Испытание Байдена: что изменят промежуточные выборы в США и к чему готовиться Киеву

Президент Джо Байден виступає на передвиборчому заході на підтримку конгресмена Майка Левіна. Сан-Дієго, 3 листопада 2022 року

Лише декілька днів залишилося до проміжних виборів у США, на яких вирішиться питання, чи збережуть демократи більшість у Палаті представників і в Сенаті.

Вибори в США 8 листопада матимуть величезний вплив на напрямок, який обере країна надалі, а також на долю президента та партії влади в Білому домі.

Втрата Сенату для демократів буде витлумачена як ознака постійної політичної слабкості президента Байдена – і потенційно матиме наслідком заміну Байдена іншим демократичним кандидатом, коли почнеться сезон президентської кампанії 2024 року.

Тож ці вибори стають особливо важливими для України, адже від конфігурації Конгресу залежатиме й готовність США продовжувати підтримку Києва.



Вибори під впливом 6 січня

Варто нагадати: Палата представників що два роки обирає всіх своїх 435 членів. Зараз демократи мають перевагу 220-212 у Палаті за наявності трьох вакантних місць (два демократи, одна Республіканська партія).

Це означає, що республіканцям потрібно отримати п’ять місць на виборах у Палату представників, щоб узяти більшість. Це найменша кількість місць, необхідна невладній партії, щоб змінити контроль над Палатою представників, з 1932 року.

Натомість Сенат має лише 100 членів, які обіймають свої посади шість років. Під час проміжних виборів обираються усі конгресмени до Палати представників, тоді як до Сенату обирається лише третина членів.

У Сенаті справи балансують на межі, адже обидві партії розділилися 50 на 50, а віцепрезидент Камала Гарріс має вирішальний голос на користь демократів.

Важливість виборів визначається і тим, що це також перші національні вибори після штурму Капітолія 6 січня 2021 року, який і зараз продовжує кидати довгу тінь на країну.

Деякі республіканці, які беруть участь у виборах, все ще заперечують результати останніх президентських виборів.

Беручи приклад з колишнього президента Дональда Трампа, сотні кандидатів від Республіканської партії неправдиво стверджували, що Трамп був справжнім переможцем у 2020 році, а Байден "вкрав у нього вибори".

Через це президент Джо Байден підкреслив загрозу демократії з боку Дональда Трампа та "крайніх MAGA", які заперечують вибори, закликавши виборців усвідомити, що поставлено на карту наступного вівторка.

"Це залякування, це насильство проти демократів, республіканців і позапартійних чиновників, які просто виконують свою роботу, є наслідками брехні, сказаної заради влади та прибутку", — заявив чинний президент, маючи на увазі свого попередника.

"Ви знаєте, американська демократія піддається нападу, тому що переможений колишній президент США відмовився визнати результати виборів 2020 року, - сказав Байден. - Якщо він відмовляється прийняти волю народу, то він відмовляється прийняти той факт, що він програв. Він зловжив своєю владою і поставив лояльність собі вище закону згідно з конституцією".



Непрості часи для демократів

Демократи готуються до поразки на виборах. І це не дивно: історично правляча партія завжди втрачає більшість під час середньострокових виборів.

У 2018 році під керівництвом Дональда Трампа республіканці втратили 41 місце. Після історичної перемоги Обами у 2008 році демократи втратили 63 місця через два роки

Виглядає так, що цьогорічні вибори не стануть винятком, і за всім прогнозами республіканці 8 листопада мають великі шанси отримати контроль над Палатою представників, адже для цього республіканцям достатньо отримати лише п’ять місць, щоб мати більшість у 435-членній палаті.

Цікаво, що розуміючи велику ймовірність перемоги республіканців, 31 демократ у Палаті представників оголосив, що вони йдуть у відставку або шукають іншу посаду, що є найбільшим показником для партії з 1992 року.

Для порівняння, лише 20 членів Палати представників від Республіканської палати оголосили про вихід на пенсію або про пошук іншої посади.

Відповідно до останнього опитування, проведеного CNN з 26 по 31 жовтня, 40% респондентів вважають, що Джо Байден має правильні пріоритети у своїй роботі, проте це на декілька відсотків нижче від результату попередніх президентів.

Наприклад, 44% респонденти, опитаних 22-25 квітня 2017 року, вважали, що Дональд Трамп правильно обрав свої пріорітети, 42% респондентів 27-30 жовтня 2010 року дали таку ж оцінку щодо роботи Барака Обами. А роботу Джорджа Буша-молодшого у грудні 2003 року вважали правильною 45% респондентів.

Цікаво також, як виділилися пріоритетні питання, що впливають на голосування. Зокрема, для 51% виборців надважливими є питання економіки та інфляція, 15% виборців переймаються питанням абортів, для 9% - це виборчі права та чесність виборів, для 7% - політика щодо зброї, для 6% - імміграція, і лише 4% виборців бентежить питання зміни клімату, а 3% - злочинність, інші ж 3% переймаються іншими проблемами.

Аборти проти податків

Цьогорічний рекламний бюджет республіканців та демократів складає майже $10 млрд. Це перевищує навіть витрати на президентські вибори 2020 року та майже втричі більше суми, витраченої під час останніх проміжних виборів.

Обидві сторони викинули непомірні суми на телевізійну, цифрову та друковану рекламу, але кожна сторона обрала свої пріорітети.

Для демократів ключовим питанням стали аборти. Партія витратила майже в 20 разів більше, ніж на рекламу, пов’язану з абортами, під час проміжних виборів 2018 року, повідомляє NPR.

Натомість для республіканців ключовими питаннями стали інфляція, злочинність і податки.

Як результат, у пересічного американця виникла дивна картина, оскільки часто можна помітити, як дві партії та їхні кандидати розмовляють одне з одним про різні речі.

Загалом це ж опитування показує, що ентузіазм демократів щодо голосування значно нижчий, ніж у 2018 році, коли Демократична партія отримала контроль у Палаті представників.

Виборці-республіканці в новому опитуванні висловлюють більшу зацікавленість цьогорічними проміжними виборами, аніж демократи, відповідаючи на численні запитання, які оцінюють ймовірність голосування.

Загалом 27% зареєстрованих виборців стверджують, що вони з великим ентузіазмом голосуватимуть цього року, порівняно з 37% напередодні проміжних виборів 2018 року. Падіння ентузіазму відбувається майже повністю серед демократів.

Якщо чотири роки тому 44% зареєстрованих виборців Демократичної партії сказали, що вони голосуватимуть з великим ентузіазмом, то зараз лише 24% кажуть те саме. Серед республіканців кількість скоротилася незначно, з 43% до 38%.

Прогнози проєкту FiveThirtyEight передбачають, що республіканці отримають перевагу у Палаті представників у 54 випадків зі 100, а демократи збережуть більшість у Сенаті у 46 випадків зі 100.

Це свідчить, що вибори стають все більш непередбачуваними. Для порівняння, ще на початку жовтня ці прогнози свідчили, що республіканці отримають перевагу в Палаті представників у 74 випадків зі 100, а демократи збережуть більшість у Сенаті у 69 випадків зі 100.

Український інтерес

Перемога республіканців на проміжних виборах може негативно відобразитися на наданні підтримки Україні.

Останніми тижнями серед Республіканської партії зріс скептицизм щодо надсилання додаткових грошей від США в Україну, а лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці припинять або обмежать витрати на війну, якщо візьмуть під свій контроль Палату під час виборів наступного тижня.

Загроза скоротити фінансування знаменує різкий поворот для партії, члени якої майже повсюдно підтримали допомогу Україні.

В останні вісім місяців всередині Республіканської партії трампісти об'єдналися із противниками допомоги Україні, щоб кинути виклик традиційним республіканцям.

Тож не дивно, що минулого тижня група законодавців-республіканців виступила проти положення, яке демократи включили в обов’язковий законопроєкт про дозвіл на оборону, що дозволить Міністерству юстиції надіслати Україні мільйони доларів у вигляді яхт та інших активів, захоплених у Росії.

Більшість республіканців формулюють свої заперечення з точки зору фінансової відповідальності, кажучи, що гроші краще витратити на внутрішні проблеми. А у декількох випадках ультраправі кандидати повторили хвалу Трампа російському президенту Владіміру Путіну та закликали до повного припинення допомоги.

Але не потрібно забувати, що серед членів Республіканської партії є багато тих, які обіцяють продовжувати надавати підтримку Україні, а в деяких випадках закликали Білий дім зробити ще більше.

Наприклад, на відміну від Маккарті, лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав адміністрацію Байдена "робити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для перешкоджання російській агресії", включаючи додаткову допомогу.

Макконнелл сказав, що якщо Республіканська партія знову контролюватиме Сенат, то республіканська більшість "зосередить свій нагляд на забезпеченні своєчасної доставки необхідної зброї та більшої допомоги союзників Україні".

Разом з тим низка республіканців доволі скептично поставилися до висловлювань Маккарті й запевнили, що Палата, яку контролюватимуть республіканці, буде продовжувати курс з надання підтримки Україні.

Конгресмен-республіканець Майкл МакКол, який очевидно очолить комітет Палати представників у закордонних справах, намагається поєднати два підходи. У своєму інтерв'ю Bloomberg TV він заявив, що хоче, щоб Україні було надіслано потужнішу зброю, але також щоб було "більше контролю та підзвітності щодо фінансування".

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES