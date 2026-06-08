Путин проиграл в Армении, НАТО сбило дрон в Латвии, Кос о годе вступления в ЕС: новости дня

Лідери України, Британії, Франції і Німеччини означили п'ять умов для справедливого миру. У Берліні кажуть про готовність з новою енергією працювати над припиненням війни в Україні.

Прем’єр Британії висунув ультиматум технологічним компаніям, а у Німеччині неонацист був за крок від перемоги на виборах мера одного з міст.

Все важливе і цікаве за понеділок, 8 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Умови для миру

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

Першою умовою є припинення бойових дій.

По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів.

По-третє, після набрання чинності перемир’я Україна має отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов’язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні.

По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною.

По-п’яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки.

Євросоюз і "Група семи" (G7) обговорять пропозиції щодо переговорів з РФ, озвучені у Лондоні.

Німеччина каже про готовність з новою енергією працювати над припиненням війни в Україні.

Очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас відзначила, що у Євросоюзі помічають ознаки невдоволення у Росії щодо продовження повномасштабної війни з Україною.

"Ми маємо зробити все, щоб Росія та Україна почали діалог, адже зрештою їм доведеться дійти згоди. Водночас ми маємо пам’ятати і про наші основні європейські інтереси, адже є також деякі питання, що нас турбують, коли йдеться про скасування санкцій, про розморожування активів", – зазначила Каллас.

Збили дрон у Латвії

У Латвії авіація НАТО збила дрон, що вторгся в повітряний простір. В Альянсі назвали цю операцію успіхом.

У Молдову вночі залетів невідомий дрон та вибухнув. У Кишиневі підозрюють, що на територію країни міг залетіти український дрон.

"Незалежно від походження дрона, відповідальність за будь-який безпілотник, який потрапляє на територію Республіки Молдова, несе Росія, яка розпочала незаконну війну в сусідній країні", – наголосили в МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до збільшення тиску на РФ після того, як, за його словами, черговий російський безпілотник впав у Молдові.

"Ще один російський безпілотник впав у Молдові під час нічного масового нападу Росії на Україну… Цей інцидент наочно демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи в цілому", – заявив глава МЗС.

Молдова має намір налагодити виробництво дронів-перехоплювачів.

В Литві заявили про рух до загального військового обов’язку, а Бельгія планує виділити 3,7 млрд євро на оборонні інновації.

Тим часом Німеччина і Франція, за даними ntv, зупиняють багатостраждальний спільний проєкт винищувача.

Кос про рік вступу в ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос приїхала в Київ обговорити необхідні реформи. Під час візиту їй, серед іншого, показали розбиту обстрілами Лук’янівку.

До речі, сьогодні Євросоюз перерахував Україні 2,8 млрд євро допомоги в рамках Ukraine Facility.

Вона переконана, що дебати стосовно вступу України в ЄС дозволять знайти підхід часткової інтеграції ще до повноцінного вступу. Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує особливий формат вступу для України.

Єврокомісарка заявила, що зараз можна говорити з певністю про відкриття першого переговорного кластера на міжурядовій конференції у Люксембурзі 15 червня.

Марта Кос розраховує, що суперечка з Польщею не завадить Україні відкрити кластери.

Вона наголосила, що попри запити України про визначення дати вступу, Євросоюз не може цього зробити, бо так побудований процес розширення. Поза тим, Єврокомісія не має заперечень щодо того, щоби держава-кандидатка сама встановлювала для себе часові плани.

"Особисто я буду дуже рада, якщо Україна підпише угоду про вступ за час мого мандату. Але привести Україну в ЄС – це суттєво більше, ніж моя відповідальність", – додала вона. Мандат Кос у Єврокомісії завершується наприкінці 2029 року.

Утім, вона закликала Київ виходити з того, що України доєднається до тих кандидатів, що матимуть схожий прогрес реформ.

Віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив. що Україна на фінальному етапі за всіма реформами у верховенстві права.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив з єврокомісаркою Кос потреби України для підготовки до нової зими.

Єврокомісарка з розширення анонсувала візит до Вірменії після перемоги Нікола Пашиняна.

Кремль програв у Вірменії

Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір виграла парламентські вибори з результатом 49,81% голосів виборців.

Партія "Сильна Вірменія" російського олігарха вірменського походження Самвела Карапетяна здобула 340 062 голоси або 23,29%.

"Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна, відомого дружбою з Путіним – на третьому місці з 145 097 голосами або 9,94%.

Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян привітав вірменський народ з результатами парламентських виборів, які його партія "Громадянський договір" виграла з переконливим відривом від опонентів.

"І я мушу зазначити, що триголова партія війни розгромлена", – заявив він.

Пашинян під час передвиборчої кампанії використовував фразу "триголова партія війни" для позначення опозиційних сил, стверджуючи, що вони виступають проти його курсу на мирну угоду з Азербайджаном і прагнуть переглянути досягнуті домовленості. На його думку, повернення цих політиків до влади могло призвести до нового збройного конфлікту та поставити під загрозу суверенітет Вірменії.

Про те, чому провалилися спроби РФ змінити владу у Вірменії і що буде далі читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід.

Президент України Володимир Зеленський привітав Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів, а Нікола Пашиняна – з перемогою.

"Це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите", – зазначив глава держава.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою на виборах.

"Ми глибоко цінуємо наше партнерство з демократичною Вірменією, яка дедалі ближче наближається до Європи", – наголосила президентка Єврокомісії.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта також привітав Пашиняна із перемогою на парламентських виборах.

Він зазначив, що Пашинян може пишатися своєю роллю у "зміцненні стійкості, стабільності та процвітання Вірменії".

Різне щодо України і українців

Президент України зустрівся з королем Британії, а завтра Володимира Зеленського чекають з візитом в Естонії.

Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки українських воїнів на чолі з Британією.

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