У своєму цьогорічному звіті про прогрес держав-кандидатів на шляху до ЄС Єврокомісія вчетверте визначила готовність України за розділами 14 "Транспортна політика" та 21 "Транс’європейські мережі" на 2 із 5 – some level of preparation. Тобто певний рівень підготовки.

Прогрес за звітний період також оцінено як some progress – певний прогрес.

Ці оцінки не означають, що змін у транспортній сфері не відбувається. Навпаки, за останній рік Україна ухвалила важливі законодавчі рішення за різними типами транспорту. Але оцінки Брюсселя показують і межу нинішнього поступу: окремі законодавчі кроки та плани ще мають скласти повноцінну робочу систему.

Від ухвалення правил до їх реального виконання

У транспортному секторі важливим етапом є практичне впровадження вже напрацьованих законодавчих змін. Це добре видно на прикладі автомобільного транспорту.

Закон № 4337-IX започаткував оновлення правил допуску перевізників на ринок відповідно до європейського підходу: професійна компетентність, належна ділова репутація, фінансова спроможність і матеріально-технічна база стали обов’язковими умовами для роботи компаній. Оновлення правил робочого часу та відпочинку водіїв також наближає український ринок до стандартів ЄС. Це важливо не лише для гармонізації законодавства, а й для добросовісної конкуренції та безпеки перевезень.

Водночас внутрішні вантажні перевезення не ліцензуються, питання компенсації суспільно необхідних перевезень пасажирів не унормоване – як і не відновлено обов’язкові техогляди для всіх автомобільних транспортних засобів. А вимога до обладнання цифровими смарт-тахографами другого покоління (G2V2) поки що поширена лише на нові автівки комерційного призначення, ввезені після 30 червня 2026 року. Запровадження можливості електронного стягнення плати за проїзд дорогами (толінг) також має бути на порядку денному до 2027 року.

Важливо, що кожне з окреслених питань не має швидкого рішення.

Адже воно, залежно від проблеми, потребує згоди як з боку політиків, так і з боку ринку та громад, залучення фінансових ресурсів та посилення інституційної спроможності державних органів. Для прогресу в цих питаннях необхідно завершити нормативне врегулювання, зокрема оновити ліцензійні умови, прийняти законодавство щодо PSO, яке враховує можливості місцевого самоврядування, правила обов’язкового технічного контролю, а також створити механізми для фінансування технічного оновлення, забезпечивши належний контроль.

Залізниця: ключова реформа ще попереду

У залізничному секторі ухвалення Закону "Про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті України" та розроблення плану реформи створили основу для подальших змін. Йдеться про поступове наближення технічних і безпекових правил до європейських, зокрема про сумісність із системами управління рухом (ERTMS). Водночас ці рішення ще не формують конкурентного ринку.

Для цього необхідно законодавчо розмежувати управління залізничною інфраструктурою та надання транспортних послуг, гарантувати прозорий і недискримінаційний доступ до колій та створити незалежні регуляторні й безпекові інституції.

Наразі АТ "Укрзалізниця" поєднує функції оператора інфраструктури та перевізника, що створює конфлікт інтересів у питаннях доступу до мережі та конкуренції.

Водночас реформу потрібно проводити з урахуванням особливої ролі "Укрзалізниці" під час війни.

Вона забезпечує евакуацію населення, сполучення з прифронтовими територіями та перевезення на маршрутах, які можуть бути надто ризикованими або економічно невигідними для приватного бізнесу.

Тому мета реформи – не послабити державного перевізника, а забезпечити рівні правила доступу до інфраструктури, зберігши механізми державного замовлення стратегічних і суспільно необхідних перевезень. Відповідний законопроєкт № 16019 зареєстровано у Верховній Раді 3 вересня 2026 року.

Інший напрямок, де гальмує реформа залізниці – відсутність повноцінної моделі фінансування суспільно необхідних пасажирських перевезень (PSO). Історично збитки пасажирського сегмента покривалися доходами від вантажних перевезень, тоді як відповідальність держави та громад за оплату соціальної функції залізниці залишалася невизначеною. Законодавство не забезпечило дієвих механізмів замовлення таких послуг, розрахунку їхньої вартості та компенсації перевізнику. Додатковою перешкодою є політична чутливість питання: перехід до PSO вимагає відкрито визначити реальну вартість перевезень і розподілити її між пасажирами та платниками податків.

Війна загострила нежиттєздатність старої моделі: скорочення окремих вантажопотоків і зростання витрат на безпеку та відновлення інфраструктури послабили можливості перехресного субсидування.

Лише за перше півріччя 2026 року сукупний збиток "Укрзалізниці" перевищив 10 млрд грн.

У відповідь уряд запровадив на цей рік експериментальний проєкт державного замовлення пасажирських перевезень із фінансуванням 16 млрд грн (постанова КМУ № 232). Це важливий перехідний крок, однак повноцінна система потребує законодавчого закріплення.

Відповідний законопроєкт № 16081, зареєстрований 14 вересня 2026 року, передбачає перехід від компенсації збитків до замовлення конкретних транспортних послуг. Від того, наскільки послідовно буде реалізовано цю модель, залежить не лише фінансова стійкість залізниці, а й доступність сполучення для громад та пасажирів.

Бути сумісними з європейською мережею

У розвитку транс’європейських мереж (розділ 21 acquis ЄС) Україна вже має практичні результати: за підтримки ЄС втілено проєкт з укладання євроколії на ділянці Чоп–Ужгород.

Також буде розпочато приведення до стандарту 1435 мм залізничного шляху від державного кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова. Для цього ЄС уже виділив 73,5 млн євро грантових коштів, відповідний внесок також має бути з боку України. Планується побудувати майже 80 км колії, щоб надалі розвивати вантажний, а згодом – і пасажирський термінали.

Також залучається фінансування для прикордонної інфраструктури, модернізуються пункти пропуску, зокрема:

"Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією – новий, відкрито 8 жовтня 2026 року;

"Порубне – Сірет" (кордон з Румунією) – реконструкція;

"Лужанка – Берегшурань" (кордон з Угорщиною) – реконструкція;

"Бронниця – Унгурь" (кордон з Молдовою) – реконструкція.

У рамках нової домовленості з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на модернізацію прикордонної інфраструктури нещодавно було залучено 60 млн євро.

Для подальшого прогресу слід узгодити національне планування з оновленими вимогами TEN-T: визначити відповідні ділянки мережі в законодавстві, враховувати європейські критерії під час відбору та фінансування публічних інвестицій, синхронізувати прикордонні проєкти з планами сусідніх держав.

Важливо також забезпечити національне співфінансування проєктів, які отримують підтримку ЄС.

Інакше навіть доступність грантових коштів з боку Євросоюзу не гарантуватиме своєчасної реалізації проєктів.

Єврокомісія також звертає увагу на необхідність безбар’єрності транспортної інфраструктури, розвитку планів сталої міської мобільності, впровадження вимог щодо альтернативних видів палива, належного фінансування дорожньої мережі, антикорупційних запобіжників та корпоративного управління. Ці напрями мають бути включені в середньострокове планування. Особливо важливо заздалегідь визначати вартість імплементації, джерела фінансування, відповідальних виконавців і реалістичні строки.

Окремий вимір інтеграції – цифрова сумісність.

Інтелектуальні транспортні системи (ITS), обмін даними про рух, дорожні умови й безпеку, а також залізничні системи управління рухом мають працювати за сумісними правилами та стандартами. Проблеми на цьому шляху – інституційна спроможність, інфраструктурні бар’єри та чутливість і конфіденційність даних, які збираються для подальшого обміну. Необхідними кроками є створення нормативної та інституційної основи, визначення джерел і власників даних, забезпечення їх якості та доступності через національну точку доступу.

Без цього цифрові рішення залишатимуться ізольованими й не зможуть забезпечити транскордонну взаємодію.

Морський транспорт та авіація: прогрес попри війну

У морському транспорті вихід України з чорного списку Паризького меморандуму є важливим сигналом щодо поліпшення показників безпеки судноплавства та довіри до українського прапора. Паризький меморандум – це міжнародна домовленість про співпрацю держав у сфері контролю безпеки суден у портах. У її межах держави прапора класифікують за показниками безпеки суден, а судна під прапорами з найгіршими показниками (чорний список) підлягають посиленому контролю під час портових перевірок.

Вихід України зі списку свідчить про покращення технічного стану суден і дотримання міжнародних вимог.

Водночас подальше наближення до правил ЄС потребує відкритого й недискримінаційного доступу до ринку, прозорих правил портових послуг і належного регулювання торговельного та внутрішнього судноплавства. Відповідний законопроєкт № 15584 про торговельне судноплавство та судноплавство на внутрішніх водних шляхах зареєстровано у ВРУ у вересні 2026 року, також він є частиною виконання зобов’язань у межах Плану України.

В авіації прогрес у наближенні законодавства триває попри закритий повітряний простір. Проведення засідання Спільного комітету в межах Угоди про Спільний авіаційний простір і погодження оновленого переліку актів ЄС задають напрям подальшої роботи. Водночас потрібні інституційні та регуляторні рішення щодо управління повітряним рухом, авіаційного ринку й нагляду.

Тобто навіть за неможливості відновити польоти зараз Україна може й повинна готувати правила та інституції до майбутнього відновлення сектора.

Чому наступний етап потребує іншого підходу

Спільним для всіх типів транспорту є те, що значна частина реформ потребує не одного законодавчого рішення, а послідовного ланцюга дій: підтримки ринку, громад та політиків, ухвалення норм, створення відповідальних інституцій, підготовки фахівців, запуску інформаційних систем, контролю та фінансування.

Якщо хоча б одна ланка відсутня, імплементація сповільнюється.

Тому оцінювати прогрес лише за кількістю ухвалених законів недостатньо.

Для України є ризик переносити складні завдання з одного звіту Єврокомісії до наступного. Щоб цього не сталося, Національна програма адаптації законодавства до права ЄС має змінитися з нереалістичного за часом імплементації переліку директив і регламентів на робочий інструмент управління реформами. Вона повинна пов’язувати кожне зобов’язання з конкретним планом імплементації, бюджетом, інституційною відповідальністю та вимірюваним результатом.

Для рішень, що потребують значних інвестицій або перехідних періодів, підготовку слід починати завчасно.

Успіх транспортної євроінтеграції вимірюватиметься не ухваленими актами. Його ознаками стануть чесний та прозорий ринок перевезень, безпечніші дороги, доступніша інфраструктура та швидше й передбачуваніше сполучення з ЄС. Саме ці зміни перетворять виконання acquis на відчутний результат для бізнесу та громадян.

Статтю підготовлено за фінансової підтримки Програми Ukraine2EU. Погляди та висловлені думки є виключною відповідальністю Інституту аналітики та адвокації і не обов’язково відображають позицію Програми Ukraine2EU або Європейського Союзу.

Автор: Віталій Набок,

керівник транспортного напрямку Інституту аналітики та адвокації