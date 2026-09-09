Бегство от мобилизации: как россияне "штурмуют" Грузию перед выборами и какие угрозы это несет

Травень 2023 року, протести в аеропорту Тбілісі через відновлення авіасполучення між Грузією та Росією

Громадные очереди, причем лишь в одну сторону. Такая картина последние недели наблюдается на российско-грузинской границе.

Согласно имеющимся данным, только за предпоследнюю неделю августа через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" Россию покинули более 113 тысяч человек и свыше 33 тысяч автомобилей. Это рекордный показатель пассажиропотока через этот пропускной пункт.

Огромное количество россиян, напуганных слухами о скорой демобилизации, которая может быть объявлена сразу же после парламентских "выборов" 20 сентября, спешат поскорее покинуть РФ.

И Грузия является для них наиболее удобным вариантом. Наличие сухопутной границы, безвизовый режим, лояльное отношение со стороны грузинского правительства уже сделало Грузию удобным местом жизни для многих российских экспатов.

И хотя в правящей партии "Грузинская мечта" не видят значительных проблем от этого – наоборот, видят скорее плюсы для экономики, – отношение в обществе совсем другое.

Такие нашествие уже привело к существенному подорожанию жизни в Грузии, особенно в столице, что стало проблемой для многих грузин. А вдобавок, как опасается грузинская оппозиция, такая значительная российская диаспора может оказаться "пятой колонной" РФ, увеличивая стоящие перед Грузией угрозы.

Очередь на "Верхнем Ларсе"

Резкое увеличение трансграничного передвижения многие наблюдатели рассматривают как один из косвенных индикаторов усиления в российском обществе опасений и ожиданий, связанных с возможным объявлением новой волны мобилизации.

Подобные настроения во многом обусловлены шагами, предпринятыми российскими властями в последние месяцы. РФ последовательно ужесточает механизмы призыва граждан на военную службу, активизирует сбор и систематизацию данных о резервистах, а также расширяет полномочия Росгвардии.

Все вместе это усиливает тревожность россиян.

Они понимают, что российские власти могут готовиться к очередному этапу мобилизации.

И единственное, что сдерживает Кремль от объявления мобилизации прямо сейчас – желание не объявлять о неприятных новостях до проведения выборов в Государственную думу, запланированных 20 сентября.

А соответственно – времени беспрепятственно покинуть Россию уже не так и много. И многие решают не упустить эту возможность.

Конечно, в Кремле категорически исключают возможность новой мобилизации. Однако картина с российско-грузинского пограничного перехода "Верхний Ларс" наилучшим образом иллюстрирует, насколько россияне доверяют словам своих лидеров.

Массовый приток граждан России не является для Грузии новым явлением. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в сентябре 2022 года, когда российский лидер Владимир Путин впервые объявил "частичную военную мобилизацию".

Это решение поставило сотни тысяч российских граждан перед угрозой призыва на военную службу и возможного участия в войне против Украины, что привело к беспрецедентному росту числа желающих сбежать за границу.

Грузия тогда стала одним из важных направлений для граждан России. Благодаря географической близости, наличию сухопутной границы и возможности безвизового въезда в страну поток российских граждан в направлении Грузии после объявления мобилизации резко увеличился.

По итогам переписи населения 2024 года численность проживающих в Грузии граждан РФ составила почти 38 тысяч человек – треть от всех проживающих в стране иностранцев. Для сравнения, украинцев в Грузии лишь 11,5 тысяч человек – в 3,5 раза меньше.

А уже к 2026 году количество россиян выросло до 72 тысяч.

Это составляет 2% населения Грузии.

Нынешний бум может удвоить это число, особенно если Россия действительно начнет мобилизацию.

Дополнительным фактором, способным увеличить желание россиян ехать именно в Грузию, может стать недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, предупредившего авиакомпании об опасности летать в воздушном пространстве РФ. Это может сделать невозможным бегство в государства, с которыми еще сохранялось авиасообщение. И одновременно – увеличивает спрос на страны с сухопутной границей.

В то же время в грузинском обществе возникают закономерные вопросы.

Ведь граждане государства, вторгнувшегося в Грузию и оккупировавшего часть её территории, теперь выбирают страну в качестве одного из основных направлений для проживания или временного пребывания.

Уже сейчас можно сказать, что такая масштабная миграция изменила Грузию – и социально, и экономически. А вполне возможно – сделала ее менее защищенной для гибридных атак РФ.

"Ворота Мордора"

"Тбилисский международный аэропорт превратился в еще одни врата Мордора в Грузии. Сюда из путинской России – то есть из Мордора – бесконтрольно и массово прибывают представители страны-оккупанта. Вопреки тому, что нам внушает российская пропаганда "Грузинской мечты", значительная часть этих людей – вовсе не туристы", – уверен один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Павленишвили.

По его словам, только с 2022 года в Грузии было зарегистрировано до 40 тысяч российских компаний. "Они создают еще больше проблем грузинскому малому и среднему бизнесу, который и без того находится в неблагополучном положении", – уверен оппозиционер.

При этом значительная часть граждан России, прибывающих в Грузию, не объясняет приезд необходимостью получения гуманитарной защиты или политического убежища. Часть из них создаёт в Грузии собственный бизнес, регистрирует компании, развивает сферу услуг и доставки – а также активно призывает других граждан России переезжать в Грузию для проживания или продолжения профессиональной деятельности.

Как результат – стоимость аренды квартир в Тбилиси и Батуми за последние пару лет выросла в два раза.

А вместе с демонстративным нежеланием учить грузинский язык и часто – неуважением к местным правилам растет негативное отношение к приезжим со стороны грузинского общества.

Согласно данным исследованию CRRC-Georgia, около 70% жителей Грузии не доверяют приехавшим россиянам. Одновременно лишь 41% респондентов поддерживают право россиян работать в Грузии, тогда как против этого – 52%.

Показателем растущего раздражения общества стала реакция на громкий скандал вокруг событий в кахетинском отеле Agarani Estate, где 18 июля произошел конфликт между российскими туристками и участниками грузинской свадьбы.

Бытовой конфликт неожиданно показал уровень недовольства грузин массовым приездом россиян – 20 июля в Тбилиси прошел митинг в защиту грузина Георгия Чигладзе, который ударил россиянку из-за ее вызывающего поведения. На митинге требовали ограничить въезд россиян в страну.

И это – далеко не все проблемы, связанные с массовым бегством из РФ.

В последние годы южнокавказская страна неоднократно сталкивалась с попытками въезда в страну лиц, связанных с российской государственной пропагандистской системой. А также людей, чья деятельность прямо или косвенно была связана с нарушением законодательства Грузии в отношении её оккупированных территорий.

Кроме того, в условиях масштабных и недостаточно контролируемых миграционных потоков закономерно возрастают риски для государственной безопасности.

В Грузию легко могут попасть люди, связанные с российскими спецслужбами.

Возможна активизация разведывательной или информационной деятельности, расширение экономических и социальных рычагов влияния, а также усиление российского политического и информационного присутствия.

Среди прочего, в оппозиции требуют как минимум внимательно отслеживать соблюдение российскими "туристами" закона "Об оккупированных территориях". Тех граждан РФ, которые их посещали, предлагается депортировать, а их имущество в Грузии – конфисковывать в пользу реальных беженцев.

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Ситуация с массовым заездом россиян в Грузию постепенно превращается в бомбу замедленного действия, способную подорвать ситуацию в стране.

Впрочем, грузинские власти старательно игнорируют эту проблему.

По словам главы парламентского комитета по евроинтеграции Левана Махашвили, высокий поток через границу связан с туристическим сезоном, он обвинил оппозицию в разжигании ненависти по этническому признаку.

Кроме того, в "Грузинской мечте" уверяют, что количество людей, выехавших из Грузии в РФ, превышает обратный поток – хотя визуально это никак не подтверждается.

Очевидное нежелание видеть проблему лишь увеличивает вероятность социального взрыва.

Авторы:

Юрий Панченко, основатель "Европейской правды";

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси