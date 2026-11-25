Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Россия "нацелена не только на Украину", и подчеркнул, что РФ "эскалирует конфликт в огромных масштабах".

Об этом он заявил в ходе выступления по бюджету в среду, 25 ноября, как сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что Германия "слишком долго игнорировала фундаментальные проблемы" в сферах обороны, инфраструктуры, демографических изменений и экономики. В этом контексте он подчеркнул необходимость срочного решения этих вопросов.

"Россия четко знает, чего хочет, и хочет большего, чем просто Украина. Тот, кто не осознает этого, либо не понимает мир таким, каков он есть, либо преследует совершенно иную цель – такую, которая противоречит свободе, открытости и либеральным ценностям нашей страны", – отметил канцлер Германии.

Он также предупредил, что Россия "усиливает напряженность в Балтийском регионе, в Польше, в Чёрном море и даже в космическом пространстве".

"Она усиливает напряженность в огромных масштабах – в том числе здесь, в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Вот такая ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны – и будем – устанавливать четкие границы для России", – добавил Мерц.

Напомним, западные разведывательные службы предупредили о новой ядерной угрозе со стороны Москвы: Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищаться от любых угроз в космосе на фоне сообщений о том, что Россия готовится к запуску спутника с ядерным оружием.

На фоне этого министр обороны Германии Борис Писториус призвал к спокойствию.