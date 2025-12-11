Больше не враги? Как власти Грузии сделали шаг к восстановлению отношений с РФ

На стратегию грузинских властей повлияло расследование BBC об использовании химического оружия для разгона прошлогодних прозападных митингов

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе "отправился туда, где решается и планируется будущее Грузии". Так вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский прокомментировал недавний визит главы правительства.

Как оказалось, будущее Грузии "решается и планируется" не в Брюсселе и не в Вашингтоне, как можно было предположить. Ираклий Кобахидзе отправился в Ашгабат, где пришел Международный форум мира и доверия, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Участие в съезде авторитарных лидеров уже само по себе выглядит пощечиной грузинскому обществу.

Однако дело этим не ограничилось. Общая фотография, на которой Кобахидзе позирует возле Владимира Путина, дала толчок к новым протестам в Грузии.

А вместе с тем – к подозрениям, что дело движется к восстановлению дипломатических отношений со страной, оккупировавшей около 20% Грузии.

Фото с Путиным

Для начала стоит напомнить: абсолютное большинство населения Грузии выступает за евроатлантическую интеграцию, и конституция недвусмысленно подтверждает это стремление.

Причем этот показатель остается стабильно высоким – свыше 80% – все последние годы, вопреки всем попыткам правящей партии "Грузинская мечта" дискредитировать прозападный курс страны.

Впрочем, это не помешало премьеру Грузии приехать на форум, продвигающий идею нейтралитета. На форум в страну, которую никак не возможно назвать хоть сколько-нибудь демократической. И на который приехали в основном лидеры стран, не являющихся демократиями, или же где демократические институты подвергаются постоянным атакам (единственным лидером из ЕС, приехавшим в Ашгабат, оказался венгерский премьер Виктор Орбан).

Фото пресс-службы "Форума мира и доверия"

А вместе с тем впервые после войны 2008 года лидеры Грузии и России провели личную встречу, что вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами.

В частности, визит вызвал "шквал критики" со стороны оппозиции – или, скорее, той ее части, которая еще не находится в тюрьме. В оппозиции трактуют этот шаг не просто как ущерб национальным интересам, но и как попытку окончательно вернуть страну в сферу российского влияния.

В свою очередь

грузинские власти старательно делают вид, что ничего экстраординарного не произошло.

Например, на вопрос грузинских журналистов, почему Кобахидзе приехал на форум, зная, что главным гостем будет Владимир Путин, и возможно ли говорить с Путиным о мире, спикер Шалва Папуашвили ответил, что "присутствие российского президента в Туркменистане важно, поскольку разговор пойдёт о важности мира, суверенитета, территориальной целостности и международного права".

Не уточняя, чей именно суверенитет и территориальную целостность планировалось обсуждать с Путиным.

Курс на нейтралитет?

Безусловно, готовность ехать на форумы с авторитарными лидерами может иметь и куда более простое объяснение.

Грузинские власти страдают от недостатка легитимности и рассчитывают восполнить ее участием в международных форумах. А поскольку в страны ЕС (конечно же, за исключением Венгрии) Кобахидзе уже не зовут, приходится принимать приглашения и такого рода.

В то же время само участие в форуме по нейтралитету может быть своего рода намеком на то, что "Грузинская мечта" всерьез задумывается над этим вопросом.

В условиях, когда уже не остается никаких сомнений в том, что если "Грузинская мечта" останется у власти, все шансы Грузии на европейскую и евроатлантическую интеграцию будут сведены на нет, не исключено, что правительство рассмотрит идею "нейтралитета" как альтернативу "европейской интеграции".

Однако этот шаг может оказаться довольно рискованным, учитывая, что большинство грузинского общества даже слышать об этом не хочет.

Тем более, тема "нейтралитета" совсем не нова для грузинской политической повестки.

Ранее различные пророссийские силы периодически поднимали эту тему, однако каждый раз это вызывало резкую реакцию общественности.

Впрочем, "Грузинская мечта" уже не раз демонстрировала готовность идти вопреки общественному мнению. Особенно в ситуации, когда плановые парламентские выборы должны пройти лишь в октябре 2028 года.

И почти за три года, оставшихся до этих выборов, власти планируют сделать все возможное, чтобы исключить малейший шанс для оппозиции.

Например, уже сейчас вносятся изменения в избирательный кодекс, лишающие граждан Грузии, проживающих за границей, возможности голосовать.

Смертельно опасная "химическая реакция"

Еще один фактор, влияющий на стратегию грузинских властей – расследование BBC об использовании химического оружия для разгона прошлогодних прозападных митингов.

Несмотря на то, что правительство всего через пять дней после начала скандала объявило дело расследованным и закрытым, общество такое заявление явно не успокоило.

В свете противоречивых заявлений, сделанных партией "Грузинская мечта" в этот период, вопросов стало еще больше, начиная с бывших и нынешних министров внутренних дел и заканчивая премьер-министром. Их заявления никоим образом не совпадали, более того, часто противоречили друг другу.

Поэтому "Грузинская мечта" сочла закрытие дела оптимальным решением в такой ситуации и поступила именно так.

Здесь остается еще одна весьма подозрительная деталь: если в первые часы скандала режим угрожал подать в суд на BBC, то в последнее время он избегает разговоров об этом и ограничивается требованием извинений от британского вещателя.

Похоже, этот скандал всерьез напугал грузинские власти. Настолько, что они начали "метаться" из стороны в сторону в поисках внешней поддержки.

Форум в Ашгабате, фоточка с Путиным, но одновременно – участие в форуме в Гааге и поддержка создания репарационного механизма.

"Грузинская мечта" все меньше выглядит как партия, контролирующая ситуацию.

Настолько, что в случае заморозки войны в Украине Грузия рискует стать следующей – и очень легкой – добычей Кремля. Особенно в ситуации, когда грузинские власти ранее сами выполнили за Путина всю работу по развалу союза с Западом.

* * * * *

Реакция из РФ не заставила себя долго ждать.

"Мы стремимся к стабильным отношениям с Грузией. Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторному подходу во внешней политике. Грузия не присоединилась к антироссийской санкционной коалиции и отказалась принять навязанные извне безрассудные сценарии открытия "второго фронта" против России", – заявил директор Четвертого отдела по странам СНГ в МИД России Михаил Калугин.

По его словам, "в экономическом плане Европейский Союз не оправдал ожиданий Грузии", а потому "если бы в 2022 году правительство Грузии выбрало курс в пользу Запада и, соответственно, путь конфронтации с Россией, то всего этого позитива не было бы, и грузинская экономика не выросла бы на целых 40%".

На фоне ухудшающихся отношений с ЕС российский рынок становится ключевым для Грузии.

И похоже, что в РФ, понимая это, уже не скрывают – время полумер заканчивается, и "Грузинской мечте" пора определяться, в каком геополитическом лагере она хочет быть.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"