В Великобритании двум мужчинам предъявили обвинения в связи с подозрением в краже со взломом в загородной резиденции британского принца Уильяма и его супруги Кейт.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Ранее в Великобритании арестовали двух мужчин в связи с этим инцидентом. В среду, 25 ноября, двум гражданам Албании – 34-летнему Миргену Доку и 32-летнему Арилену Ндоци – предъявили обвинения в проникновении в жилище с целью кражи и незаконном проникновении на охраняемую территорию.

В этот день они должны явиться в магистратский суд и пока остаются под стражей.

"Наши прокуроры доказали, что имеется достаточно доказательств для передачи дела в суд и что возбуждение уголовного дела отвечает интересам общества", – подчеркнула главный прокурор Королевской прокурорской службы.

Напомним, в конце октября полиция Шотландии начала расследование обстоятельств пребывания бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вместе с осужденным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл в королевской резиденции Балморал.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён титула принца из-за обвинений в связях с Эпштейном.