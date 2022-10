98% за выход из РФ: как в Чехии в шутку готовят "аннексию" Калининграда

Військово-морський флот Чехії, морське міністерство та пивопроводи "Пивний потік" та "Пивний потік-2" – у Чехії вже тиждень не вщухає справжній інтернет-шторм.

Його спричинив мем про приєднання Калінінградської області до Чеської республіки під назвою Краловецького краю.

Все почалося з того, що депутат Європарламенту від Чехії Томаш Здеховський поділився на своїй сторінці у Твіттері гумористичною картою, створеною польським інтернет-користувачем papież internetu. На ній зображено фіктивний поділ Калінінграда між Польщею та Чехією зі словами: "Настав час поділити Калінінград, щоб наші чеські брати нарешті отримали вихід до моря".

Здеховський зізнався виданню Newsweek, що навмисно вирішив зробити жарт чимось більш серйозним.

Чехи масово підхопили ідею приєднання Краловця, посилаючись у тому числі на псевдореферендуми, проведені російськими окупантами нещодавно в Україні.

У соціальних мережах з'явилася низка закликів на кшталт "Зробіть Калінінград знову чеським!", "Калінінград – це Чехія" або "Краловець наш!". З'явилися також "петиції" про приєднання регіону до Чехії.

Для цього автори однієї з петицій запропонували провести голосування з наперед визначеним підсумком: тобто "оголосити референдум, який закінчиться результатом 98% за приєднання до Чехії, а потім – анексувати Калінінград і перейменувати його на Краловець" – як тролінг аналогічних псевдореферендумів, що їх проводить Росія.

Ця петиція стала дуже популярною, її підписали тисячі людей – тож згодом, коли хтось створив офіційний профіль "нової території" у Твіттері, то в описі сторінки відштовхнувся від наперед визначеної кількості голосів "за", з демократичною похибкою в 0,1%. У описі сторінки йдеться:

Після успішного референдуму, 97,9% жителів Калінінграда вирішили об'єднатися з Чеською Республікою та змінити назву міста на Краловець".

Той самий результат зазначений на офіційному туристичному інтернет-сайті Краловця, який хтось нашвидко створив.

А чому саме Калінінград? Ну тобто Краловець. Річ у тім, що це місто має історичний зв'язок з Чехією.

Ще у 1255 році король Богемії Перемисл-Отокар II був одним зі співзасновників фортеці Кенігсберг на річці Прегель. У ті часи і до Другої світової війни чеською та низкою інших мов назвою фортеці та міста було саме слово "Краловець" або його форми, що відсилають до участі короля у його заснуванні.

Треба визнати, що серед тролінг-варіантів, що звучать у Чехії, "98-відсоткова анексія" є не єдиним варіантом. Альтернативний референдум проводив на своєму профілі вже згаданий Томаш Здеховський – він запитував, чи має Калінінград бути польсько-чеським, даючи лише два варіанти відповіді на вибір: "так" та "безумовно так". Але повний перехід Калінінградської області до Чехії у соцмережах став популярнішим.

Не обійшлося і без цитат світових політиків – переважно фейкових.

"Це величезне полегшення – не мати кордону з Росією. Ми дуже чекаємо на наших нових чеських сусідів", – йдеться у "реакції" міністра закордонних справ Литви на результати референдуму. В реальності такого твіта у міністра Ландсбергіса не було – але він все ж позитивно відреагував на жарти про "анексію", перепостивши твіт свого чеського колеги, міністра Яна Ліпавського, про несподіване зближення двох країн;)

На Твіттер-сторінці Краловця серед іншого опублікували гумористичне зображення міністра Ліпавського з президентом США Джо Байденом, підписане словами: "Я повністю підтримую претензії Чехії на територію Калінінграда".

Також там можна побачити фото членів уряду Чехії, які 4 жовтня нібито підписали "акт про анексію Калінінграда".

А після цього Краловець оголосив про початок будівництва "Пивного потоку-1" та "Пивного потоку-2" з "материкової" Чехії (перший має проходити через Варшаву, а другий – через Люблін), висловивши сподівання, що перші келихи з пивом, доставленим ними, можна буде підняти вже 1 січня 2023 року.

Гостей міста також запрошують відвідати пляжі Балтійського моря та гавань, де готується спуск на воду авіаносця "Карел Готт" (названий на честь відомого чеського співака), а, можливо, і поповнити лави ВМС Чехії.

До речі, ідея з чеським авіаносцем отримала цілком реальне, а не фейкове міжнародне визнання!

Посольство США у Чехії, зокрема, в офіційному Твіттері запитало чеське Міноборони про потребу придбання такого корабля, щоб розмістити новітні винищувачі F-35, які хоче придбати Чехія.

В мережі також з'явилася купа варіантів мерчу з символікою Краловця – зокрема, футболки і філіжанки з назвою "нової території".

Популярний мем отримав й офіційне визнання.

Ми вже згадували про твіт міністра Яна Ліпавського. Але очільник МЗС – не єдиний політик з почуттям гумору. До просування теми Краловця долучилися і офіційні інституції Чехії. Наприклад, міністерство внутрішніх справ у Твіттері бідкається, де йому так швидко знайти експерта з морських кордонів.

А Чеське статистичне агентство оголосило, що невдовзі проведе перепис населення міста.

Чеська ж пошта жартома анонсувала випуск особливої марки з нагоди приєднання Краловця-Калінінграда.

"З огляду на міжнародну ситуацію та приєднання Краловця до Чеської Республіки ми незабаром введемо марку, яка буде використовуватися для надсилання листівок та листів на нашу нову територію. Її номінал буде представлений літерою К, а мотивом першої марки стане чеський авіаносець "Барон Прашил", – йдеться у Твіттері Чеської пошти.

А Чеська залізниця оголосила про зміни у розкладі з грудня: саме тоді має бути запущений новий рейс з Праги до Краловця. "Відкрийте для себе красу Чехії! А що робити в Краловці? Поради щодо подорожей можна знайти на сайті vlakemnavylet.cz", – заохочує чеський перевізник.

Однак знайшлися й ті, кому ідея з Краловцем "не зайшла" – звісно ж, це були представники країни-агресорки.

В РФ, яка любить цілком всерйоз присвоювати чужі території, не зрозуміли польсько-чеського гумору.

Кремлівський телеканал RT опублікував 30 вересня статтю про те, що "депутат Європарламенту хоче розділити російський регіон між двома країнами ЄС".

"Здеховський заявив, що підтримує сумнівну ідею польського користувача інтернету провести референдум в Калінінградській області і розділити російський регіон між Чехією і Польщею", – написав у свою чергу російський інформаційний портал EurAsia Daily.

Інші російські ЗМІ посилаються на сайт "ПолитЭксперт", для якого цю тему прокоментував військовий аналітик Михаїл Тимошенко. "Чехії і Польщі не варто сподіватися на поділ Калінінградської області, оскільки Москва їм її не віддасть", – цілком серйозно заявив російський експерт.

На позицію Росії у вівторок відреагував Здеховський, який заявив, що анітрохи не здивований такою реакцією. На його думку, Владіміру Путіну слід бути готовим до того, що якщо він анексує українські території на основі псевдореферендумів, то це спровокує "дискусію про те, чи належить Росії Калінінград".

Він також зазначив, що росіяни занадто серйозно ставляться до себе, як у питаннях політики, так і міжнародних відносин. Євродепутат вважає, що "необхідно показати Москві, що ми не боїмося її та її погроз і що ми готові підтримати Україну в боротьбі за повернення всіх її територій".

Здеховський також зізнався, що після розголосу теми з Краловцем він отримав низку повідомлень від росіян з погрозами вбивства.

"Я отримав близько 2 тисяч повідомлень від людей, які говорили, що вони мене вб'ють, що я повинен боятися виходити з квартири, тому що вони зроблять мені боляче і застрелять мене, і що на мене чекають російські снайпери", – сказав він.

За словами Здеховського, такі погрози його анітрохи не лякають, і він добре знає, як працює російська пропаганда.

"Я витратив багато часу на вивчення їхньої поведінки, і з першого моменту було абсолютно зрозуміло, що Росія буде реагувати. Я знаю, наскільки вони націоналістично налаштовані", – пояснив євродепутат.

Але мем про приєднання Калінінградської області продовжує жити і без його участі.

"Важко уявити собі кращого сусіда для Польщі, ніж чехи на півдні та півночі. З віссю схід-захід можна якось розібратися (за допомогою України), і ми нарешті зітхнемо з полегшенням:)", – зазначив польський політик Бартоломей Сенкевич.

Від жартів не втрималася і президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова, щоправда, відразу відзначивши, наскільки яскраво цей кейс викриває абсурдність російських псевдореферендумів.

"Я можу розглянути можливість державного візиту. Або ні. Молодці наші чеські друзі, що викрили абсурдність російських фіктивних референдумів в Україні", – написала вона у Твіттері.

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE