В Польше планер чуть не упал на дом

В польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел днем 29 апреля в частном секторе, где расположены садовые кооперативы. Планер застрял в деревьях на высоте около 2 метров, совсем рядом с домом дачного типа.

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60-летний пилот планера не пострадал, проверка подтвердила, что он был трезв.

По предварительным выводам полиции, планер заходил на посадку на взлетную полосу, расположенную совсем рядом на противоположной стороне улицы.

На место превентивно прибыли пять бригад пожарной службы.

Напомним, в декабре 2023 года в Польше разбился легкомоторный самолет, его пассажиры выжили.