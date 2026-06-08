Шмыгаль обсудил с еврокомиссаром Кос потребности Украины для подготовки к новой зиме

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на встрече с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос говорил с ней об энергетической поддержке Украины перед следующей зимой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.

Шмыгаль отметил, что на встрече с Кос в Киеве они обсудили потребности Украины в "энергетической" поддержке перед следующим отопительным сезоном в условиях войны.

"Для реализации первоочередных и среднесрочных задач Украине необходимо более 5,3 млрд евро – на защиту инфраструктуры, восстановление поврежденных сетей и теплогенерации, развитие распределенной генерации и создание стратегических резервов оборудования. Высоко ценим решение ЕС предоставить 920 млн евро на зимнюю поддержку Украины. Рассчитываем на скорейшую его практическую реализацию", – отметил министр.

Кроме того, обсудили возможные новые инструменты финансовой поддержки, которые позволили бы улучшить энергетическую безопасность Украины.

"Отдельное внимание уделили текущему прогрессу в интеграции украинского и европейского энергетических рынков, а также дальнейшим шагам во внедрении реформ", – добавил Денис Шмыгаль.

Он также поблагодарил еврокомиссара за транш в размере 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility, который 8 июня получила Украина.

Также во время визита в Киев еврокомиссару Кос показали разбитую обстрелами Лукьяновку.