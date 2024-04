Парижский регион останавливает выплаты элитному университету из-за пропалестинских акций

Руководительница столичного региона Франции заявила, что замораживает финансирование элитному университету Sciences Po из-за пропалестинских протестов части студентов.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Руководительница региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, представительница правых "Республиканцев", заявила, что приостановит выплаты для университета из бюджета региона, "пока не будет восстановлено спокойствие и безопасность".

J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à @sciencespo tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes,…

