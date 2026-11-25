Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает вариант высылки российского посла в ответ на повторение инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако рассчитывает, что Москва одумается.

Об этом он сказал в эфире "Польского радио", передает "Европейская правда".

Сикорский подтвердил, что высылка российского посла является одним из возможных дипломатических шагов. Однако он предупредил, что Польша пока не намерена принимать такое решение.

Он обратил внимание на то, что Москва могла бы ответить аналогичным шагом в отношении польского дипломата.

"Тогда они вышлют нашего. Это один из вариантов, но мы пока не будем его реализовывать", – сказал глава МИД.

"Мы ждем, что Россия опомнится, перестанет нападать на своих соседей и прекратит эскалацию этого государственного терроризма", – подчеркнул Сикорский.

Глава МИД подчеркнул, что у России нет потенциала, чтобы победить страны НАТО.

"Мы предостерегаем от нападения на Североатлантический альянс. Мы в десять раз богаче России. Теперь, наконец, Европа во главе с Польшей выделяет значительные средства на оборону. Россия не способна победить на Донбассе, тем более она не способна победить НАТО", – отметил он.

Напомним, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

Компоненты крылатых ракет Х-101 были найдены в трёх местах.

После этого российский посол в Варшаве "получил очень резкую дипломатическую ноту" от МИД Польши. Однако он назвал обвинения польского ведомства безосновательными и проявлением русофобии.