Агенты влияния РФ и Китая во Франции: что показало парламентское расследование

"Информационная война", "злонамеренные маневры" – во Франции опубликован доклад парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, где основными "манипуляторами" названы Россия и Китай.

Доклад показывает, как французские политики и бывшие топ-чиновники использовались как "передаточные станции" для распространения дезинформации РФ.

Речь идет и о вмешательстве в прошлогодние парламентские и президентские выборы, и о продвижении выгодных для РФ, в том числе антиукраинских, тезисов.

Макрон – "основная мишень"

Части опубликованного в четверг доклада депутата парламента от президентской партии "Возрождение" (Renaissance) Констанс Ле Грип уже просочились в СМИ неделю назад.

Они касались связей с Кремлем партии "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен.

Автор доклада обвиняет крайне правых в том, что они были "эффективной передаточной станцией" кремлевского дискурса во Франции. В ответ Марин Ле Пен раскритиковала "нечестный" доклад, назвав его "политизированным".

Помимо "Национального объединения", депутат Ле Грип расшифровывает методы вмешательства во внутренние дела Франции: "кибератаки", "манипулирование информацией", "атаки на научное наследие", "вербовку бывших чиновников" и так далее.

Доклад называет действия России "главной угрозой" для Франции.

Однако там же указывается на официальную политику Китая, который "все чаще прибегает к агрессивным и злонамеренным маневрам", сходным с российскими методами.

В частности, депутат утверждает (основываясь на расследованиях газеты Le Monde), что "ответственность России не оставляет сомнений" в деле утечки "девяти гигабайтов данных, касающихся предвыборной кампания Эммануэля Макрона" 2017 года.

Названный "Macron Leaks" скандал с утечкой документов заключался в том, что 5 мая 2017 года, за два дня до второго тура президентских выборов во Франции, были опубликованы внутренние документы его предвыборного штаба, а также проводилась кампания очернения кандидата в социальных сетях путем распространения фейков.

В 2021 году французские власти создали систему Viginum – специальную государственную службу, отвечающую за контроль и защиту от иностранного цифрового вмешательства.

С тех пор эта служба обнаружила "всего шестьдесят" потенциальных манипуляций с онлайн-информацией во время президентских выборов 2022 года.

Самая крупная из них, которая в докладе называется кампания Beth, была нацелена на дискредитацию Макрона и связана с "галактикой" Пригожина.

"Захват" французских элит

В своем докладе депутат от департамента О-де-Сен также обеспокоена "захватом" некоторых представителей правящих элит, которых автор обвиняет в "наивности" и даже в "умышленном содействии" России.

В докладе подчеркивается "склонность" некоторых отставных высокопоставленных французских государственных служащих "развивать в СМИ дискурс, близкий российским позициям".

Как отмечается, роспропаганда становится особо популярна в среде офицеров французской армии.

Констанс Ле Грип выступает за "недопустимость" работы бывших государственных служащих в компаниях, обслуживающих интересы иностранных государств, а также за "обязательство сохранения конфиденциальности".

Такой же тип рекомендаций существует и для бывших политиков: депутат призывает "пересмотреть" правила Высшего органа по обеспечению прозрачности общественной жизни (HATVP) с точки зрения профессиональной реконверсии, которые могут "исключать определенные географические области".

Особое внимание депутат уделяет делу бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, избранного в Совет директоров двух российских транснациональных корпораций, которые он покинул после начала войны в Украине.

Также в докладе цитируется Морис Леруа, бывший депутат и министр, который до сих пор занимает пост в строительно-девелоперской компании "Мосинжпроект" (МИП), занимающейся управлением проектами в Большой Москве.

Угрозы от Китая и Турции

Что касается Китая, то "самая большая угроза" стоит перед французскими "исследованиями и бизнесом". По мнению автора доклада, "китайское проникновение в академический мир и в исследовательские лаборатории стало абсолютной проблемой для французских властей".

В ходе слушаний в парламентской комиссии глава французской разведки (DGSE) Бернар Эмие также упомянул "массовую шпионскую операцию, проводимую с 2014 года (и, вероятно, раньше) китайскими спецслужбами через социальные сети".

В частности, через LinkedIn китайские спецслужбы пытались завербовать около 17 тысяч французов.

В докладе рассматриваются и другие страны, такие как Турция. "Засвидетельствована как минимум одна серьезная попытка дестабилизации: антифранцузская кампания, которая распространилась (в сети) из Турции во время убийства Самуэля Пати в октябре 2020 года", — говорится в документе.

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Неделю назад утечка этого доклада вызвала конфронтацию между президентской партией и "Национальным объединением".

Именно "Нацобъединение" предложило создать парламентскую комиссию, чтобы попытаться пресечь очередные обвинения в близости к России.

После выхода доклада она выразила свое возмущение "ударом ниже пояса" и "саботажем" парламентской комиссии. А председатель этой комиссии от крайне правой партии Жан-Филипп Танги заявил, что в докладе не рассматривается "вмешательство Соединенных Штатов", особенно в экономические вопросы.

Статья первоначально вышла на сайте Radio France internationale и публикуется с разрешения правообладателя