Убежище в ЕС: что нужно знать о правилах временной защиты для украинцев

4 березня Європейська комісія схвалила запуск механізму "тимчасового захисту" для громадян України, які залишають країну через російське вторгнення. Рішення має набути чинності найближчими днями.

Він означає, що всі громадяни України, які залишили країну починаючи з 24 лютого, автоматично отримують у ЄС правовий статус, який дозволить жити в ЄС, мати право на працю, доступ до соціального забезпечення, медицини та освіти.

Таке рішення було ухвалене, щоб, по-перше, не допустити перевантаження системи надання захисту, адже вже понад 1,5 мільйона людей виїхали з України, і, за оцінками ЄС, ця цифра за найгіршого сценарію може сягнути 4-6,5 мільйона. Такі обсяги означали б повний колапс системи притулку в ЄС.

Також тимчасовий захист дозволить рівномірніше і ефективніше розподіляти українців серед країн Європейського Союзу. Якщо після подання заяви про притулок шукач зобов’язаний залишатися в країні, в якій подано заяву, протягом довгого часу, іноді років, то українці збережуть право вільного пересування по всьому ЄС і зможуть ефективно користуватися підтримкою вже наявних розгалужених діаспор.

Хто може скористатися тимчасовим захистом?

По-перше, громадяни України, які проживали в Україні і були вимушені залишити свої домівки через російське вторгнення 24 лютого.

По-друге, іноземці та особи без громадянства, які проживали в Україні на законних підставах, були вимушені залишити свої домівки через російське вторгнення 24 лютого і не мають змоги повернутися в свою країну. Ця категорія може включати визнаних біженців, осіб, яким надано додатковий захист, а також шукачів притулку (люди, які перебували "в процедурі").

По-третє, іноземці та особи без громадянства, які проживали в Україні на "довготерміновій основі", незалежно від того, чи можуть вони повернутися до рідної країни. Найімовірніше, доказом довготермінового проживання має бути посвідка на постійне проживання в Україні.

По-четверте, члени родин усіх названих вище категорій. Хто є членом родини, визначається у кожній країні окремо.

В загальних рамках – це чоловік або дружина, неповнолітні діти, інші члени родини, які станом на 24 лютого жили разом і складали "сімейну одиницю" та перебувають у залежному стані від члена названих вище категорій. Неформальний шлюб (партнерство) також може враховуватися в країнах, де такі стосунки прирівняні до офіційного шлюбу.

Не можуть розраховувати на тимчасовий захист іноземці, які перебували в Україні на короткотерміновій основі (наприклад, студенти). Втім, ЄС обіцяє впускати таких людей і допомогти їм дістатися додому.

Паралельно Європейський Союз суттєво спростив правила прикордонних перевірок, послабивши вимоги до прикордонного, митного та ветеринарного контролю. На практиці це означає, що в’їжджати в ЄС можна не тільки із закордонним біометричним паспортом, а й із іншими документами, що посвідчують особу.

Також можна брати з собою домашніх тварин, вже зараз фактично їх пропускають на більшості кордонів навіть без необхідних супровідних документів.

Запровадження механізму тимчасового захисту означає передусім, що громадянам України немає потреби звертатися із заявою про притулок одразу після перетину кордону. За даних обставин звернення про притулок буде радше заважати вільно пересуватися та шукати найкращі варіанти для тимчасового проживання.

Подробиці щодо того, яким чином отримати доступ до ринку праці, соціальних виплат, медицини і освіти для дітей, можна шукати в органів місцевої влади, благодійних організацій, українських посольств у відповідних країнах.

Наостанок важлива деталь – в умовах кризи на кордонах діють шахраї та торговці людьми.

Запровадження тимчасового притулку означає, що втікачі з України зможуть вільно пересуватися по ЄС і в жодному разі не повинні нікому віддавати свої паспорти. Якщо у вас вимагають віддати оригінал паспорта, найімовірніше, це шахрай. Ви не повинні цього робити.

Автор: Павло Кравчук,

експерт ГО "Європа без бар'єрів"