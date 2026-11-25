Болгария впервые за несколько месяцев задержала лодку с мигрантами на борту, которая вошла в её территориальные воды в Чёрном море из Турции.

Об этом сообщает издание Vesti, пишет "Европейская правда".

Резиновая лодка с 35 нелегальными мигрантами была задержана в районе Царево после того, как она вошла в болгарские территориальные воды из Турции около полуночи. На борту также находились маленькие дети.

Лодку отследили экипажи пограничной полиции. Правоохранители приняли меры для задержания лодки. После этого мигрантов вывели на берег. По предварительной информации, они не пострадали.

Пока не сообщаются подробности о гражданстве этих людей, возрасте детей, а также о том, кто управлял лодкой и есть ли среди задержанных лица, причастные к перевозке этой группы.

Черноморское побережье Болгарии в районе Царево и Резово является одной из зон, где пограничные службы следят за попытками незаконного пересечения государственной границы по морю.

В ходе таких операций плавсредства выявляются с помощью систем наблюдения за морской границей, после чего к ним направляются пограничные отряды. При задержании мигрантов проводятся проверки и оценивается необходимость оказания медицинской помощи.

Подобный случай был зарегистрирован и в мае 2026 года. Тогда сотрудники пограничной полиции обнаружили плавсредство с 15 мигрантами примерно в 9 морских милях к востоку от мыса Резово. Среди пассажиров были несовершеннолетние, а одной из женщин, которая была беременна, была оказана медицинская помощь. Об этом случае было сообщено в районную прокуратуру в Бургасе, а в отношении турецкого капитана плавучего средства было возбуждено досудебное производство за незаконное содействие иностранцам в пересечении границы.

В последние годы Болгария усилила патрулирование вдоль своей сухопутной границы с Турцией. По данным Министерства внутренних дел страны, за девять месяцев до сентября около 7 тысяч мигрантов пытались пересечь границу с Болгарией, преимущественно из Турции, по суше и по морю, что меньше, чем примерно 12 270 за тот же период 2025 года.

В августе сообщалось, что Турция и Болгария договорились расширить сотрудничество в сфере управления границами, борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

В этом месяце на борту лодки у южного побережья Крита были найдены мертвыми 12 мигрантов без документов, тогда как ещё 105 человек были спасены в ходе трёх отдельных операций на юге острова.