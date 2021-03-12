Греция открывается для туристов: что это значит для поездок из Украины

Греция открывается для туристов! Это сообщение на днях всколыхнуло украинское информационное пространство, и оно не лишено оснований.

Министр туризма Греции Харис Теохарис на этой неделе назвал даже четкую дату открытия страны для иностранцев: 14 мая 2021 года. А еще он пообещал, что допуск будет возможен не только для вакцинированных. Это дает дополнительные основания надеяться туристам из Украины, ведь мы знаем, что темпы вакцинации в нашей стране, мягко говоря, никакие – потому уверенность, что удастся вакцинироваться к сезону отпусков, есть не у многих.

Но если вы, услышав это, начали паковать чемоданы в Грецию на май, наш вам совет – распаковывайте назад.

В заявлении министра есть одна "небольшая" пропущенная деталь: открываться самовольно, не согласовав это решение с другими государствами ЕС, Греция не будет. Это признают греческие чиновники и подтверждают источники ЕвроПравды. Поэтому сейчас в Брюсселе ведется "война" вокруг того, какими могут быть условия такого открытия.

О том, что происходит – в этом тексте, а также в свежем видеоблоге "Европейской правды", который уже могли увидеть подписчики нашего youtube-канала.

Отпуск начинается в пятницу

Заявление министра туризма Греции о том, что страна приглашает туристов, не дожидаясь завершения эпидемии, прозвучало очень неожиданно.

Сейчас большинство стран Евросоюза, а также должностные лица из евроинституций категорически отказываются говорить на эту тему. Да и, в общем-то, какой туризм, если даже внутри ЕС остаются закрытыми немало границ, а две недели назад на саммите Евросоюза государства-члены договорились о совместных ограничениях на маловажные поездки в связи с эпидемией коронавируса, несмотря на начало вакцинации. И даже сейчас, в марте, от президентов и премьеров порой звучат заявления, что этот запрет должен оставаться полным, а у вакцинированных людей пока не может быть привилегий.

Но в то время как одни страны ЕС предпочитают оставаться закрытыми, другие – прежде всего южные средиземноморские государства, зависимые от туризма, – пытаются сломать "ковидные традиции" и требуют снять ограничения на поездки до летних отпусков.

На этой неделе Греция перешла в наступление.

То, при каких условиях прозвучало заявление министра Теохариса об открытии страны для туристов, заслуживает отдельного внимания. Греческий чиновник провел пресс-конференцию на эту тему... в рамках немецкого туристического форума ITB Berlin.

Это неудивительно, ведь немецкий рынок является приоритетным для греческой туристической индустрии, и именно благодаря ему страна в прошлом году сохраняла хотя бы минимальный туристический поток – немцы составили четверть тех, кто приехал на отдых.

Однако министр подчеркнул, что в 2021 году приоритетом будет также открытие для туристов из-за пределов ЕС. Никаких направлений или стран он не назвал (спойлер: ЕвроПравде удалось выяснить некоторые детали о приоритетности Украины, об этом позже).

Чиновник назвал четкую дату, когда Греция снимет ограничения с туристической отрасли. Это будет пятница, 14 мая. Почему именно этот день? В греческом правительстве считают, что раньше открываться рано, чтобы не рисковать уровнем заболеваемости, и предпочитают переждать две недели после пасхальных выходных (в православной Греции Пасху будут праздновать 2 мая)

В то же время терять весь май греческое правительство не готово. Издание Kathimerini напоминает, что в 2019 году прибыль от майских туристов составила 1,6 млрд евро, и говорит, что правительство нацелено привлечь 40% доковидного потока. А для этого надо действовать быстрее.

Правила греческого туризма

Объявив об открытии страны, греческий министр рассказал, какими будут правила "ковидного туризма" в 2021 году. Среди них – тестирование и вакцинация сотрудников туриндустрии, усиление медицинской инфраструктуры, а также четыре важных правила для путешественников.

Карантин на въезде отменят.

Прошлым летом многим из тех, кто все же попал в Грецию на отдых, приходилось провести первую ночь на карантине в отеле (который при необходимости бесплатно предоставляло государство): у части туристов в аэропортах Афин и Салоник брали ПЦР-тест и обязывали дождаться его результатов. Летом 2021 года это изменится. Выборочное тестирование сохранится, но сдавать на границе надо будет не ПЦР, а быстрый текст на антиген, результаты которого готовы за 10-15 минут.

Если вы заболели COVID – лечение оплатит государство.

Как и в прошлом году, Греция будет оплачивать лечение заболевших COVID-19 во время отпуска. Это, впрочем, не означает, что болезнь на курорте пройдет вообще без финансовых затрат – например, обратный билет на самолет вполне может сгореть и за новый придется платить самостоятельно. К тому же в прошлом году греки начали взимать с иностранцев сбор за медицинские услуги, и неясно, все ли ковидные расходы будут исключением из него.

Статус туриста не отменяет противоэпидемических ограничений.

Для иностранцев действуют точно те же самые правила, что и для местных жителей. Это очень важный момент, который надо учитывать (и не только в Греции!), чтобы не испортить отпуск, поэтому ему мы посвятим отдельный раздел.

И, наконец, самое главное:

Вакцинация не будет обязательным условием отдыха в Греции!

В Афинах понимают, что вакцинация не всюду продвигается так быстро, как хотелось бы; что к началу лета не все получат необходимые две дозы; что, наконец, во всех странах есть люди, которые отказываются прививаться. И самое главное для греков – то, что не все вакцины, распространенные в мире, будут признаны Евросоюзом. Например, никто не знает, одобрит ли Европейское агентство по лекарственным средствам российский "Спутник V", а если нет – то такие прививки не будут принимать во внимание. Между тем российские туристы, нередко выбирающие дорогие отели, важны для греческого турсектора.

Поэтому правительство Греции уже сейчас объявило, что будут две альтернативы прививке. "В страну будут пускать туристов, которые либо вакцинировались, либо имеют антитела после выздоровления, либо со свежим негативным тестом", – объясняют в министерстве туризма Греции.

Но не спешите делать вывод, что это открывает двери для туристов из Украины.

Широко закрытый Шенген

В заявлении греческого Минтуризма не упомянуто ни одно государство, из-за чего можно было сделать вывод, что речь идет о разрешении въезда со всего мира.

Но это не так.

Сейчас в Афинах отказываются публично комментировать перспективу разрешения для въезда туристов именно из Украины. Впрочем, от источников, с которыми пообщалась "Европейская правда", удалось составить картину, которая позволяет говорить: шансы на открытие Греции для украинцев уже в мае – крайне малы. Этот процесс наверняка затянется.

И главная проблема в том, что Греция не будет принимать это решение самостоятельно, то есть без согласования с другими государствами Шенгена. А там есть те, кто предпочитает не торопиться – например, Германия.

Напомним, Шенгенская зона, в которую входят 22 государства Евросоюза (все, кроме Ирландии, Кипра, Румынии, Болгарии и Хорватии), а также четыре страны за пределами ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария, Люксембург), имеет общие правила въезда для иностранцев. Благодаря этому между этими странами нет жестких границ и, скажем, из Германии в Нидерланды или в Грецию можно поехать или полететь, вообще не имея загранпаспорта, и, как правило, без пограничного контроля. Точнее, это можно было в доковидные времена.

За последний год, после начала пандемии, работа Шенгенской зоны рухнула, и ее восстановление сейчас – один из ключевых приоритетов для стран ЕС. В том числе для Греции, для которой европейский туристический рынок является основным.

Так что не надейтесь, что Греция разрешит въезд украинцам, пока остальные страны Шенгена будут оставаться закрытыми. Такие действия навредили бы самим грекам, вызвав эффект домино: в ответ другие государства, вроде Австрии, Нидерландов, Германии и т.д., имеют право ввести пограничный контроль для самолетов, прибывающих к ним из греческих аэропортов.

Поэтому и официальные греческие лица, и источники "Европейской правды" отмечают: решение об открытии будет синхронным.

Однако Афины будут делать все возможное, чтобы дожать ЕС и открыть въезд для иностранцев уже этим летом.

И это в теории может иметь даже более весомые последствия для Украины. Ведь в случае успеха речь пойдет о восстановлении полноценного действия безвиза, пусть и с дополнительными эпидемическими условиями, для путешествий во все шенгенские государства!

И есть первые признаки того, что такие уступки возможны.

Меньше чем через неделю Еврокомиссия представит проект решения о так называемых "паспортах вакцинации", которые, по крайней мере на первом этапе, не будут распространяться на жителей Украины и будут действовать только для тех, кто проживает в ЕС, чтобы упростить для них путешествия. Но уже известно, что в этих "паспортах" будет указываться информация не только о прививках, но и об имеющихся антителах после болезни и о результатах ПЦР-тестов. То есть в ЕС уже сейчас готовятся к тому, чтобы признавать иные, кроме вакцинации, подтверждения того, что человек здоров.

Есть надежда, что в случае спада заболеваемости ЕС будет готов распространить эти методы и на путешествующих иностранцев.

По словам одного из источников, в Афинах считают украинский рынок одним из приоритетных и рассчитывают достичь большей ясности относительно условий и сроков открытия уже к середине апреля, но предупреждают: не надо иметь завышенных ожиданий. "Прежде всего будет готовность открыться для тех, у кого вакцинация продвигается хорошо, – сказал собеседник ЕП. – К примеру, для Израиля. Какова ситуация в Украине, вы и сами знаете".

Не только границы

Нужно отдельно отметить: нет никаких гарантий того, что открытие Греции 14 мая вообще произойдет. Даже не для туристов из Украины, а вообще. Во времена пандемии нарушение обещаний, к сожалению, стало "нормальным" явлением.

В прошлом году Греция тоже сообщала о своем открытии (тогда речь шла о 15 июня), а также отмечала, что это будет касаться Украины – но в конце концов, под давлением ЕС, "забыла" о своих намерениях. А тем, кто решил поехать "на авось", отказывали в посадке на рейс или даже задерживали в аэропорту Афин – как это произошло с группой из 17 украинцев.

Похожая история в этом году с Кипром, который объявил о своем открытии для украинцев с 1 марта, а когда наступила эта дата – отложил выполнение обещания на неопределенный срок. При этом Кипр с марта все же открылся для путешественников из нескольких десятков других государств – тех, в которых эпидемическая ситуация и ход вакцинации вызывают больше доверия.

Но эта история интересна другим.

На формально "открытом для туристов" Кипре сохраняются просто-таки драконовские ограничения.

Например, в стране действует комендантский час с 21:00 до 5:00. В это время в принципе запрещено выходить из отелей или апартаментов, где вы поселились. О ночных развлечениях и ресторанах нет и речи – работа общепита вообще до сих пор очень ограничена.

Хотите сходить на море днем? Тогда для вас – еще один сюрприз.

Находиться на морском побережье можно "для выполнения физических упражнений или тренировки", не более чем вдвоем, в течение ограниченного времени. На такой выход надо получить "специальное разрешение", отправив СМС по специальному номеру по определенной (и, к слову, не очень простой) схеме.

Хотите выйти в парк, даже в одиночку? Прогуляться по горам и открыть бутылку вина с любимым или любимой в романтической местности? Это напрямую запрещено.

В лес или парк можно ходить тоже только "для тренировок", на короткое время и с предварительным уведомлением через СМС.

И это не формальный запрет – полиция действительно штрафует тех, кто решил, что поскольку такие правила бессмысленны, то их можно нарушать. И открытие туристического сезона этот запрет не изменило, а лишь добавило в перечень исключений походы в музеи (тоже через СМС-разрешение и тоже не очень надолго).

Странный "отдых", не правда ли?

Эти кипрские правила мы приводим для того, чтобы проиллюстрировать: если вы все же соберетесь в отпуск, нужно будет проверять не только то, открылись ли границы выбранной страны, но и то, какие эпидемические правила в ней действуют. И, возможно, условная Грузия окажется более привлекательной, чем какая-то из стран ЕС, измученная карантинными ограничениями.

Впрочем, "Европейская правда" будет отслеживать основные изменения для вас и сообщать о них – так что читайте наш сайт, подписывайтесь на youtube-канал (а желательно, по возможности, также поддерживайте нас на "Спільнокошті") – и вы обязательно узнаете об открытых для украинцев направлениях летнего отпуска.

Ведь отдыхать – необходимо!

Автор: Сергей Сидоренко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"