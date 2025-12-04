"Нахимичили" до Гааги: какие последствия для властей Грузии может иметь расследование BBC

Запуск процедур по запрету оппозиционных партий, показательные аресты лидеров оппозиции и открытое преследование непокорного гражданского сектора – все это реалии сегодняшней Грузии.

Уверенность правящей партии "Грузинская мечта", что можно больше не оглядываться на Запад и укреплять свою власть, рано или поздно должна була сыграть с ней злую шутку. И это произошло!

2 декабря грузинское общество потрясла публикация журналистского расследования британской телерадиокорпорации BBC об использовании для разгона антиправительственных протестов 2024 года запрещенных химических веществ.

После этой публикации в рядах "Грузинской мечты" разразилась форменная истерика.

Настолько эмоциональная, что власти невольно частично признали данные расследования BBC.

Теперь Грузии грозит расследование со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Отказ от такого расследования может упросить введение санкций.

В свою очередь результатом такого расследования могут стать международные ордера на арест руководства страны.

Война на улицах Тбилиси

Подготовленный BBC 58-минутный документальный фильм "Когда вода обжигает: борьба за Грузию" свидетельствует о том, в конце прошлого года – то есть во время масштабных протестов, вызванных фактическим отказом властей от евроинтеграционного курса – против протестующих в Тбилиси было использовано крайне опасное химическое вещество.

Журналисты BBC, основываясь на данных специалистов по химическому оружию, свидетельствах информаторов из спецподразделений МВД Грузии, врачей, а также на документальных и медицинских материалах, пришли к выводу, что использован был так называемый "камит", как его называли во французском военном ведомстве.

Речь идет о химическом оружии бромбензилцианиде, созданном в годы Первой мировой войны.

"Фильм включает доказательства от множества источников как внутри страны, так и за её пределами – показания участников протестов, информаторов, экспертов ООН, специалистов, работающих в Грузии, медицинские исследования, письменные документы и отчёты. Этот репортаж служит общественному интересу, и все собранные доказательства ясно представлены аудитории", – отмечают в BBC

Однако куда более интересны детали самого расследования.

BBC представила в качестве главного доказательства секретный документ, который журналистской группе удалось получить. Это список, составленный в департаменте специальных заданий МВД, содержащий перечень оборудования, предназначенного для разгона протестов. Документ датирован 2019 годом.

В списке внимание привлекли два химических кода: UN 3439, а также UN 1710.

Определить UN 1710 легко – это трихлорэтилен, растворитель, применяемый для разбавления химических веществ в воде. Но настоящие трудности начинаются с UN 3439.

Сложность поиска возникла из-за того, что под этим кодом объединён целый спектр химикатов. Однако абсолютно все вещества, попадающие в категорию UN 3439, чрезвычайно опасны для здоровья человека, и их применение для разгона демонстраций недопустимо.

Журналистское расследование подтвердило, что вещества, скрытые под двумя указанными химическими кодами, действительно были добавлены МВД в водомёты. BBC также получила подтверждение этого факта изнутри системы, от источников внутри силовых структур.

Кроме того, команда установила, что из всего спектра UN 3439 лишь одно вещество когда-либо использовалось для контроля за беспорядками. Это тот самый бромбензилцианид – "камит".

"Камит" был снят с вооружения ещё в 1930-х годах из-за чрезмерно сильного и длительного токсического эффекта. BBC пришла к выводу, что именно это вещество, классифицируемое как запрещенное химическое оружие, вероятнее всего, использовал режим против собственного народа.

Власть отрицает, но не до конца

Не менее интересной оказалась реакция "Грузинской мечты".

Сначала, пребывая в замешательстве, представители власти привычно перешли к высмеиванию фактов, из-за упоминания "Первой мировой войны".

Также там привычно не забыли упомянуть и "глубинное государство", строящее козни против миролюбивой Грузии. И наконец – заявили, что намерены начать судебные процессы против BBC в международных судах.

Впрочем, если сначала режим категорически отрицал использование запрещенных химических веществ, однако неожиданно тактика была изменена.

На сцену вывели бывшего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури – того самого, при котором происходили разгоны протестов. Именно здесь режим допустил фатальную ошибку.

Гомелаури заявил следующее: "Эти вещества, о которых они говорят, действительно были приобретены МВД и использовались, но до 2012 года. Если я не ошибаюсь, последняя закупка была в 2009 или 2010 году. После этого МВД их не приобретало и не использовало". Таким образом,

Гомелаури подтвердил наличие в арсенале полиции тех самых веществ, о которых сообщила BBC.

По-видимому, позже режим осознал масштабы провала и поспешил всё исправить.

На сцену уже вывели нынешнего министра внутренних дел Гелу Геладзе. Он резко опроверг заявление своего предшественника, заявив, что "лично ознакомился со всей документацией и закупками", на основании чего готов "с полной ответственностью заявить, что так называемый "камит" никогда не был приобретён МВД Грузии".

Кульминацией дня стала реакция премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который подтвердил сам факт добавления химических веществ в водомёты, а также признал закупку веществ из категории UN 3439, хотя категорически отрицал наличие среди них "камита".

Однако проблема в том, что в категории UN 3439 не существует ни одного вещества, которое было бы безопасным для демонстрантов – вероятно, премьер-министр этого просто не знал.

Теперь остаётся лишь наблюдать, кто станет следующим опровергателем собственного премьер-министра, как только поймут, какой промах допущен.

Ордер для "Грузинской мечты"

Очевидно, что в свете происходящего топ-рукуоводителей "Грузинской мечты" ожидают тяжёлые времена.

Грузия является участницей Конвенции о запрещении химического оружия, подписанной в 1993 году и вступившей в силу 29 апреля 1997 года. Это означает, что Грузия обязана выполнять обязательства перед Организацией по запрещению химического оружия, штаб-квартира которой расположена в Гааге.

Организация расследует любые предполагаемые случаи применения химического оружия, направляет экспертов на место инцидента, берёт пробы, опрашивает свидетелей и устанавливает, были ли использованы токсичные химикаты в качестве оружия.

Отказ от сотрудничества с ОЗХО лишь укрепит подозрения.

И это, в свою очередь, существенно упростит введение санкций против Грузии.

Если же расследование будет проведено и данные BBC получат подтверждение, то последствия могут оказаться еще более серьёзными. В первую очередь, для нынешнего руководства Грузии, в отношении которого может быть выписан международный ордер на арест.

Международное правосудие грозит и рядовым исполнителям – сотрудникам полиции, применившим химическое оружие против мирного митинга. А это создает вероятность того, что в будущем полиция может побояться выполнять заведомо незаконные приказы.

Сценарий, который выглядит смертельно опасным для грузинских последователей Путина.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"