін. Добиватися цього, за його словами, варто двом шляхами.

Перший – посилення ваги міжнародних військових союзів. В цьому контексті Остін анонсував незабаром відвідання ключових союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії, Південної Кореї та Австралії.

Другий – зміна пріоритетів фінансування та збільшення підтримки нових технологій, зокрема штучного інтелекту, де Китай поступово зменшує свій розрив.

Що стосується РФ, то Остін переконаний: хоча "загроза від Росії зменшується", вона ще може "завдати значної шкоди" в кіберпросторі та через операції впливу.

Так само "дестабілізуючим елементом" залишатиметься Іран – Остін запевнив, що зняття з санкцій з цієї країни буде можливе лише у разі відповідних кроків назустріч з боку Тегерана.

У своїх письмових відповідях на запитання сенаторів, оприлюднених комітетом, Ллойд Остін, серед іншого, окреслив пріоритети, яких він дотримуватиметься в політиці щодо України, у разі його затвердження на посаду.

"Я підтримую надання летальної зброї, щоб Україна мала необхідні можливості для самооборони", – повідомив Остін.

"Зусилля у сфері безпекової допомоги з метою розбудови українських сил мають залишатися пріоритетом. У разі мого затвердження і якщо управлінські та антикорупційні реформи [в Україні] триватимуть, я рішуче підтримуватиму зусилля із надання навчання, устаткування та дорадчої підтримки українським силам з метою захисту цілісності країни перед обличчям тривалої російської агресії", – додав він.

Остін схвально оцінив теперішнє поєднання летального та нелетального компонентів у допомозі Україні з боку США і висловився на підтримку продовження надання летальної зброї:

"Одна з речей, яку Конгрес здійснив одноголосно, полягає в тому, що ми виділили 300 мільйонів доларів на надання Україні летальної зброї".

Він також наголосив, що "буде рішуче підтримувати зусилля з підготовки, забезпечення обладнання та консультативної підтримки для зміцнення спроможності Збройних сил захищати територіальну цілісність країни від тривалої російської агресії".

Остін зазначив, що Україна також потребує надання нелетальної допомоги через Ініціативу щодо безпеки України (USAI), включаючи захищене комунікаційне обладнання.

"Зараз існує хороший баланс у наданні допомоги з використанням летальної та нелетальної зброї, необхідної для забезпечення спроможності України. Якщо мене затвердять на посаді, я продовжуватиму активно оцінювати потреби в допомозі України та вносити коригування, якщо це буде потрібно", – сказав він.

Відповідаючи на запитання стосовно того, чи є корупція в Україні загрозою для національної безпеки країни, Остін зазначив: "Хоча Сполучені Штати здатні відповісти на найбільш нагальні операційні потреби України, затяжний процес передачі технологій, укладання підрядів та строки закупівлі можуть обмежити можливість Міністерства оборони США надати істотну допомогу більш сучасними оборонними спроможностями через USAI".

За його словами, це відбувається в основному через встановлену вимогу з виділення половини коштів USAI перед кінцем бюджетного року, в якому їх було передбачено.

У своєму виступі перед законодавцями Ллойд Остін наголосив на своїй відданості принципам цивільного контролю над Пентагоном. Остін, який у 2016 році пішов у відставку в ранзі генерала Сухопутних військ США, мав отримати спеціальний дозвіл Сенату та Конгресу для того, щоб очолити Пентагон, з огляду на вимогу забезпечення цивільного контролю над військом.

Публікується зі змінами від редакції "Європейської правди". Повна републікація потребує письмової згоди; цитування та часткове використання можливі за умови посилання на "Голос Америки"