Парижский регион останавливает выплаты элитному университету из-за пропалестинских акций

Руководительница столичного региона Франции заявила, что замораживает финансирование элитному университету Sciences Po из-за пропалестинских протестов части студентов.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Руководительница региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, представительница правых "Республиканцев", заявила, что приостановит выплаты для университета из бюджета региона, "пока не будет восстановлено спокойствие и безопасность".

J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à @sciencespo tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes,… Реклама: April 29, 2024

Поводом для заявления стали события в университете на прошлой неделе, в частности в прошлую пятницу 26 апреля. Тогда поддержать студентов-протестующих пришли также депутаты "Непокоренной Франции".

"Меньшинство радикализированных лиц, которые призывают к антисемитизму и которых использует „Непокоренная Франция" и ее происламские соратники левого уклона, не должно диктовать правила всему образовательному сообществу", – заявила Пекресс.

В комментарии агентству уточнили, что поддержка для Sciences Po из регионального бюджета на 2024 год составляет 1 млн евро.

Как сообщалось, 29 апреля из-за пропалестинской акции отменили пары и экзамены в парижском университете Сорбонна. Протестующих в конце концов заставили покинуть территорию заведения.