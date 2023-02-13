Два года пенсии, возмутившие Францию: приведут ли масштабные протесты к роспуску парламента

Протесты в Париже завершились столкновениями с полицией. 11 февраля 2023 года

11 февраля во Франции прошли новые многотысячные демонстрации против проекта пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Речь идет о четвертом протестном дне менее чем за месяц.

Более того, французские профсоюзы заявляют, что готовы призвать к "остановке Франции во всех секторах" 7 марта, если требования несогласных не будут услышаны.

На фоне масштабных протестов французское правительство готово идти лишь на незначительные изменения пенсионной реформы и ищет голоса для ее принятия.

А в случае если достаточного количества голосов не будет найдено, ситуация может дойти до вопроса вотума доверия правительству или даже до досрочных парламентских выборов.

Протесты миллионного масштаба

По оценке Всеобщей конфедерации труда (CGT), только в Париже в манифестациях 11 февраля приняли участие полмиллиона человек.

Несмотря на впечатляющие масштабы протестов, профсоюзы ожидали больше участников.

Хотя бы потому, что последняя акция прошла в выходной день, а значит – в протестах могли принять участие и работники, которые не могут бастовать по разным причинам.

Для сравнения, по данным разных источников, на демонстрации 7 февраля вышли от 757 тысяч до 2 миллионов человек.

А количество участников протестных акций 31 января оценивалось в 1,27–2,5 млн человек.

Как стало известно позднее, несколько инцидентов были зафиксированы на парижской манифестации.

Около 15:30 начались столкновения между полицией и радикально настроенными протестующими, попытавшимися направиться в отдельное шествие. Сообщается также о подожженных мусорных баках и электрических велосипедах на бульваре Вольтера.

Восемь основных французских профсоюзов хотят, чтобы протестные акции продолжились, и призывают выходить на демонстрации 16 февраля и 7 марта.

Профсоюзы также заявляют, что готовы призвать к "остановке Франции во всех секторах" 7 марта, если правительство и поддерживающие его депутаты не прислушаются к их требованиям. Об этом говорится в межпрофсоюзном коммюнике, озвученном генеральным секретарем профсоюза Force ouvrière Фредериком Суйо.

По данным соцопросов, большинство французов против пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. В данный момент проект реформы обсуждается в напряженной атмосфере в Национальном собрании — нижней палате парламента Франции. Правительство на фоне протестов согласилось на некоторые модификации, но не отказалось от проекта по сути.

Правительство не имеет абсолютного большинства в Национальном собрании для принятия своего проекта реформы. Оно рассчитывает на поддержку традиционных правых, но на данном этапе в этом нет уверенности.

Три аргумента Макрона

Пока по всей Франции проходят манифестации протеста против пенсионной реформы, в Национальном собрании уже начали обсуждение этого спорного и непопулярного законопроекта.

Стартовавшие в начале прошлой недели дебаты в нижней палате парламента завершились небольшим скандалом, так как представители крайне правого "Национального объединения" обвинили своих политических противников в давлении и угрозах.

Не высказываясь прямо о пенсионной реформе, Елисейский дворец уже начал активно сообщать о других проектах и планах преобразований, создавая образ президента, "сосредоточенного на повестке дня долгосрочных реформ": образования, здравоохранения, борьбе с глобальным потеплением, иммиграционной реформе и реформе институтов власти.

"Приверженный долгосрочным проектам, которые позволят Франции противостоять вызовам века", Эммануэль Макрон сможет посвятить окончание своего последнего президентского срока "улучшению жизни людей", сообщают в пресс-службе главы государства.

Таким образом Макрон пытается отвлечь внимание общества от протеста против пенсионной реформы, считают комментаторы.

Тем временем президент Макрон, обещавший во что бы то ни стало провести пенсионную реформу до конца второго срока правления, издалека наблюдает за обстановкой и решает, можно ли (и каким способом) форсировать события. Действительно, французское государственное устройство позволяет несколько выходов из создавшейся ситуации.

Во-первых, правительство не потеряло надежды сплотить под флагом спорной реформы не только депутатов от правящей партии, но и часть представителей правых "Республиканцев", с тем чтобы набрать большинство во время голосования по тексту законопроекта.

Для этого правительство согласно пойти на некоторые незначительные уступки, не слишком искажая смысла самой пенсионной реформы.

Проблема состоит в том, что на выборах 2022 года президентский блок партий потерял абсолютное большинство в Национальном собрании. А вместе с тем - и возможности принимать законопроекты без оглядки на оппозицию.

Теперь Макрон может рассчитывать на поддержку порядка 250 депутатов, что существенно меньше абсолютного большинства (289 мандатов). Фракция партии "Республиканцы" насчитывает 62 депутата, голосов которых будет достаточно, чтобы законопроект был принят.

Второй способ "подсластить горькую пилюлю" пенсионной реформы – провести перестановки в правительстве.

Некоторые представители "президентского лагеря" намекают на возможные "крупные кадровые перестановки", сообщает France-Presse, ссылаясь на неназванный источник в окружении Макрона.

Но поможет ли увольнение самых непопулярных министров успокоить гнев оппозиции, если тот же источник утверждает, что президент оставит возглавлять правительство основного автора пенсионной реформы – премьер-министра Элизабет Борн?

Кроме этого, у президента и правительства остается более простой, но и более спорный выход из ситуации – форсировать принятие реформы, используя статью 49.3 Конституции Франции.

Она позволяет утвердить закон в парламенте без обсуждений и поправок, в той версии, которая устраивает исполнительную власть. Правда, при этом парламент обязательно должен проголосовать по вопросу о доверии правительству.

"Я не думаю, что использование статьи 49.3 было бы для нас провалом, мы уже достаточно продемонстрировали, что выслушали мнение профсоюзов и оппозиции", – говорит один из депутатов правящей партии.

Но Элизабет Борн заявила, что не хочет рассматривать эту возможность, которая, помимо признания ее собственной слабости, будет осуждена оппозицией и демонстрантами как насильственный подход.

А соответственно, такой шаг лишь усилит протесты, которые только начали идти на спад.

Роспуск парламента

"Я не знаю, как мы сможем дальше править, если нам не удастся получить большинство по такому важному тексту. Я думаю, что нам придется добиваться большинства другим способом", — сказал в интервью France-Presse депутат правящей партии Марк Ферраси.

По его мнению, Эммануэль Макрон был избран для "преобразования страны", а не для "поиска согласия". Под "другим способом" Марк Ферраси подразумевает роспуск парламента и новые выборы.

Поскольку этот депутат имеет репутацию приближенного к президенту, французские СМИ пытаются выяснить, не является ли это мнением самого главы государства, который может пригрозить распустить Национальное собрание в случае тупиковой ситуации.

В конце сентября Макрон упомянул такую возможность во время ужина с представителями своей партии, в случае если оппозиция объединится, чтобы добиться отставки правительства.

По словам одного министра, если правые "Республиканцы" не проголосуют за текст "пенсионного" законопроекта, это "неприятно, но такое бывает". Но если они "проголосуют за вотум недоверия" правительству вместе с левыми и "Национальным объединением" Марин Ле Пен, то нельзя исключать "риск роспуска" парламента.

В Елисейском дворце от этой идеи на данном этапе отмахиваются.

А некоторые сторонники президента утверждают, что перевыборы могут стать своеобразным референдумом о выходе на пенсию в 64 года, против чего, согласно опросам, выступают почти 70% французов.

Остается добавить, что роспуск парламента в 1997 году Жаком Шираком привел к приходу к власти социалистов, которые возглавили правительство. Тогда этому роспуску предшествовала одна из самых длинных в истории Франции забастовок, когда французы массово вышли на улицы против … пенсионной реформы премьер-министра Ширака Алена Жюппе.

Статья подготовлена на основе материалов Radio France International.

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