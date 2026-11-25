Администрация американского президента Дональда Трампа отложила предложения об использовании деловых соглашений в качестве стимула для России, чтобы та прекратила войну в Украине.

Об этом сообщили Financial Times пять осведомлённых чиновников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, это произошло после того, как Кремль проявил незначительный интерес к предложенным проектам в сферах энергетики и авиации.

По словам собеседников, переговорщики Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф сообщили европейским чиновникам, что корпоративное партнерство больше не является ключевым аспектом предложения США России. Вместо этого, как отмечается, основное внимание теперь сосредоточено на территориальных вопросах и вопросах безопасности.

Издание отметило, что в течение последних месяцев Кушнер и Уиткофф выдвигали послевоенные идеи, такие как инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты и предприятия по производству титана, а также возобновление поставок газа по трубопроводу в Европу в качестве финансового стимула для главы Кремля Владимира Путина, чтобы тот положил конец своему полномасштабному вторжению в Украину.

Осведомлённые собеседники рассказали, что сначала российские чиновники положительно отреагировали на предложения США, рассматривая перспективу заключения деловых соглашений как способ удержать внимание Трампа.

Однако, по словам этих источников, Кремль впоследствии охладел к этим идеям, поскольку настаивает на том, чтобы Украина уступила территории и пошла на другие уступки, которые Киев считает неприемлемыми в обмен на мир.

Также они рассказали, что во время последнего раунда переговоров в Абу-Даби в начале этого месяца российские чиновники проявили незначительный интерес к деловым сделкам и вместо этого удвоили свои жесткие требования, дав понять американской стороне, что Путин не готов к дополнительным договоренностям, которые смягчили бы его позицию.

"Было совершенно ясно дано понять, что [россияне] не заинтересованы в подобных вещах", – отметил один из чиновников.

Другие американские чиновники уже пришли к выводу, что Путин не руководствуется бизнес-интересами, стремясь победить в войне.

"Американцы постепенно начали лучше понимать, чего требуют стороны конфликта", – отметил один из собеседников.

Также один из чиновников сказал, что стратегия экономических соглашений "отшла на второй план", и США перешли к "более традиционному" подходу к переговорам, сосредоточенному на принципе "земля в обмен на мир".

По словам собеседника, знакомого с взглядами Путина, глава Кремля не намерен соглашаться на какое-либо потенциальное соглашение, которое не будет предусматривать дальнейших территориальных уступок со стороны Украины.

"Если то, что они предлагают, – это фактически статья 5 без НАТО, и Зеленский отдаст Донбасс, то это на самом деле довольно выгодное соглашение для Украины. Любые гарантии безопасности для Украины предполагают отказ от территории на определенном этапе, и украинцы это понимают", – добавил он.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали, что администрация Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кушнер и Уиткофф стремятся заключить мирное соглашение в российско-украинской войне до января. Трамп посмеялся над этими словами.