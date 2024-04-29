Президент и премьер Литвы – за помощь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните считают, что Вильнюс должен помочь Украине вернуть своих мужчин призывного возраста, проживающих за рубежом.

Об этом они сказали во время дискуссии на радио LRT, сообщает "Европейская правда".

По мнению Науседы, Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы "пригласить своих молодых мужчин служить родине". "Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах", – считает он.

В свою очередь премьер Литвы допускает некоторые шаги со стороны страны для помощи Украине в возвращении мужчин.

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"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – допустила она.

В то же время Шимоните добавила, что эти меры должны обсуждаться и на уровне ЕС, учитывая то, что на его территории действует режим временной защиты для украинцев.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

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