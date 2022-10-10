Экзамен для Байдена и шанс для Трампа: какие последствия будут иметь промежуточные выборы в США

Вже за місяць, 8 листопада, американські виборці підуть на виборчі дільниці і визначатимуть долю країни на наступні два роки.

Хоча цього разу американці не голосуватимуть за президента, вони обиратимуть представників до Сенату та Палати представників.

Ці вибори, які традиційно проходять в середині терміну президента, називаються проміжними, і вони не лише визначать, хто саме контролюватиме Конгрес наступні два роки, а й слугують таким собі тестом підготовки до президентських виборів 2024 року.

Для України значення цих виборів складно переоцінити. Перемога республіканців (а точніше – трампістів) здатна створити невизначеність у питанні подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Проте ці вибори вкрай важливі й для американців. Доказ цього – за даними Financial Times, вони стануть найдорожчими виборами за всю історію США.

Скільки втратить Байден?

Усі 435 членів Палати представників і одна третина зі 100 місць у Сенаті (цього разу 35). Саме так за результатами виборів має оновитися склад Конгресу США.

Також 8 листопада будуть обирати 36 із 50 губернаторів штатів, а також претендентів на інші посади у штаті та на місцевому рівні, включаючи губернаторів, державних секретарів і генеральних прокурорів, а також членів законодавчих зборів.

Це важливо, адже принаймні 12 губернаторських місць, включаючи Массачусетс, Меріленд та Аризону, можуть змінити партії. В свою чергу переможці цих конкурсів впливатимуть на державну політику з таких різноманітних питань, як аборти, виборчі права та Covid-19.

Наразі демократи мають незначну більшість в обох палатах, що створює для демократів ідеальні умови для ухвалення законопроєктів, які підпише президент Джо Байден.

В свою чергу Сенат розділений навпіл меж демократами та республіканцями. Проте на посаді віцепрезидента Камала Гарріс має вирішальний голос, що означає, що демократи і тут мають контроль. Це означає, що перевага лише на одне місце віддасть Сенат республіканцям.

Тому на кону стоїть насправді ефективність роботи адміністрації Байдена.

Наявні прогнози показують, що демократи, ймовірно, втратять більшість у Палаті представників, проте збережуть у Сенаті.

Наразі прогнози проєкту FiveThirtyEight передбачають, що республіканці отримають перевагу у Палаті представників у 74 випадків зі 100, а демократи збережуть більшість у Сенаті у 69 випадків зі 100. Ці прогнози базуються на низці факторів, включаючи історичні тенденції та опитування. Схожі прогнози озвучив і The Economist.

По суті, можливі три сценарії:

Сценарій 1: За умов демократичного Сенату та республіканської Палати законодавчі дії, ймовірно, зупиняться поза межами обов’язкових законів, таких як фінансування уряду.

Навіть переговори щодо подібних речей можуть бути суперечливими, оскільки кожна зі сторін розглядає ці заходи як єдиний засіб для ухвалення політики. Але точно буде багато розслідувань і політичних маневрів, щоб зайняти обидві сторони.

Сценарій 2: Республіканці перемагають у обох палатах.

Партія, яка втратила владу, майже завжди отримує місця в Конгресі на проміжних виборах. І республіканцям потрібно отримати лише п’ять місць (із 435) у Палаті, щоб отримати більшість, і лише одне з 35 у Сенаті.

Проте ймовірність отримати більшість у двох палатах була практично втрачена після скасуванням поправки Роу проти Вейда. За даного сценарію програма Байдена буде повністю блокуватися.

Сценарій 3: Демократи отримують більшість у двох палатах.

Цей сценарій малоймовірний. Правляча партія майже завжди втрачає місця в Конгресі на проміжних виборах, а демократи можуть дозволити собі втратити лише кілька місць у Палаті представників і лише одне місце в Сенаті.

Але якби результати виборів стали таким, то досягнення демократів залежало б виключно від сили їхньої більшості в Сенаті. За такого сценарію у демократів з'явився би ще один шанс спробувати дозволити на національному рівні аборти, одностатеві шлюби і посилити виборчі права.

Вони також могли б спробувати посилити частини програми Байдена "Відбудувати краще", ухваливши більше законів щодо кліматичної політики та розширивши державну систему безпеки.





Варто зазначити, що поразка правлячої партії на проміжних виборах – звична ситуація для США. З 1950 року правляча партія під час проміжних виборів втрачала в середньому три місця в Сенаті та 25 місць у Палаті представників.

Наприклад, у 2010 році, в середині першого терміну популярного президента Барака Обами, Демократична партія втратила 6 місць у Сенаті та 63 місця в Палаті представників.

Тож сама по собі втрата більшості у Палати представників не стане нищівним ударом по Байдену та демократам. Проте існує інша проблема.



Повернення Трампа?

Якщо демократи програють і віддадуть республіканцям контроль і над Сенатом, і над Палатою, то це створить гарні передумови для повернення Дональда Трампа на політичну сцену та підготовки до президентських виборів.

Звісно, за умови, що протягом наступних двох років він не потрапить до в'язниці.

Зі 189 кандидатів від Республіканської партії, яких Трамп підтримав на праймеріз у Сенаті, Палаті представників і серед губернаторів до 23 серпня 2022 року, 180 кандидатів візьмуть участь у проміжних виборах 8 листопада (згідно з даними опитувального сайту FiveThirtyEight).

Наразі більшість із кандидатів від республіканців є прихильниками Трампа, хоча є і винятки. Такий розклад показує, що експрезидент зберігає контроль над партією.

Але одночасно це свідчить і про відступ від традиційних засад республіканізму.

Все частіше звучать ідеї про необхідність ширшої партійної перебудови з потенціалом трансформації політики США в довгостроковій перспективі.

Особливістю нинішнього виборчого процесу є і той факт, що

Трамп зараз є об’єктом чотирьох окремих розслідувань, які можуть призвести до кримінальних звинувачень.

На початку серпня Федеральне бюро розслідувань провело обшук у резиденції Трампа Мар-а-Лаго на півдні Флориди у зв’язку зі звинуваченнями в незаконному вивозі секретних матеріалів з Білого дому.

Тим часом Міністерство юстиції проводить паралельне розслідування у Палаті представників щодо нападу на Капітолій 6 січня 2021 року та ролі Трампа в цій події.

Окружний прокурор Атланти веде розслідування зусиль Трампа та його союзників скасувати його поразку на виборах у Джорджії 2020 року. А окружний прокурор Мангеттена веде кримінальне розслідування щодо організації Трампа за звинуваченнями, які включають шахрайство та ухилення від сплати податків.

Фактори перемоги

Які фактори впливають на політичні розклади, посилюючи шанси на перемогу республіканців чи демократів?

Спробуємо розглянути їх.

Внутрішні фактори

Аборти

Питання права на аборт чи заборони традиційно домінує у виборчих перегонах. Проте цього року проблема дещо загострилася.

Зокрема, Верховний суд, де домінують консерватори, 24 червня видає постанову про скасування рішення Верховного суду у справі "Роу проти Вейда" 1973 року щодо прав на аборт.

Релігійні консерватори протягом пів століття намагалися скасувати справу "Роу проти Вейда", яка встановлювала право жінки переривати вагітність у будь-який час до досягнення життєздатності плоду.

Зрештою, прийняте у червні рішення Верховного суду повернуло питання законності абортів до сфери повноважень штатів.

Але це рішення, яке спочатку розглядалось як перемога республіканців, вплинуло на згуртування лівих і жінок загалом.

Як наслідок, з літа шанси республіканців на тотальну перемогу стали поступово танути.

Податки

Не менш важливим питанням є сплата податків, щодо якого республіканці та демократи мають різні підходи.

Беззаперечною перемогою демократів є підписаний у серпні Джо Байденом законопроєкт "Про охорону здоров'я, податки і клімат" на суму $750 млрд, який називають законом про зниження інфляції.

Демократи роблять ставку на те, що цей закон допоможе демократам виграти проміжні вибори.

Злочинність

Злочинність залишається на порядку денному американських виборців та політичних перегонів.

Традиційно вважається, що республіканці більш жорсткі у боротьбі зі злочинністю. Тож, відповідно до квітневого опитування, проведеного Washington Post і ABC News, республіканці прагнули зобразити демократів як надто м’яких у боротьбі зі злочинністю.

Інфляція

Республіканці вже давно зосереджуються на інфляції як на ключовій проблемі виборців у циклі проміжних виборів, вказуючи на стрімкі її темпи за часів Байдена.

Рівень інфляції дещо знизився за останній місяць, а ціни в серпні зросли на 8,3% порівняно з роком раніше, відзначається у звіті індексу споживчих цін, опублікованому 13 вересня.

Цифри виявилися вищими, ніж очікувалося, але все ж знизилися в порівнянні з цифрами липня, які показали зростання на 8,5%.

А після ухвалення Закону про зниження інфляції фактор зростання цін дещо послабився, що дало полегшення демократам.

Освіта

Згідно з пошуковими запитами в інтернеті, записаними та проаналізованими Google Trends, на початку вересня освіта стала найбільш досліджуваним питанням американських виборців та залишалася пріоритетом №1 протягом місяця.

Освіта є одним із незаперечних козирів демократів, адже 24 серпня президент Джо Байден оголосив про програму спрощення студентських позик.

Зовнішні фактори

Фактор України

Для нас, звичайно, ключовим питанням є подальша підтримка України.

Якщо за перемоги демократів подальша підтримка є абсолютно прогнозованою, то за перемоги республіканців у Палаті представників тут виникають певні питання, які частково визначають і внутрішньополітичною конкуренцією Демократичної та Республіканської партій.

Негативним для нас є той факт, що трампісти, які нарощують свою вагу, все-таки більше сконцентровані на внутрішньополітичних процесах і не завжди підтримують надання підтримки Украіні.

Проте нещодавнє опитування показало, що

73% населення США підтримує надання допомоги Україні навіть за умови загрози ядерного удару Росії.

Хоча рівень підтримки серед демократів є суттєво вищим, аніж серед республіканців (81% проти 66%), в обох партіях більшість симпатиків підтримують допомогу Україні.

Фактор Китаю

Беззаперечно, протидія посиленню Китаю є одним з ключових напрямків як для республіканців, так і для демократів. Показово, що нещодавня поїздка спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню здобула рідкісну підтримку обох партій. Бюджетна пропозиція президента Байдена передбачає значне підвищення витрат на оборону з явною метою протидії збільшенню військових витрат Китаю.

Закон про зниження інфляції містить положення, прямо спрямовані на зменшення залежності США від Китаю у виробництві компонентів чистої енергії.

Розширення володіння Китаєм сільськогосподарськими землями, як і багато інших червоних сигналів зростання китайського впливу в економіці США, спонукало американських політиків запроваджувати нове законодавство, яке унеможливлює для підприємств з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї (які переважно є під американськими санкціями) отримання у володіння американських сільськогосподарських земель та сільгосппідприємств.

Також, відповідно до недавнього звіту Meta, Китай впливає на виборчу кампанію у США за допомогою соціальних медіа.

Діяльність, яка тривала з листопада 2021 по вересень 2022 року, використовувала підроблені облікові записи соціальних мереж у Facebook, Twitter та Instagram, щоб поширювати повідомлення на гарячі теми, такі як права на аборти та пандемія COVID-19, часто націлюючись на такі хиткі штати, як Флорида.

Соціальні акаунти, зареєстровані в Китаї, також звинувачували президента США Джо Байдена в корупції, одночасно критикуючи провідних політиків-республіканців, таких як сенатор-республіканець Марко Рубіо з Флориди, за те, що вони не підтримують реформи щодо прав на зброю.

Фактор Росії та Ірану

За словами представників Федерального бюро розслідувань, 3 жовтня під час брифінгу з журналістами у Вашингтоні Росія, Китай та Іран діють опортуністично напередодні голосування 8 листопада, щоб просувати свої інтереси та посіяти розкол між виборцями.

Для досягнення цієї мети використовується внутрішній контент. Зокрема, російський уряд застосовує для маніпуляцій політику США щодо війни РФ проти України, яка включає військову допомогу Києву, підкреслюючи вплив війни на ціни на енергоносії.

Плани після перемоги

Демократи

Президент Байден і демократи в Конгресі мають досить чіткий список цілей на другу половину свого терміну.

Першим серед них є кодифікація репродуктивних прав і доступу до абортів.

Сенат також може використовувати законопроєкти про узгодження бюджету, щоб прийняти широкі економічні, кліматичні та виробничі програми, такі як План порятунку Америки та Закон про зниження інфляції.

З більш безпечним запасом голосів такі законопроєкти можуть бути більш амбітними, передбачати розширення податкових пільг на дітей і дозвіл медичним структурам вести переговори щодо цін на ліки для американців, які не мають страхування.

Республіканці

Якщо ж Палата представників перевернеться під контроль республіканці, яких, ймовірно, очолюватиме Кевін Маккарті, то їхні дії будуть обмежуватися президентським вето та, ймовірно, демократичним Сенатом.

Кевін Маккартні планує оприлюднити програмний документ республіканців "Зобов’язання Америці", який складається з чотирьох частин, щоб переконати виборців голосувати не проти демократів, а за республіканців.

"Зобов'язання Америці" містять такі теми:

- "Сильна економіка": у цьому розділі йдеться про інфляцію, високі ціни на газ, проблеми з ланцюгом постачання та конкуренцію з Китаєм.

Маккарті радить членам пообіцяти "покласти край програмі "Відновлюймо краще" та усунути марнотратні державні витрати".

- "Нація, яка є безпечною": в пріорітеті мають бути боротьба зі злочинністю та проблеми з імміграцією, республіканці обіцяють "забезпечити безпеку південного кордону", "зменшити рівень злочинності та зупинити фентаніл" і "захищати нашу національну безпеку".

- "Вільне майбутнє", де заголовки підрозділів включають таке: "Переконайтеся, що кожна дитина в кожному районі може досягти успіху", "Кращий догляд і покращені показники здоров’я для всіх американців" і "Протистояти великим технологіям і просувати свободу слова".

- "Уряд, який є підзвітним": в останньому розділі наголошується на масштабах наглядових зусиль, які республіканці обіцяють наступного року, якщо вони повернуть більшість, включаючи обіцянку "забезпечити безпечні та чесні вибори".

Менш зрозумілою є позиція республіканців щодо абортів.

Якщо раніше республіканці говорили про можливість ухвалення загальнонаціональної заборони абортів, то зараз кілька кандидатів-республіканців почали пом’якшувати свій тон, враховуючи результати позачергових виборів і надзвичайно негативні результати опитування після рішення Верховного суду.

Республіканці також можуть спробувати домогтися скорочення видатків як поступку від Білого дому, коли прийде час підвищити ліміт державних витрат у 2023 році.

Ліміт необхідно підняти, щоб уникнути фінансової катастрофи, чим республіканці скористалися ще в 2011 році, щоб змусити демократів прийняти автоматичне скорочення державних витрат.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES