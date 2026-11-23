Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что повторное вступление в Европейский Союз без предварительного референдума было бы "немыслимо".

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

О том, что Соединённое Королевство не смогло бы присоединиться к ЕС без референдума, Энди Бернем заявил в ответ на вопрос представителя Консервативной партии Бернарда Дженкина во время своего выступления с результатами саммита ЕС-Великобритания, который прошел 20 ноября в Брюсселе.

До этого Бернем уже давал понять, что референдум необходим, но это было его самое четкое на данный момент заверение в том, что присоединение к ЕС без референдума не состоится, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз не соглашается на переговоры с британским правительством о долгосрочных отношениях Лондона с блоком, пока правительство Энди Бернема не решит, хочет ли оно отменить Brexit.

Премьер-министр Энди Бернем заявил, что любые существенные изменения в отношениях Великобритании с Европейским Союзом "займут время" и не будут реализованы до завершения следующих всеобщих выборов.

Подробнее об этом читайте в статье: В Европу без спешки. Что решил саммит "Великобритания–ЕС" и почему речь не идет о возвращении