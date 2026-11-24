В Минобороны Польши утверждают, что Россия не случайно направила дрон через украинскую границу.

Об этом в эфире радиостанции RMF 24 заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, передает "Европейская правда".

Ночью воздушное пространство Польши было нарушено российским беспилотным летательным аппаратом. По словам заместителя министра обороны, дрон находился над Польшей очень недолго.

"Его наблюдали с самого начала. Я разговаривал с Оперативным командованием вооруженных сил, и вооруженные силы не приняли решение о сбивании, поскольку не хотели рисковать потерями и ущербом среди гражданского населения", – признал Павел Залевский.

"Трудно представить, что это произошло случайно. Мы предполагаем, что это было преднамеренное действие", – добавил он.

Залевский заверил, что если бы дрон представлял какую-либо угрозу, его, "конечно, сбили бы".

За ним следили, его полет контролировали, подчеркнул заместитель министра обороны.

"Мы рассматриваем эти дроны как ударные. Дроны такого типа оснащены камерами, которые позволяют управлять ими на основе топографического анализа, но это ударные дроны, у них есть такие возможности", – пояснил Залевский.

"Все, что влетает в польское воздушное пространство, мы рассматриваем как угрозу", – подчеркнул он.

Напомним, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Выяснилось, что в воздушное пространство Польши попали 3 российские ракеты.

А 23 ноября на совещании послов стран-членов НАТО в Альянсе сообщили, что верховный главнокомандующий НАТО в Европе рассматривает вопрос о развертывании дополнительных сил и средств в регионе.

В тот же день стало известно, что НАТО передает в распоряжение Польши один самолет раннего предупреждения об угрозах после инцидента с российскими ракетами в воздушном пространстве страны.