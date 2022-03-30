Ни мира, ни гарантий. Детали и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Украинско-российская встреча в Стамбуле стала самым эффективным раундом переговоров с агрессором. По крайней мере, по ее официальным результатам: именно по итогам стамбульского раунда представитель Минобороны РФ объявил о частичном отводе российских военных от Киева и Чернигова.

Россияне также подготовили подарок лично Зеленскому: объявили о готовности Путина к встрече с ним в случае согласования мирного договора (ожиданиям Банковой это, правда, не соответствует).

А вот по вопросу собственно переговоров о "мирном соглашении" договоренностей значительно меньше, если они вообще есть. Все, что прозвучало в Стамбуле 29 марта – это только предложения Украины. Ни в одном из пунктов еще нет согласия РФ – там только приняли проект к рассмотрению. А если говорить предельно точно, то и проекта договора нет: Киев передал россиянам только концепцию, то есть идеи, которые теперь нужно согласовать, дополнить встречными идеями от РФ, и на их основе создать юридический документ – многостороннее соглашение, которое, по задумке, даст Украине гарантии безопасности (хотя логичнее выглядит сочетание двустороннего и многостороннего договоров).

Представители Украины подчеркнули, что это красные линии, категорические требования Киева. По другим вопросам, мол, будет дискуссия.

Так какие же выводы можно сделать из документа? "Зрада" это или "перемога"? Поясняем в видео по-украински

А для тех, хто предпочитает читать и хочет разобраться в подробностях - есть эта статья.

Она отвечает на вопросы, поставленные выше, а также подробно объясняет, как должны работать предложенные Украиной механизмы.

Что предлагаем?

Предложения Украины официально не опубликованы и вряд ли будут, потому что к такому "засвечиванию" переговорных позиций прибегают, как правило, когда хотят "убить" переговорный процесс.

Но на этот раз содержание предложенного Украиной можно определить достаточно точно, потому что об этом публично рассказали несколько представителей Киева (на совместном брифинге и отдельно, а также глава МИД Дмитрий Кулеба в течение прошлой недели), а также представители РФ. При этом описание с украинской и российской стороны почти совпало; к тому же журналистам "слили" фрагменты документа, которые почти полностью соответствуют украинскому описанию.

А значит, украинские требования можно кратко изложить следующим образом (нумерация пунктов не соответствует документу):

(1) Для начала действия соглашения армия РФ должна выйти на границы 23.02.2022, то есть до вторжения; то есть оккупационная армия остается только в Крыму и в ОРДЛО. Во фрагментах документа этот пункт напрямую не прописан, но он косвенно вытекает из других положений. А самое главное: об этом несколько раз заявили все участники переговоров как о базовом требовании, в котором Киев не уступит.

(2) Ряд государств мира дают Украине гарантии безопасности. Потенциальные государства-гаранты, которые предлагает Украина – это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль. Впрочем, не все из них согласились даже предметно обсуждать эту возможность, не говоря уже о договоренности о деталях. Украина настаивает, что гаранты пообещают Украине такую ​​вооруженную поддержку, которую мы получили бы по ст. 5 Вашингтонского договора НАТО, хотя это и вызывает скепсис (подробно – далее в статье).

(3) Эти гарантии не распространяются на Крым и ОРДЛО (временно или на постоянной основе, здесь есть разночтения). Это делается для того, чтобы государства-гаранты не были вовлечены в войну в первый же день после ратификации договора.

(4) В то же время Украина ограничивает свой суверенитет в вопросе международного сотрудничества в сфере безопасности. Мы гарантируем свое невступление в НАТО или другие военные союзы, обещаем изменить для этого Конституцию. Важно: это не просто внеблоковость, речь идет о более сильном отмежевании от НАТО. В частности, Киев предлагает записать в договор запрет на размещение в Украине иностранного контингента, а военные учения можно проводить только при согласии государств-гарантов (включая РФ и Китай).

(5) В обмен на невступление в НАТО государства-члены ЕС, присутствующие среди гарантов (а это, в частности, Германия и Франция), гарантируют Украине содействие во вступлении в Евросоюз. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, речь идет о "гарантиях обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза" (реально ли это – рассмотрим позже, сейчас лишь фиксируем позиции Киева).

(6) Украина и РФ начинают переговоры по статусу Крыма, которые продлятся 15 лет. При этом переговорщики подчеркивают, что вопросы АР Крым и Севастополя будут рассматриваться отдельно (наверное, предполагая разную договоренность с РФ по ним). Украина же обещает не возвращать Крым военным путем, а вот относительно Донбасса такого обещания нет.

(7) Все это заработает только в том случае, если такой договор утвердят на референдуме, его примет ВР и парламенты государств-гарантов. Процесс начнется только после вывода войск, как говорится в п. 1, но может сорваться на каждом из этапов ратификации.

Что все это означает?

Прежде всего, напомним то, что ЕвроПравда уже объясняла и к чему будет возвращаться неоднократно: как бы нам ни хотелось достичь полной и безоговорочной капитуляции РФ с парадом победы на Красной площади – этот вариант, к сожалению, нереален. ВСУ не смогут оккупировать огромное по площади ядерное государство. А потому – нравится нам это или нет – мирное соглашение с РФ придется подписывать, и оно наверняка будет содержать определенные компромиссы.

Задача Украины – как власти, так и ВСУ – обеспечить такие условия мирного соглашения, которые были бы приемлемыми для украинского общества. Иначе будут те (прежде всего военные), кто сочтет договор капитуляцией.

Возвращаясь к стамбульским предложениям, можно твердо заверить: "зрады" не произошло.

Напротив, идеи Банковой вроде бы звучат вполне приемлемо. А некоторые позиции, такие как переговоры по Крыму, вообще революционны – ведь до сих пор РФ отказывалась вести переговоры о принадлежности полуострова.

Так что если добиться всего того, о чем говорится в ожиданиях Киева (гарантии безопасности, быстрое движение в ЕС и т.д.), и одновременно договориться с Западом о сохранении санкций против РФ и о репарациях Украине за счет замороженных российских активов – такое соглашение о прекращении войны наверняка поддержали бы широкие слои общества, то есть референдум мог бы его одобрить.

Пункт об отказе от НАТО в таких условиях вряд ли станет помехой, особенно учитывая ту информационную кампанию по дискредитации Альянса, которую развернули с начала марта украинские власти, как только начались переговоры с РФ.

Даже автор этих строк, будучи убежденным евроатлантистом, готов согласиться на действенные альтернативные гарантии безопасности, если они сохранят тысячи жизней сейчас и гарантируют Украине относительную безопасность в будущем. Тем более, учитывая, что Киев предлагает компенсировать отказ от НАТО обещаниями Германии и Франции по поводу нашего членства в ЕС.

В конце концов, движение в НАТО для нас – не самоцель, а инструмент.

Но проблема в том, что заявленных Украиной целей невозможно достичь на практике.

Во-первых, на некоторые пункты мирного соглашения Кремль на нынешнем этапе войны гарантированно не согласится. И речь идет не только о "переговорах по Крыму". А уступки по ним делают документ неприемлемым для Украины.

Во-вторых, не только Россия будет ограничивать масштабность договоренностей. Часть важных пунктов документа относится к ответственности стран Запада, и от того, на какие формулировки они согласятся в этой части, зависит приемлемость соглашения в целом.

В частности, "гарантии безопасности" в том объеме, о котором говорит Киев, недостижимы. Тот вариант, о котором сейчас идет речь, вопреки заверениям властей, не будет даже близок к натовской статье 5. Мы выходим только на "модернизированный Будапештский меморандум".

Этот пункт является ключевым, потому что он означает, что добровольный отказ от НАТО именно в тот период, когда перспектива вступления наконец-то стала для Украины реальной, несет для нас вызовы в сфере безопасности. Это означает, что любая, даже частичная "демилитаризация", которой так настойчиво требует Кремль, для Украины смертельно опасна. К тому же, чтобы согласиться на этот шаг, Украина должна извлечь выгоду, которая перекрывает риски. Ею могло бы стать "ускоренное вступление в ЕС", но это положение в соглашении останется в значительной степени декларативным.

И в-третьих, даже если Зеленский и Путин согласуют эту договоренность, остается необходимость убедить собственное население (которое не в восторге от идеи даже частичных уступок агрессору). А затем – ратификация в парламентах государств-гарантов. Все это делает процедуру слишком сложной и уменьшает шансы на то, что договоренность когда-нибудь заработает, а не останется просто "информационным шумом".

Теперь – подробно о том, что дает основания так утверждать, о том, почему статус гаранта для России – не обязательно "зрада", а также о других вопросах, которые звучат по поводу переговоров.

Ограничение боеспособности Украины

На Банковой и в правительстве даже в разговорах не под запись признают, что цель стремления к мирному соглашению – уменьшить число жертв, не допустить "еще одного Мариуполя" и т.д. Словом, как можно быстрее стабилизировать линию фронта и прекратить убийства российскими оккупантами украинцев, гражданских и военных, а затем договориться о компромиссных уступках, при которых РФ согласится освободить нашу землю.

На кону тысячи жизней и обескровленная экономика, говорят сторонники мирного соглашения, и в этом им сложно возразить, потому что никто не знает, как долго будет продолжаться война.

Однако у оппонентов этого подхода также есть ряд контраргументов. Мы рассмотрим один из них: Украине нужно не только остановить войну, вернуть свои земли и отстроить разрушенные города. Важно также позаботиться о защите от возможного нового нападения. Ведь, учитывая всенародную ненависть к нашему государству в нацистской России, там, если увидят слабость Украины, не упустят возможность снова ее атаковать.

Поэтому Украине нужны по-настоящему действенные гарантии безопасности и/или мощная армия.

Но нынешнее предложение Киева создает иллюзию гарантий и наносит вред обороноспособности.

Подчеркнем: это не делает соглашение заранее неприемлемым. Многое зависит от деталей; от того, будут ли компенсаторы; от ситуации на фронте и т.д. Но надо осознавать, что проблемы есть, и не закрывать на них глаза во время переговоров.

Начнём с вопроса боеспособности.

Наша армия сейчас настолько сильна не только благодаря храбрости и желанию защищать свою землю – этого хватало и в 2014 году. И не только потому, что ВСУ сейчас гораздо лучше вооружены. Важно также, что у украинской армии есть боевой опыт. Но у россиян он тоже есть – в мире не много армий, которые воюют в разных точках мира и проводят внутренних военных учений больше, чем РФ.

Однако на поле боя оказалось, что россияне проигрывают в военном умении, командовании, стратегировании, способности обеспечить логистику и т.д. А украинское войско в этом оказалось очень даже на высоте. Достаточно вспомнить, что наши ВСУ смогли сохранить большую часть авиации и системы ПВО в первые дни войны – хотя агрессор был уверен, что все уничтожил.

Не последнюю роль здесь играет то, что украинская армия восемь лет проходила выучку в сотрудничестве с союзниками по НАТО, офицерский состав изучал практики других армий, тактики боя, новые технологии и вооружение. Только на Яворовском полигоне (ставшим, по сути, общим учебным полигоном Украины и НАТО) через тренировочные программы офицеров Альянса прошли десятки тысяч украинских военных.

Теперь этот поток останавливают.

Предложение, поданное Украиной (т.е. на которое Киев уже согласился!), предусматривает запрет размещения в Украине не только иностранных военных баз (эта норма уже есть в Конституции), но и иностранного контингента. То есть об инструкторах придется забыть.

Повышение опыта наших военных на совместных с НАТО учениях тоже заблокировано. Учения с участием военных-иностранцев, которые в ВСУ очень ценили, будут возможны в Украине только с согласия РФ, то есть приблизительно никогда.

Ну и, наконец, вооружение. Некоторые государства Запада неохотно предоставляют и даже продают новейшее высокотехнологичное оборудование тем государствам, с которыми не имеют достаточных политических и военных контактов. К примеру, РПГ NLAW из Британии экспортируется только в семь государств (Украина – одно из них). Новейшие истребители F-35 продаются только в 14 государств; Турция сначала заказала их, а затем получила отказ Вашингтона из-за своего военно-технического сотрудничества с РФ.

Этот процесс не быстрый, потому что сейчас у Альянса еще есть понимание того, что собой представляют ВСУ. Но если мы примем не просто внеблоковость, а жесткое отмежевание от НАТО (чего нет, например, у Финляндии и Швеции), то со временем возникнут проблемы.

И, наконец, до сих пор не снят вопрос о "демилитаризации", которая является одним из требований РФ. В предложениях Украины ее, конечно, нет, но мы еще не видели встречных предложений России. Если в дополнение к описанным выше проблемам Украина будет обязана избавиться от части своего вооружения (например, наступательного) – то это не оставляет пространства для компромисса и превращает соглашение в капитуляционное. Неважно, каковы условия по другим пунктам. Потому что в этом случае мы становимся беззащитными перед следующим (и в этом случае уже неотвратимым) нападением РФ.

Поэтому украинские переговорщики должны стоять стеной за то, чтобы этого не произошло.

И рассчитывать на то, что за нас будут воевать гаранты, не стоит.

Призрачные гарантии

В последние недели сторонники отказа Украины от членства в НАТО продвигали идею о том, чтобы заменить вступление в Альянс другим военным союзом, который мы сами создадим и в котором будет аналог натовской статьи 5.

К примеру, в формате Украина – Британия – Польша.

К этой идее сначала было немало вопросов, но сейчас она просто уничтожена. Потому что в предложениях, которые украинская делегация привезла в Стамбул, есть норма о том, что "Украина не вступает ни в один военный союз". В то же время все надежды на коллективную оборону возлагаются на гарантии безопасности, которые государства-партнеры дают нам в одностороннем порядке – то есть они "гарантируют" нам безопасность, а мы им – нет (что само по себе снижает их ценность для части государств-гарантов).

Эти гарантии должны быть записаны в мирном договоре, который помимо Украины и РФ должны подписать также эти государства-гаранты. Поэтому давайте разберемся, чего следует ожидать от гарантов в случае, если после подписания такого договора на Украину снова нападет РФ.

В той концептуальной записке, которую обсуждали в Стамбуле, говорится, что в случае нападения на Украину гаранты предпринимают "индивидуальные или совместные действия, которые будут необходимы", вплоть до ведения боевых действий в Украине. Впрочем, это только просьба Украины. По информации ЕП, официальный Киев изначально сознавал, что это невозможно.

Достаточно вспомнить ответ тех же гарантов на запросы Украины о закрытии неба. Государства НАТО против этого, потому что не хотят ввязываться в войну против ядерного государства, то есть России, для защиты страны, не являющейся частью их военно-политического блока. Нет никаких оснований полагать, что в договоре об односторонних добровольных гарантиях их позиция изменится.

Впрочем, с сегодняшнего дня это уже факт: Британия официально ответила Киеву, что гарантий натовского уровня не будет. Если Украина хочет железных гарантий совместной обороны – то должна стать членом Альянса, тратиться на финансирование организации, нести политическую ответственность, участвовать в совместных учениях и совместной защите. Наконец, отвечать критериям демократии!

А если Украина по собственной воле отказывается от вступления в НАТО – это ее выбор, и ей справляться с последствиями.

И здесь следует заметить, что у Соединенных Штатов Америки (которых мы также стремимся привлечь в качестве гаранта) есть опыт предоставления гарантий безопасности государствам за пределами НАТО. Филиппины, Южная Корея, Япония и т.д. имеют двусторонние соглашения о безопасности с США. В соглашениях с этой тройкой норма о гарантиях звучит идентично: "Каждая из Сторон признает, что вооруженное нападение другой стороны будет опасно для ее собственного мира и безопасности, и заявляет, что она будет противодействовать этой опасности в соответствии со своими конституционными положениями и процессами".

То есть – никаких обещаний.

На практике это означает, что по гарантиям безопасности, продвигаемым властью в рамках мирного договора с РФ, мы можем рассчитывать на поставку оружия, но не на участие военных, почти наверняка без закрытия неба в случае, если агрессором снова будет РФ (поскольку для этого нужно участие военных государства-гаранта). Самое печальное, что предоставить самолеты также вряд ли будет возможно даже в случае, если будет политическая готовность к этому.

Ведь страны НАТО все больше отказываются от советских истребителей и штурмовиков в пользу новейших натовских. А учить украинских пилотов новой технике, набирать с ними тренировочные летные часы и т.д. в период, когда идет горячая фаза войны – это почти нереально. А Украина, если решит отказаться от НАТО, останется практически законсервированной на старой технике.

Все это – реальность, которую нужно признавать, по крайней мере, для самих себя.

Повторим: теоретически нельзя исключить, что другие позиции договора будут настолько привлекательными, что перевесят риски для безопасности. Например, если будет договоренность о нашем скором вступлении в ЕС, то желание членов Евросоюза становиться на нашу защиту резко возрастет. Но об этом чуть позже.

А сейчас о проблеме, которая многих беспокоит: нормально ли, что Россия, государство-агрессор, получит статус гаранта?

Ответ однозначный: да, это может быть приемлемым. "Зрады" здесь нет.

Ведь вопрос не в названиях, а в функциях. Если сначала Киев заявлял о желании создать альянс гарантов, то есть организацию для совместных действий (и это был нонсенс!), то теперь речь идет об их, по сути, индивидуальных решениях по гарантиям безопасности для Украины. Поэтому нападение России или ее нежелание "вести консультации" не должны останавливать других участников клуба от помощи Украине (например, поставками оружия). Также не имеет значения, будет ли признать Россия (или другое государство), что напала на Украину, или снова будет скрываться за "спецоперацией".

Также подписание такого договора не снимает с России статус агрессора, мы не теряем права подавать против нее иски в международные суды и т.д. Да, это важно:

ни один мирный договор не оправдывает преступлений и не мешает создать трибунал для Путина.

У того, что РФ появилась в списке гарантов, есть две причины. Во-первых, Москва выдвинула требование об остановке совместных учений ВСУ и НАТО в Украине, и выполнить его решили именно таким путем – согласования с гарантами. Во-вторых, у Киева есть идея, чтобы гарантами были все постоянные члены Совбеза ООН. Поэтому в списке пожеланий Украины также есть Китай, который от этого, кстати, совершенно не в восторге.

Впрочем, по мнению автора этих строк, такая погоня за Китаем имеет немного смысла в плане предоставления гарантий. Ни один договор не заставит членов СБ ООН голосовать так или иначе или отказаться от вето при рассмотрении конкретного вопроса. А использовать договор такого масштаба, чтобы привлечь Китай к контактам и к общению с Киевом – очень спорное решение.

Крым и Донбасс

После объявления о результатах переговоров многих расстроило упоминание о Крыме и 15 годах – приходилось слышать, что люди восприняли это как заморозку крымского вопроса на столь долгий срок. Остается заверить, что это не так.

Напротив, предложение Украины по Крыму, если бы РФ на него согласилась, означало бы настоящий прорыв в вопросе возвращения полуострова. Ведь до сих пор в Кремле отказывались говорить о Крыме, вообще, принципиально. Впрочем, можно почти с уверенностью утверждать: от Москвы придет отказ по этому пункту. И дальше будет вопрос: что будет делать Киев, заявивший, что это "красная линия"? Согласится с ее нарушением или объявит о разрыве переговоров?

Обе опции выглядят проигрышными для Украины.

Также не следует искать "зраду" в том, что Украина обещает не возвращать Крым вооруженным путем. В этом пункте Зеленский попытался "продать" России ту норму, которой придерживался бы каждый украинский президент. Нравится нам это или нет, но Крым – в отличие от Донбасса – реально вернуть только дипломатическим путем. Очевидно, что не при Путине, а возможно, что и после распада РФ.

С Донбассом ситуация сложнее.

Мы предлагаем вывести ОРДЛО из-под гарантий – для того чтобы вернуться в состояние на 23.02.2022. Но документ, переданный россиянам, содержит упоминание о том, что РФ и Украина могут видеть границы ОРДЛО по-разному. Как здесь найти общий знаменатель – неясно.

Но самая главная проблема – то, что это Киев хочет отхода РФ на границы 23.02.2022. А Россия на это сейчас точно не согласится. Только в случае, если Зеленский согласится выполнить условия, выходящие не только за красные линии – но и за рамки приемлемого. Например – о потере всей Донецкой и Луганской областей. Или о признании "законности" оккупации и аннексии Крыма. Или о контроле РФ над Северокрымским каналом.

Выполнение любого из этих условий переводит мирное соглашение в категорию "капитуляции", и Владимир Зеленский это осознает, поэтому с самого начала говорил, в частности, о недопустимости сдачи территорий.

Непростой выбор…

Похоже, что единственным вариантом, при котором РФ может согласиться на вывод войск за эти пределы – это если ВСУ выбьют оккупантов почти до границы. Но нужно ли тогда самой Украине идти на эти уступки, жертвовать НАТО и т.д.? Вопрос риторический. Тогда это соглашение будет воспринято как сдача интересов, и его вряд ли поддержат на референдуме.

Час расплаты для России

Надо отдельно пояснить о референдуме.

Его проведение предусмотрено украинскими предложениями. И, конечно, референдум может состояться исключительно в случае деоккупации по крайней мере той части, на которой будет проходить голосование. Также для референдума нужны устойчивое перемирие, стабильная контактная линия и тому подобное, чтобы можно было отменить военное и чрезвычайное положение.

Это само по себе создает противоречие. Выходит, что соглашение в таком виде можно будет начать воплощать и голосовать за него только после деоккупации; однако после деоккупации документ в таком виде "не взлетит"!

Так что единственный вариант достичь мирной договоренности – это существенно переписать то предложение, которое поступило от Киева. Поэтому коротко объясним, чего ждать, а чего не стоит.

Среди прочего, скорее всего, от Кремля поступят поправки о статусе русского языка. Эта тема в период, когда вся Украина говорит, "куда идет русский корабль", имеет все шансы стать источником недоразумений. А в случае уступок Зеленского – источником обиды на него.

А вот чего в этом договоре точно не будет – так это санкций и репараций.

Дело в том, что санкционные решения – это не полномочия РФ и не сфера действия этого договора. Это очень важный вопрос, но о нем нужно договариваться с ЕС и США: чтобы они сохранили самые болезненные санкции в отношении РФ. Например, до тех пор, пока РФ не выйдет за пределы Донбасса, не начнет содержательные переговоры о своем выходе из Крыма и не согласится возместить Украине по крайней мере часть ущерба.

В то же время, если снять санкции сейчас, то это спровоцирует РФ к новому нападению, а также заблокирует решение вопроса репараций, то есть выплат агрессора Украине за разрушенную инфраструктуру.

К сожалению, включить вопросы репараций прямо в договор с РФ – нереально. Москва на это не пойдет. Но у нас есть козырь.

Сейчас по всему миру заблокированы и арестованы санкционными решениями более 500 млрд долларов российских денег, в том числе резервов центробанка РФ. Логично пустить эти деньги на восстановление Украины. И, конечно, это будет сделано без согласия РФ. Так что то, что в проекте договора с Россией этого нет – "не зрада".

И наконец. О чем бы ни договаривались Киев и Москва, последнее слово о согласии или не согласии на мирные условия – за ВСУ и за украинским обществом. Ни первые, ни второе не воспримут соглашение, которое будет похоже на капитуляцию. Переговорщики это тоже понимают и будут учитывать. Поэтому нам нужно не молчать, если возникают серьезные проблемы, но в то же время "не создавать зраду" без оснований.

Например, сейчас их точно нет.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"