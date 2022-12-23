Восемь задач для послов Украины: речь Зеленского о "дипломатии войны"

23 грудня президент Володимир Зеленський виступив перед послами та керівництвом МЗС України на загальній нараді послів, яка почалася напередодні та проходила в умовах секретності через воєнний стан.

Очільники диппредставництв України в усіх державах світу з’їхалися до Києва, щоби узгодити підходи до роботи за воєнних реалій та отримати завдання від керівництва держави.

І окремі деталі цих завдань заслуговують уваги. Наприклад, те, що МЗС має терміново розробити оновлений закон про дипслужбу, з урахуванням нових викликів – хоча чинний, ухвалений зовсім нещодавно (за президента Порошенка), донедавна вважався прогресивним. А ще важливо, що Україна відкриває 10 нових посольств. Про інше читайте у тексті виступу.

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Пане міністре! Шановні керівники і керівниці дипломатичних представництв України!

24 години на добу і 365 днів року усі ми маємо бути з Україною. У нас з вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок і відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день.

Усі ті права, які гарантує наша Конституція, для нас з вами зараз особисто – як для представників нашої держави – на паузі. Бо якщо ми будемо відпочивати чи легковажити, якщо ми будемо розслаблені, у нас не буде Конституції і держави.

Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, та спілкуватися зі світом якісніше, ніж взагалі будь-хто інший в цьому світі.

Такий настрій має визначати вашу роботу. Треба робити все можливе і неможливе, формально і неформально, особисто і спрямовуючи сили сформованих нами команд – для того щоб зміцнити захист нашої держави, гарантувати безпеку наших людей і прискорити перемогу України.

Власне, це і є критерії, за якими я оцінюю і буду оцінювати ефективність вашої роботи.

У нас з вами немає часу, щоб, наприклад, дивитися двогодинні пресконференції президента Російської Федерації. У нас з вами немає часу на такі дрібниці.

Ми і так знаємо, чим закінчиться ця війна.

І тому кожна ваша година має додавати Україні нові сили і прискорювати нашу перемогу.

Україні потрібні конкретні результати від кожного і кожної з вас – щоб усі, хто воює і працює заради України, могли сказати, що ви поруч із ними, хоча і перебуваєте в інших країнах.

(...)

Де б ви не працювали за кордоном, ви все одно маєте жити в Україні та Україною, бути з Україною і відчувати українців. Україна у стані війни. І ви маєте бути у стані війни. (...)

Вчора я повернувся в Україну зі Сполучених Штатів Америки.

Це був мій перший закордонний візит після 24 лютого – до ключового союзника України. Це був результативний візит. Маємо рішення щодо посилення нашої ППО; Конгрес працює над потужним фінансовим пакетом для України і глобальної безпеки, це 45 мільярдів доларів. Маємо суттєві стратегічні домовленості зі Сполученими Штатами на найближчі місяці, які однозначно посилять можливості наших Сил оборони на ключових напрямках.

Я закликаю вас розглядати цей візит як орієнтир, як задану планку.

У мене немає можливості здійснювати закордонні візити так, як це робилося в інших умовах. У мене є можливості здійснювати таку роботу в інших форматах – і ви бачили цьогоріч, що це ефективно.

Але якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж значуще стратегічне наповнення, як мій зараз до Сполучених Штатів, якщо від результатів візиту будуть прямо залежати наші Збройні Сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів Української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки для прискорення нашої перемоги, то

як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори і на особистому рівні.

Ви маєте знати, який результат потенційно дасте на вашому напрямку. Борітеся за Україну, за стратегічні результати для України!

Другий аспект: маємо постійно створювати нові можливості для нашої держави.

Цьогоріч ми досягли історичних результатів, отримали і збільшуємо життєво важливу військову, фінансову, санкційну, гуманітарну та іншу підтримку. Попри тотальну війну Росії проти України, ми зберегли стійкість держави.

Навколо України та захисту міжнародної безпеки створена потужна глобальна коаліція, яка включає не лише традиційних партнерів, але й держави, з якими відносини тільки будуються.

Україна безпрецедентно обʼєднала Європейський Союз і здобула статус кандидата на вступ в ЄС. Ми подали заявку на вступ до НАТО.

Досягнуто історично вагомих результатів у нашій співпраці з ООН та на майданчику ООН. Це стосується і українських експортних ініціатив, і тих рішень, які ухвалюються заради України, зокрема резолюцій Генеральної асамблеї ООН. 143 держави світу – більше, ніж будь-коли раніше, – підтримали нашу територіальну цілісність і засудили російську агресію.

Наша Зернова експортна ініціатива дозволяє світу долати гостроту продовольчої кризи. Понад 14 мільйонів тонн агропродукції були експортовані до сорока країн. Ми започаткували й гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine – "Зерно з України".

Обидві ініціативи ставлять нашу державу в один ряд з тими, хто реально гарантує глобальну безпеку. І наступного року ми будемо збільшувати таку нашу діяльність.

Особлива увага – тим регіонам і континентам, де наші інтереси поки що представлені менше, ніж нам необхідно для блага України і нашого захисту від російської агресії. Зокрема, Африка.

Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки.

Вже визначені 10 держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці.

Також розроблена концепція Торговельного дому "Україна-Африка" з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн континенту.

На додачу до існуючого представництва України в десяти країнах Африки, разом із новими посольствами і торговельними домами маємо досягти представлення в тридцяти країнах континенту.

Глобальне зростання і міжнародну стабільність у цьому столітті неможливо уявити без відносин з Африкою та іншими частинами Глобального Півдня: Латинська Америка, Індія, інші азійські країни, зокрема Китай та Південно-Східна Азія, увесь регіон островів Індійського і Тихого океанів.

(...)

Потрібно вивести на новий рівень спроможності України в зовнішній політиці надзвичайних ситуацій. Нам потрібен такий інструмент, який дозволить Україні бути субʼєктом реагування на кризові ситуації у світі. Наша присутність має бути відчутною усім, в нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу і створить додаткові лінії співпраці з партнерами.

Як ми забезпечуємо стійкість нашої держави разом із партнерами, так само можемо допомогти іншим державам зберігати і розвивати стійкість.

Як приклад, можемо розглянути нашу співпрацю з партнерами в галузі продовольчої безпеки, в галузі діджиталізації та кіберзахисту. Ми маємо досвід, який може посилити наших партнерів і дати Україні нових друзів у світі.

Звичайно, все це потребує оновлення регуляцій і забезпечення роботи наших дипломатів.

З цією метою доручаю МЗС підготувати амбітний проект змін до закону про дипслужбу.

Має бути оновлена система роботи посольств.

Щоб посольства могли працювати дійсно командно, має бути змінений підхід до формування команди посольства. Посол відповідає за результат, а отже, послу потрібен вплив на формування команди посольства. Це буде зроблено.

Звичайно, будуть виправлені й несправедливості у фінансуванні роботи наших представництв – зокрема, в Африці.

Третій аспект – світ має знати про потреби України і наших людей. Не лише політики, а й бізнес, медійне середовище, громадський сектор.

Це критично необхідно для відбудови України, для відновлення і розвитку соціальних та інвестиційних можливостей України, а також для того, щоб тиск на Росію за війну і терор постійно посилювався.

Наші посольства і нашу державу мають чути і бачити в країнах вашої роботи.

Зокрема, одним із ваших завдань, окрім загального завдання популяризації України, має бути організація візитів тих, хто реально може стати ньюзмейкером в країні вашого перебування (...)

Потрібне створення подій, які могли би говорити про Україну і наші інтереси. Політичних подій стратегічного значення. Ви маєте на цьому зосередитись і забезпечити як мінімум одну таку подію на місяць заради України.

Пані та панове!

Сьогодні вам будуть представлені кілька особливих напрямків роботи в наступному році.

Зокрема, керівник Офісу представить те, що може бути зроблено для реалізації Української формули миру. Я хочу підкреслити: це практична річ. Це не абстракція, не дипломатична уловка, не риторичний інструмент.

Це – конкретне завдання, пункти, які треба реалізувати, щоб відновити територіальну цілісність нашої держави і гарантувати безпеку Україні.

Є ще такі ж конкретні завдання для нас із вами на наступний рік.

Зараз зазначу деякі з них, які маємо реалізувати, щоб наступний рік став дійсно переможним:

(1) Початок переговорів про вступ України до ЄС.

(2) Підготовка до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо.

(3) Кожному з вас будуть представлені наші оновлені оборонні та безпекові потреби. Ви маєте працювати постійно над тим, щоб їх задовольнити.

(4) Українська енергетика і загалом потреби нашої країни у відновленні після російських ударів, Fast Recovery Plan – працюйте максимально тісно з Урядом, Офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами, щоб усі наявні домовленості були забезпечені конкретним змістом.

(5) Санкції проти Росії – маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані ваші дії.

(6) Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців – працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас.

(7) Допомагайте знаходити і блокувати активи Росії та повʼязаних з державою-терористом осіб – на території країн вашого перебування. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення нашої держави. Робіть усе, щоби країни, в яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний механізм.

(8) І обовʼязково – підтримуйте наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше.

Працюйте для того, щоб наші люди поверталися в Україну.

І щоб усі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені.

В усьому беріть за приклад нашу роботу по "Патріотах", "Насамсах", "Айріс-Т", "Кроталь". Нам говорили, що це неможливо. Тепер це є. Дипломатія – це саме такий інструмент. Усе, про що на початку кажуть "ні", має ставати конкретним досягнутим результатом.

Реалізація усіх названих мною сьогодні завдань – це не лише конкретний план роботи на наступний рік.

Маємо розуміти – це наша перемога, її елементи. Реалізуємо конкретне завдання – прискорюємо перемогу для України, для наших людей.

Найголовніше завдання для усіх нас із вами – це перемога у війні. Ми повинні її здобути.

І – здобудемо!

Володимир Зеленський,

Київ, 23 грудня,

промова на загальній нараді послів України