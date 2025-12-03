Фицо "покупает" нового союзника: что стоит за громким коррупционным скандалом в Словакии

Роберту Фіцо терміново потрібна "заміна Орбану" – ще одна країна, яка буде блокувати обмеження ЄС проти Словаччини

Словацький уряд на чолі з Робертом Фіцо хоче "подарувати" сотні мільйонів євро майбутньому прем’єр-міністру сусідньої Чехії Андрею Бабішу.

Новина про такі наміри стала сенсацією відразу в обох країнах.

І хоч вона не впливає на перспективи Бабіша очолити чеський уряд (втім, він має багато інших перешкод на шляху до цієї мети), проте здатна суттєво вплинути на підтримку уряду Фіцо. А одночасно – на відносини нинішньої словацької влади з ЄС.

А разом із тим лишається відкритим питання: навіщо Фіцо так ризикувати і для чого йому потрібна підтримка чеської влади? Спойлер: це безпосередньо пов'язано з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Екологічна бомба у Братиславі

Парламентські вибори у Чехії пройшли 3-4 жовтня, а вже за кілька тижнів до Андрея Бабіша – лідера партії ANO, що зайняла перше місце на цих виборах, – завітав у гості віцепрем’єр та міністр навколишнього середовища Словаччини Томаш Тараба.

У дописі на facebook Тараба назвав метою цього візиту налагодження стосунків між урядами – варто нагадати, що нинішній уряд Чехії під керівництвом Петра Фіали заблокував міжурядову співпрацю зі словацьким урядом, реагуючи таким чином на його проросійську політику.

А разом із тим – заявив, що Чехія і Словаччина будуть разом протистояти "Європейському зеленому курсу", що його впроваджує ЄС.

Проте вже за декілька днів Міністерство навколишнього середовища Словаччини виступило з ініціативою розпочати рекультивацію забрудненої території заводу Istrochem у Братиславі.

Йдеться про завод, заснований ще у 1873 році Альфредом Нобелем для виготовлення динаміту, а у соціалістичні часи – націоналізований та зрештою перепрофільований під хімічне виробництво.

У 1999 році завод було визнано банкрутом, а у 2002 році – продано компанії Agrofert Андрея Бабіша. Вже тоді не приховували, що головним активом підприємства є земля – завод займає величезну територію (близько 150 гектарів) у столичному районі Нове місто.

Тож не дивно, що у 2015 році завод остаточно припинив роботу і наразі законсервований.

Умови приватизації Istrochem були досить непрозорими, проте відомо, що компанію було продано за пільговою ціною, проте з умовою інвестувати в екологічне очищення.

І це не дивно: екологічні оцінки фіксували на території заводу забруднення ґрунту та ґрунтових вод, а перевищення канцерогенів було в тисячі разів більшим за припустимі норми. Таким чином, територія заводу не лише була сама непридатна для проживання, а й становила загрозу для навколишніх районів Братислави.

Втім, на деякий час про цю проблему "забули", а згадали вже після зміни влади у Словаччині.

У 2020 році новий прем’єр Ігор Матович заявив про те, що Андрей Бабіш не виконав інвестиційні умови, а тому мусить інвестувати щонайменше 200 млн євро в екологічне очищення території колишнього заводу.

У Agrofert спростували цю інформацію, заявивши, що відповідно до угоди вже інвестували мільярд чеських крон в очищення, однак так і не оприлюднили документів на доказ цього.

З поверненням на посаду прем’єра Роберта Фіцо про цю суперечку знову забули, проте згадали відразу після того, як Бабіш виграв вибори та почав формувати свій уряд.

Хто оплатить подарунок Бабішу?

Наразі немає хоч приблизної оцінки, скільки може коштувати рекультивація території Istrochem. Незалежні екологічні організації оцінюють такі роботи у 350-700 млн євро. А за деякими оцінками, вартість робіт може досягти навіть 900 млн євро.

У відповідь у словацькому уряді заявляють, що, по-перше, такі оцінки є завищеними, а головне, фінансувати ці роботи будуть не з бюджетних коштів, а з гранту ЄС.

І тут виникає декілька важливих запитань.

По-перше, ЄС планує виділити Словаччині на екологічне очищення близько 250 млн євро. Далеко не факт, що всієї цієї суми вистачить на очищення Istrochem.

В ситуації, коли уряд Фіцо з величезними зусиллями провів консолідацію держбюджету, урізавши соціальні видатки та піднявши податкові ставки, фінансування цих робіт за державний кошт неодмінно викличне численні протести.

А навіть якщо ці роботи повністю покриє зовнішнє фінансування, то питання все одно залишаються. Адже у Словаччині є й інші проблемні території, де є потреба у терміновій рекультивації. Проте уряд вирішив спрямувати гроші не туди, а на фінансування робіт, які має оплатити приватний інвестор.

І нарешті, така пропозиція може викликати зауваження в самій Єврокомісії. Навіщо спрямовувати гроші європейських платників податків на те, що має оплатити компанія Agrofert?

Адже ні для кого не є таємницею, що очищення території заводу відкриє можливість розпочати там будівництво величезного житлового кварталу – його розташування робить такий проєкт дуже прибутковим.

Іншими словами,

Словаччина або ЄС беруть на себе видатки, тоді як прибутки отримає Андрей Бабіш.

Тож ключове питання полягає у тому, на що сподівається Роберт Фіцо, пропонуючи такий "царський" подарунок потенційному голові уряду Чехії.

Заміна Орбану

Найбільш поширене пояснення полягає у тому, що Роберт Фіцо прагне знайти для себе нові гарантії безпеки, підстрахувавшись на випадок програшу Віктора Орбана на наступних виборах.

Широко відомо, що між угорським та словацьким прем’єром є домовленість: сторони зобов’язуються блокувати на рівні ЄС будь-яке обмеження прав одне одного.

Саме тому ЄС не може нічого вдіяти з Віктором Орбаном – усі спроби позбавити Угорщину права голосу наразі блокуються словацьким урядом.

Аналогічним чином Угорщина заблокує будь-які обмеження проти Словаччини.

Проте ця схема має один недолік – вже у квітні наступного року в Угорщині пройдуть парламентські вибори і Орбан має як ніколи високі шанси програти їх та позбутися влади. "ЄвроПравда" неодноразово писала про передвиборчі розклади в Угорщині, радимо почитати про це тут або тут.

Падіння уряду Орбана робить Роберта Фіцо беззахисним перед можливим покаранням від ЄС. А підстав для такого покарання цілком достатньо, згадаймо лише візит словацького прем'єра до Москви.

В такій ситуації Фіцо терміново потребує "заміни Орбану" – ще однієї країни, яка буде блокувати обмеження проти Словаччини.

Заради цього не шкода витратити сотні мільйонів євро, особливо якщо це будуть гроші ЄС.

Проте є одна проблема: нинішній скандал може привести до протилежного ефекту, і будь-яка підтримка Роберта Фіцо з боку нового уряду Чехії буде розглядатися виключно у призмі корупційного скандалу.

А це істотно збільшує ризики від таких дій для Андрея Бабіша.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"