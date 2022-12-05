Все против Орбана: как страны Центральной Европы пошли на блокаду вчерашних друзей из Венгрии

Не лише Україна має запитання та претензії до Угорщини. Політика Віктора Орбана та його уряду змушує обурюватися увесь Євросоюз.

У тому числі сусідів Угорщини, які донедавна були з нею у регіональному альянсу за назвою "Вишеградська четвірка", а тепер – оголосили бойкот зустрічам з Угорщиною, окрім випадків переговорів особисто з Орбаном.

Про це, а також про засоби впливу на Будапешт ми поговорили з Давідом Стуліком – чеським експертом, що тривалий час працював в Україні та чудово відчуває нашу державу.

Запрошуємо вас проглянути це відео.

А якщо ви віддаєте перевагу читанню – ми стило виклали тези, почуті від Давіда, як розповідь від першої особи.

Про бойкот Угорщини у "Вишеградській четвірці"

"Вишеград" ‒ це така центральноєвропейська сім’я, що об’єднує Польщу, Чехію, Словаччину та Угорщину. Утім, зараз є окремо три перші країни і окремо Угорщина, яка перетворилася на гальмо європейської допомоги Україні.

Створення цього союзу в 1991 році було великою ідеєю президента Чехії Вацлава Гавела – він хотів мати в Центральній Європі майданчик, на якому країни з тоді ще "Вишеградської трійки" (бо ще існувала Чехословаччина) могли б співпрацювати і координувати свою позицію щодо вступу до ЄС. Також це був тестовий майданчик, який дозволяв нам показати здатність до співпраці на регіональному рівні, тобто готовність до майбутньої співпраці в Євросоюзі.

Відтоді "Вишеград" завжди був майданчиком для координації спільних дій, але останнім часом було дуже важко навіть знаходити спільну мову, не те що координувати.

Востаннє "Вишеградська четвірка" відстоювала свої позиції активно і успішно ще у в 2015 році, коли була міграційна криза, і всі чотири вишеградські країни сказали, що вони проти квот на прийняття мігрантів. А зараз співпраця дуже послаблена, на багатьох рівнях навіть заблокована.

Угорщині, по суті, оголосили бойкот.

Нещодавно мала бути зустріч спікерів парламентів чотирьох країн, але обидва чеські спікери – і нижньої палати, і Сенату – сказали, що не сядуть за один стіл із представниками угорської влади, яка перетворилася на "троянського коня" Росії всередині ЄС, і відмовилися туди їхати.

Так само, була зустріч міністрів оборони у березні. В Угорщині тоді була виборча кампанія, і при цьому Угорщина головувала у "Вишеграді". І чеська міністерка оборони сказала, що не поїде брати участь у виборчій кампанії своїх угорських колег, які не допомагають Україні.

Утім, нещодавно була зустріч чотирьох прем’єр-міністрів, тобто зустрічей на найвищому рівні блокада не стосується.

Політика Чехії така: зустрічі на найвищому рівні потрібні, щоби прем’єр-міністри трьох інших країн сказали в очі своєму угорському колезі, що вони думають про поведінку Угорщини. "Вишеград" потрібен як майданчик для такого діалогу. Але зустрічатися з іншими урядовцями нема сенсу, бо вони лише фігури в руках Орбана, який особисто визначає політику Угорщини.

Про роль Угорщини та блокування грошей для України

"Вишеградська четвірка", що об’єднує Польщу, Чехію, Словаччину та Угорщину, здавна дуже допомагала Україні. Але зараз Угорщина є не частиною допомоги, а частиною проблеми, яка блокує не тільки допомогу інших країн "четвірки", а й усього Європейського Союзу.

Зокрема, зараз Угорщина блокує великий пакет допомоги від ЄС на 18 млрд євро.

Тобто проблема з Угорщиною більша за "Вишеградську четвірку".

Навіщо Угорщина блокує ці 18 млрд євро для України?

Річ у тім, що Будапешт сам потребує фінансової допомоги. Угорщина лишається останньою країною ЄС, для якої заблоковані гроші загальноєвропейського фонду постковідного відновлення: для їх отримання Будапешт має провести реформи, які стосуються юстиції, ставлення до меншин, медіа і громадських організацій.

Тому Угорщина перейшла до шантажу.

Позиція Будапешта: "Ми будемо блокувати допомогу для України, якщо ви не розблокуєте кошти для нас".

На жаль, така практика не є новою для ЄС.

У 2020 році була схожа ситуація, коли ЄС не міг схвалити узгоджені санкції проти Білорусі, бо Кіпр поставив умову: він підтримає ці санкції лише в обмін на санкції проти Туреччини щодо питань видобутку газу в Середземному морі. Тобто поєднуються зовсім не пов’язані речі.

Угорці прекрасно розуміють, що перерахувати ці гроші Україні украй потрібно, щоб український державний бюджет міг працювати – але блокують їхнє виділення, тиснучи на Європейську комісію.

Це як гра у покер, де переможе той, хто має міцніші нерви.

Про те, чому Чехія допомагає Україні, і не лише з Орбаном

Загрозу з боку Росії добре відчувають і чимало звичайних чехів, і політики.

Є усвідомлення того, що це війна також за нас, за наші цінності, що це наша війна. Воно лише посилилося зараз – після того як у Польщі загинуло двоє її громадян.

На останньому варто наголосити. Я дуже радий, що і в суспільстві, і в ЗМІ, і серед більшості політиків є розуміння того, що якби Росія не почала агресію, то ніхто б і не загинув. Навіть якщо з’ясується, що це українська ракета – то її випустили, щоб захищати власне небо, щоби збити російську.

Тобто причина трагедії у Польщі ‒ це російська агресія.

Тож ми розуміємо, що ця війна ‒ на порозі нашого дому, і якщо Україну не підтримати, то ця війна може потрапити в наш дім.

Чому Орбан обрав "жертвою" Україну

"Атаки" Віктора Орбана на Україну покликані збільшити його легітимність в очах угорців. Один з інструментів – це "захист угорського населення" в інших країнах.

Угорці є також у Словаччині, Румунії і Хорватії, але це – держави ЄС і НАТО, які він не може аж занадто провокувати, а на Україну він може "наїжджати", чудово розуміючи, що ЄС не буде його жорстко за це критикувати.

Утім, іноді він переходить межу.

Нещодавно Орбан вийшов під телекамери у шалику із зображенням так званої "Великої Угорщини", до якої входять території Словаччини, Хорватії, Румунії.

Це вже поза політичними цивілізованими практиками. І Орбан чудово знав, що це викличе таку реакцію, це була цілеспрямована його провокація.

Але до певної міри це є також добрим сигналом. Це означає, що у Орбана залишається все менше інструментів, тобто він у певному розпачі й частіше хапається за речі, які в цивілізованих європейських країнах вже є неприйнятними.

Утім, остаточно заблокувати 18 млрд для України Орбан не зможе.

ЄС завжди знаходить шлях ухвалити рішення.

Якщо не діє план А, то розробляють рішення в обхід проблем. Хоча краще, щоб це була підтримка всіх, бо коли доводиться шукати рішення в обхід Угорщини – то ЄС показує світові, що "всередині сім’ї є проблеми та конфлікти". А цього ніхто не хоче показувати.

Про те, чи може Євросоюз зупинити Орбана, і як саме

Для впливу на Орбана діють передусім фінансові важелі, і зараз Єврокомісія нарешті почала застосовувати цей шлях впливу на Угорщину, зупиняючи фінансування з різних європейських фондів.

Це вже має величезний економічний вплив на Угорщину, де розгоряється економічна криза, де є величезний дефіцит бюджету, зростає публічний борг. Щоби втриматися, Орбану вкрай потрібна фінансова допомога з боку ЄС, яка зараз заблокована.

Часто кажуть, що ЄС має запровадити санкції проти Угорщини. Але це лише допоможе Орбану!

Колись була спроба запровадження, по суті, санкцій щодо Австрії, коли там до влади прийшли ультраправі. Але це дало не зовсім добрий результат, а в Угорщині через її специфіку побічні ефекти будуть ще більшими. Орбан використає цю карту, щоби переконати людей, що ЄС хоче зробити якнайгірше для угорського народу.

І він каже, що це санкції ЄС винні в угорській економічній кризі.

Тому нинішня стратегія Євросоюзу видається ефективною, а політичний тиск на Орбана на тлі блокування коштів має дати результат.

Часом питають також, чому б Орбана взагалі не вигнати з Євросоюзу і НАТО.

Але цього прагнення в Європі немає. Якби Угорщина випала з ЄС і НАТО, то вона могла б остаточно стати опорним пунктом тих країн, які є нашими конкурентами чи ворогами.

І це не тільки Росія, а й Китай.

Це і зараз до певної міри відбувається: Угорщина хоче бути пристанню для інвестицій державних китайських компаній. Але без дії правил ЄС є небезпека, що Угорщина стала б партнером, якого важко спрогнозувати, і це мало би вплив на регіональну безпеку, а Орбан грав би ще більше на цих націоналістичних картах, використовував би угорську меншість у сусідніх країнах та дестабілізував увесь регіон.

Записав Сергій Сидоренко,

Відео Володимира Олійника,

"Європейська правда"