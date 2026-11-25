Верховная Рада на заседании в среду проголосовала за присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента, передает "Европейская правда".

Документ предусматривает обретение Украиной статуса члена Руководящего комитета с правом участвовать в формировании политики деятельности Спецтрибунала, утверждении его бюджета и решении административных вопросов.

Законопроект поддержали 293 народных депутата.

Решение парламента приветствовал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он напомнил, что для начала практической работы Спецтрибунала в следующем году необходимо как минимум 16 ратификаций от государств-участников.

"Сегодняшнее решение приближает нас к этой цели. Украина будет не наблюдателем, а активным участником. Специальный трибунал восполнит пробел в международном уголовном праве: наказание за преступление агрессии. И именно Украина имеет моральное право инициировать такие исторические процессы", – подчеркнул министр.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России. На данный момент девять стран завершили внутренние процедуры для участия в этом механизме – Великобритания, Эстония, Исландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция. Украина стала десятой.

О значении ратификации законопроекта Верховной Радой читайте подробнее в статье Рада не должна тормозить трибунал. Почему важно 25 ноября открыть путь к суду над Путиным.