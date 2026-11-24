Королева Норвегии Метте-Марит отказалась от встречи со следственной комиссией, расследующей обстоятельства её предыдущих контактов с осуждённым за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет NRK, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, такое решение было принято после консультаций королевского двора с канцелярией премьер-министра Норвегии.

В октябре следственная комиссия обратилась в королевский двор с запросом о встрече с королевой Метте-Марит. Председатель комиссии Амунд Джуве подчеркнул, что такая беседа могла бы быть полезной для следствия.

3 ноября глава королевского двора Олав Хейан-Энгдал обратился в аппарат премьер-министра с просьбой оценить, существуют ли особые обстоятельства, которые следует учесть при ответе на запрос.

Уже через две недели правительственный советник Анна Нафстад Лифтингсмо рекомендовала королеве отказаться от встречи.

В заключении отмечалось, что её участие в беседе могло бы противоречить давним конституционным традициям и поднимать вопрос о принципе разделения властей.

В понедельник, 23 ноября, королевский двор отклонил запрос следственной комиссии.

В то же время председатель Комитета по вопросам контроля и конституционных дел Пер-Вилли Амундсен заявил, что существует разница между расследованием и добровольной беседой.

"Я обращаю внимание на то, что канцелярия премьер-министра посоветовала Ее Величеству королеве Метте-Марит воздержаться от беседы с комиссией, сославшись на конституцию. Не сразу понятно, является ли это правильным толкованием конституции, учитывая, что речь идет о приглашении на добровольную беседу", – сказал он.

Также председатель комитета добавил, что "трудно найти вескую причину для личного вмешательства премьер-министра".

Напомним, 30 сентября парламент Норвегии начал публичные слушания по поводу связей между Эпштейном и норвежскими дипломатами и политиками.

Ранее сообщалось, что из-за связей с Эпштейном у Метте-Марит возникли серьезные имиджевые проблемы.

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