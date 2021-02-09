Почему скандальный преемник Меркель поддержал перспективу членства Украины в ЕС?

У відносинах України та Німеччини може розпочатися нова ера.

Принаймні, якщо вірити заявам Арміна Лашета, нового очільника партії Меркель ХДС, який поведе її на вибори восени 2021. Лашет відкрито підтримав європейську перспективу України та пообіцяв збереження антиросійських санкцій.

От тільки донедавна Лашет заявляв та робив рівно протилежне, через що здобув імідж проросійського політика! Що з ним сталося? Відповідь у відеоблозі ЄвроПравди.

Це - перший відеоблог "Європейської правди"

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