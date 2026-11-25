В ближайшее время можно ожидать "важных новостей" по поводу перевозки украинского зерна.

Об этом в среду в интервью телеканалу TV3 заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Кулбергса, латвийская сторона работает с Украиной над тем, как с помощью инфраструктуры Латвии содействовать экспорту украинского зерна. Подробностей этой инициативы премьер не раскрыл, пообещав "большие новости" в ближайшее время.

На замечание о том, что поддержка Украины не исключает возможности остановить транзит российского зерна через Латвию, Кулбергс ответил, что это "комплексный вопрос" и "мы не можем предпринимать поспешных шагов".

Вопрос транзита российского зерна на этой неделе на заседании правительства не рассматривался, рассказал политик.

Он отметил, что информация о российском зерне не была согласована. Премьер хочет ещё раз проверить и подтвердить все данные, в частности у служб безопасности.

Кроме того, он консультируется с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом о возможных последствиях такого запрета. Премьер надеется, что необходимая информация будет собрана и на следующей неделе этот вопрос можно будет рассмотреть на заседании Кабинета министров. Он не уточнил, какие именно данные надеется получить в данный момент.

Кулбергс также утверждал, что этот вопрос от имени всех трех стран Балтии уже "поставлен на повестку дня" в Брюсселе. Политик также заявил, что с эмоциональной точки зрения решение о запрете транзита зерна можно принять хоть сейчас, однако, по его мнению, таким образом государство поступило бы безответственно по отношению к самой Латвии, её долгосрочным интересам и Украине.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Латвии Гиртс Яунземс накануне заявил, что если вводить санкции против российского зерна, эффективнее было бы сделать это на уровне ЕС, поскольку национальные санкции Латвии будет легче обойти.

7 ноября в Латвии прошла акция протеста против транзита российского зерна, собралось несколько десятков единиц тяжелой техники, в частности тракторы и зерновозы.

А 16 ноября Министерство иностранных дел Латвии в сотрудничестве с другими соответствующими министерствами подготовило проект постановления о запрете транзита через латвийскую территорию зерна, поступающего из России и Беларуси.