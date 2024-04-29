МИД: Украина с 2015 года информировала об отступлении от обязательств по правам человека из-за войны

Министерство иностранных дел вечером 29 апреля разъяснило, что Украина, учитывая агрессию России еще с 2015 года информировала соответствующие организации об отступлении по обязательствам по международным договорам о правах человека.

Об этом говорится в опубликованном комментарии МИД, который цитирует "Европейская правда".

Ведомство указало, что "периодически и на регулярной основе" направляет международным организациям подготовленную Минюстом информацию об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод и по Международному пакту о гражданских и политических правах.

Соответствующее информирование осуществляется с 2015 года в связи с вооруженной агрессией России против Украины, добавляют в МИД.

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"Эта регулярная практика продолжилась и с февраля 2022 года в связи с началом полномасштабного вторжения и введением в нашем государстве военного положения. Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине", – говорится в комментарии.

Ранее "ЕвроПравда" писала, что Украина в апреле сообщила секретариату Совета Европы об изменении перечня исключений из собственных обязательств по документам СЕ, в том числе Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ).

Минюст позже уточнил, что еще в начале марта 2022 года воспользовался своим правом на временное отступление от обязательств при чрезвычайных условиях, после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украина как государство-член Совета Европы обязана выполнять нормы по соблюдению прав человека, предусмотренные ЕКПЧ; в случае их нарушения лица или организации могут подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

В то же время Конвенция дает государствам-членам право заявить об аргументированном отклонении от выполнения отдельных обязательств из-за особых обстоятельств, в том числе из-за военной агрессии.