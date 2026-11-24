Марк Генрихманн, председатель комитета немецкого Бундестага по надзору за разведкой, обвиняет Россию в использовании разработки ядерного противоспутникового оружия для давления на Запад.

Об этом он заявил газете Handelsblatt, передает "Европейская правда".

По его словам, Москва хочет продемонстрировать свою готовность действовать "безжалостно" и пытается заставить Запад пойти на уступки в переговорах о прекращении войны в Украине.

"Кремль намеренно включает космос в свою стратегию запугивания и шантажа", – заявил Генрихманн.

"Мы не должны поддаваться на это", – подчеркнул он.

По словам политика, работа России над противоспутниковым оружием "не является новым явлением, но она показывает, в каком направлении движется Москва".

Генрихманн предупреждает о последствиях возможного развертывания такого оружия: "Ядерное противоспутниковое оружие поразило бы не только Запад, но и спутники всех стран мира. Никто не может быть заинтересован в этом".

Напомним, западные разведывательные службы предупреждают о новой ядерной угрозе со стороны Москвы: Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищаться от любых угроз в космосе на фоне сообщений о том, что Россия готовится к запуску спутника с ядерным оружием.