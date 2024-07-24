Орбан без портфелей. Как Европарламент выстраивает "санитарный кордон" вокруг ультраправых сил

Джорджія Мелоні, що могла би стати соратницею Віктора Орбана, відібрала шмат і без того незначного впливу угорського лідера в Європарламенті

Європейський парламент зміг домовитися про ізоляцію ультраправих, завдав удару по планах Орбана та легітимізував Мелоні – так можна охарактеризувати наслідки розподілу портфелів у цьому представницькому органі ЄС.

Група Віктора Орбана зазнала першої політичної поразки у новому Європарламенті на самому початку його роботи, коли не отримала жодної посади віцепрезидента ("ЄвроПравда" детально про це розповідала). А за підсумком перших тижнів роботи ЄП партнерів угорського прем'єра залишили і без керівних посад також у парламентських комітетах. Так само Європарламент залишив у політичній ізоляції ще одну ультраправу групу – "Європу суверенних націй", сформовану навколо одіозної "Альтернативи для Німеччини".

Це, звісно ж, викликало обурення ізольованих ультраправих. Зрештою угорський лідер витратив значні зусилля на створення своєї політичної групи і мав зовсім інші плани щодо впливу, який він отримає.

Причому такий підхід у розподілі посад суперечить принципам Європарламенту, але депутати з мейнстримних партій пішли на це, щоби створити так званий "санітарний кордон" навколо ультраправих і часто антиєвропейських (а на додаток ще й антиукраїнських) сил.

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А ще привертає увагу те, що партія та група італійської прем'єрки Джорджії Мелоні, яку часом зараховують до крайніх правих, цього разу опинилася серед центристів.

Детально про це – у статті на основі матеріалу EURACTIV, брюссельського партнера "ЄвроПравди".

Джентльменська угода

Основні партійні групи Євросоюзу втілили неофіційну домовленість про те, як не допустити радикалів до важелів влади у Європарламенті.

Цей принцип зберігся під час обрання Європарламентом голів та віцеголів своїх комітетів. Ультраправі, маючи високу квоту, по факту не отримали жодної посади. Не стало на заваді навіть те, що між основними, умовно "центристськими" партіями, були свої суперечки – питання гендерного балансу викрили напруженість у відносинах між ними.

А ця історія дозволяє уявити політичний клімат у наступному скликанні ЄП.

Створений такий собі "санітарний кордон".

По суті, мейнстрим досяг неофіційної згоди про те, щоби виключити з політичних процесів ультраправі групи "Патріоти за Європу" (створена навколо угорської партії влади "Фідес" та Австрійської партії свободи, а також французького "Національного об’єднання") та "Європа суверенних націй".

Ця домовленість не є формальною, офіційною. На початку цього тижня залишалося незрозумілим, чи дійсно парламент вирішив порушити принцип рівного представництва і покарати ультраправих. Ясність мали внести вибори голів комітетів, що відбулися у вівторок (23 липня) і були останнім пунктом порядку денного перед тим, як парламент піде на місячні канікули.

Як виявилося, ця угода діє!

Жоден з євродепутатів від цих груп не був обраний на посаду голови або заступника голови комітету в жодному з 24 комітетів і підкомітетів.

Це сталося попри те, що група Орбана "Патріоти за Європу" є третьою за величиною у Європарламенті (87 голосів, понад 12% від складу ЄП) і претендувала на кілька посад. Так само в ізоляції лишилася менша "Європа суверенних націй" (разом у них – понад 15% мандатів).

"Нормалізація" Мелоні

Натомість група "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР), яку часом називають "ультраправою", не опинилася у подібній ізоляції.

Ця консервативна група, що об’єднує м’яких євроскептиків, отримала доступ до керівних посад у парламенті.

Попри те, що Мелоні і члени її італійської партії "Брати Італії" публічно оголосили, що не підтримають переобрання президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і публічно (передусім для свого італійського виборця!) позиціонувалися як опозиція – та в реальності консерватори є прийнятним партнером для центристської коаліції. Розподіл посад це наочно довів.

Спершу ЄКР отримали посади двох віцепрезидентів і одного квестора (це спецпосада з особливими функціями адміністративного і фінансового контролю, в ЄП є лише п'ять посад квесторів).

А 23 липня, за підсумками фінального розподілу посад, консерватори додатково отримали трьох голів і десять віцеголів парламентських комітетів. Представники ЄКР очолили суперважливий комітет з питань бюджету (BUDG), а також комітет з питань сільського господарства та розвитку сільських територій (AGRI) та комітет з питань петицій (PETI). Голови комітетів відіграють важливу роль у парламенті, оскільки вони визначають порядок денний комітету і головують на засіданнях і тріалогах з державами-членами та Єврокомісією під час формування законодавчих актів.

Обурення орбаністів

За стандартною, пропорційною системою розподілу квот між групами, група "Патріоти за Європу", створена зусиллями Віктора Орбана, мала би претендувати на дві посади (як власне, і ЄКР, яким зрештою дісталося три посади)

Раніше цього тижня, коли лідери політичних груп на офіційній зустрічі домовлялися про розподіл головування в комітетах, "Патріоти" повідомили усіх колег, що претендують на комітет з питань культури та освіти та комітет з питань транспорту та туризму.

У попередніх скликаннях парламент враховував пропорційний принцип, хоча законодавчо він не зафіксований. Слідуючи традиціям, комітети затверджували тих голів, які узгоджені на рівні керівництва Європарламенту.

Але коли у вівторок парламентські комітети зібралися на перше засідання, "Патріоти" з’ясували, що їх лишили ні з чим. Обидва їхні кандидати програли – комітет з питань культури очолив євродепутат від "Зелених", а у транспортному главою стала представниця Європейської народної партії.

Не всі парламентарі дотрималися домовленості про "санітарний кордон" для Орбана і його партнерів.

Так, у комітеті з питань культури кандидаткою від "Патріотів" була Маліка Сорель з французького "Національного об'єднання".

Під час таємного голосування вона отримала 11 голосів. А ультраправих депутатів у комітеті лише 10. Тож виходить, що хтось ще проголосував на її користь.

Але результат це не змінило.

У групі "Патріоти за Європу" висловили публічне обурення тим, що їх лишили без посад. "Це засвідчує, що вони (представники мейнстримних партій) не готові прийняти демократичні результати виборів і не можуть змиритися з тим, що "Патріоти" є третьою за чисельністю групою", – заявила однопартійка Орбана Кінга Галь, що є віцепрезиденткою групи.

Відповідаючи на запитання Euractiv про участь ЄКР у розподілі посад за рахунок місць, які забрали у "Патріотів", австрійський віцепрезидент групи Гаральд Вілімський сказав: "Вони уклали угоду з дияволом".

Гендерні розбіжності

Тим не менш, центристські сили також не обійшлися без суперечки під час установчих засідань комітетів у вівторок.

Напередодні лідер Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер наполягав на відступі від парламентського регламенту щодо гендерної рівності в керівництві комітетів. За словами джерела Euractiv, більшість з ним погодилася.

Однак заступниця голови фракції "Ліві" Ганна Гедін виступила публічно проти цього кроку, наполягаючи на необхідності збалансованого представництва і гендерної рівності і на потребі того, щоб Європарламент "практикував те, що проповідує".

Боротьба досягла апогею в комітеті AGRI, де Альянс соціалістів і демократів (S&D) з міркувань гендерної рівності заблокував обрання кандидата від ЄНП на посаду четвертого віцеголови.

Хоча комітет обрав жінку-голову, депутатку від консерваторів Вероніку Врецьонову, перші три віцеголови від ЄНП та S&D були чоловіками. Коли ЄНП висунула на четверту посаду також чоловіка, Кшиштофа Гетьмана, S&D запропонувала відкласти голосування, доки на заміну не внесуть кандидатуру жінки.

Симетрична ситуація склалася і в комітеті з економічних та монетарних питань, кандидатура від консерваторів на посаду четвертого віцеголови була відхилена, а вибори відкладені. Вибори цих двох віцеголів доведеться проводити на наступній сесії парламенту – вже у вересні.

Автор: Магнус Лунд Нільсен, Euractiv

Переклад та адаптація українською "Європейської правди"