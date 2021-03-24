Британия идет против правил: почему Лондон решил нарастить число ядерных боеголовок

Британский премьер Борис Джонсон направляется в парламент, чтобы представить обновленный Обзор по безопасности и обороне, 16 марта 2021 года

Нынешний март обозначился ядерным скандалом глобального уровня.

Великобритания, известная своей репутацией тишайшего ядерного государства, похоже, решила поменять подход. В год, когда в силу вступил Договор о запрещении ядерного оружия и уже назначен месяц проведения Обзорной конференции ДНЯО, Лондон вдруг выступил с инициативой увеличения своего ядерного арсенала.

В Объединённом обзоре (Intrgrated Review) по безопасности, обороне и внешней политике официально заявлено намерение нарастить количество ядерных боеголовок до 260.

Невзирая на то, что даже с таким 40% приростом Великобритания по-прежнему остаётся в конце списка ядерных государств по количеству боеголовок, тенденция выглядит шокирующей.

За тридцать лет, прошедших с окончания холодной войны, Лондон неизменно шёл по пути сокращения ядерного арсенала.

И если в начале 1990-х Великобритания обладала арсеналом в 500 ядерных боезарядов, то к 2010 приняла решение сократить его до 225, а в 2020-х - до 180 единиц.

Тем неожиданнее явилось заявление о сломе такой тенденции.

Данный шаг в Обзоре поясняется "изменившейся стратегической обстановкой", что во многом обосновано политикой РФ. Наряду с "балансированием на грани войны" в документе перечисляются "политическое вмешательство, убийства и отравления, пропаганда и дезинформация", которые давно стали орудиями Москвы.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин уже заявил протест в связи с такими обвинениями, заявив, что Лондон своим решением о наращивании ядерного потенциала нарушает ДНЯО. Речь идёт о ст. 6, согласно которой ядерные государства "в духе доброй воли обязуются вести переговоры о прекращении гонки вооружений и… ядерном разоружении".

В данном контексте заявление Лондона о том, что он обязуется продолжать идти по пути ядерного разоружения и способствовать имплементации ДЗЯО звучит почти насмешливо.

Впрочем, даже с учётом планируемого наращивания ядерных сил, их модернизации и усиления непрозрачности информации о развёрнутых боеголовках, Великобритания по-прежнему остаётся самым малым ядерным государством из официальных, сокращая будущий разрыв с Францией всего на 40 боеголовок.

Похоже, Париж такой шаг нисколько не тревожит, поскольку учитывая нынешний уровень оборонного партнёрства между государствами, рост британского ядерного могущества лишь освободит Францию от излишней ответственности за европейские дела.

Французский эксперт Брюно Тертрэ задорно заявляет, что "теперь Великобритания напоминает нас… Нераскаявшееся и бесстыдное ядерное государство, которое не постеснялось протрубить об увеличении своего ядерного арсенала лишь через несколько недель после вступления в силу ДЗЯО".

В целом же Франция приветствует ситуацию, когда союзники берут на себя большую ответственность.

Кстати, Обзор напоминает, что Великобритания это одно из двух ядерных государств (наряду с США), несущих ответственность за безопасность НАТО, что с учётом роста стратегических вызовов, связанных с развитием новых систем вооружений, требует больших ядерных возможностей.

Более того, Лондон заявляет не только о наращивании ядерных сил, но и о развитии всего спектра технических средств: кибер-, высокоточных вооружений, ударной авиации пятого поколения...

Что это, следствие Brexit, заявка на лидерство в Европе или же просто стремление не отставать от остальной ядерной пятёрки? Либо же обыкновенная realpolitic - неизбежная в мире после 2014 года, когда наш восточный сосед продемонстрировал миру извечный закон джунглей: грубая военная сила всё ещё остаётся ключевым элементом политики.

Похоже, к такому выводу британские коллеги пришли спустя более чем пять лет, однако, учитывая их изначально почти что антиядерные либеральные позиции, это говорит о многом.

Вероятно, уже даже как о некой тенденции в международных отношениях, которую не переломить ни соглашениями об уничтожении ядерного оружия, ни другими либеральными инициативами.

Что говорит британское решение Украине, которая избавилась от ядерного оружия ещё в 1996 году? Вероятно, лишь о том, что наш опыт несопоставим, и великая держава может себе позволить принимать стратегические решения без оглядки на кого-либо.

Автор: Полина Синовец,

руководитель Центра нераспространения ядерного оружия