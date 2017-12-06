Антикоррупционные реформы идут в обратном направлении: открытое письмо к ЕС

Реанимационный пакет реформ _ Среда, 06 декабря 2017, 09:37

Многочисленные скандалы последнего времени, фактически заблокировавшие работу антикоррупционных органов, вызывают опасения относительно желания власти "открутить назад" по крайней мере часть проведенных реформ.

Эти опасения, а также призыв оказать давление на украинскую власть, представители украинского гражданского общества изложили в открытом письме к высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини. Копия письма направлена ​​премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Оригинал письма размещен на сайте "Реанимационного пакета реформ". "Европейская правда" является одним из подписантов этого письма.

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Шановна віце-президенте Могеріні!

Від імені громадянського суспільства України та реформаторської спільноти ми звертаємося до Вас щодо питання оцінки процесу реформ, що відбувається з моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Ми хочемо відзначити вагомі результати, яких досягла Україна, зокрема у сферах розслідування корупції серед високопосадовців та забезпечення прозорості, що значною мірою стало можливим завдяки зусиллям, підтримці та інвестиціям Європейського Союзу та його держав-членів.

Проте чим більш загрозливою стає антикорупційна реформа для інтересів політичних еліт, тим більшим стає тиск та спротив, з якими вона стикається. Саме тому, щоби забезпечити подальший прогрес у боротьбі з корупцією та запобігти відступу в реалізації антикорупційної реформи,

ми закликаємо Європейський Союз продовжувати уважно стежити за ходом впровадження реформ у цій сфері

та забезпечити подальшу допомогу у досягненні їх конкретних результатів.

Рішення українського народу стати на шлях до європейської інтеграції, що спровокувало протести в рамках Євромайдану ще в 2014 році, та подальший процес імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС стали важливою віхою для всебічної трансформації України на шляху до створення демократичної держави із забезпеченням верховенства права.

Положення Угоди про асоціацію стали потужним інструментом для подальших реформ, спрямованих на знищення корупції та посилення справедливості, належне управління та дотримання прав людини.

Ці події також суттєво посилили роль активного громадянського суспільства, що дозволило йому стати рушійною силою у процесі українських реформ.

У судочинстві впровадження реформ уже дало низку відчутних результатів: створено інституційну основу для незалежного розслідування та судового переслідування корумпованих чиновників вищої ланки та одну з найсучасніших електронних систем у світі, де державні службовці та політики повинні оприлюднювати інформацію про свої приватні активи.

У сфері державних закупівель, управління державними фінансами та доступу до державних та громадських баз даних, що мають соціальне значення, встановлено високі стандарти прозорості державних установ. Окрім того, один з найбільш корумпованих державних органів – ДАІ, у рамках комплексної реформи правоохоронних органів було трансформовано у Національну поліцію України.

Разом із реалізацією усіх цих заходів українське суспільство поступово розвиває нульову терпимість до корупції.

Проте зараз у сфері боротьби з корупцією спостерігається рух у зворотному напрямку.

Перевірка електронних декларацій державних службовців саботується, більшість справ, пов'язаних з корупцією, місяцями не розглядаються українськими нереформованими судами, а Національне антикорупційне бюро, нещодавно створене в Україні антикорупційне агентство, зазнає тиску з боку інших інституцій, що представляють стару систему зі своїми політичними інтересами.

Окрім цього, протягом минулого року українські активісти громадянського суспільства та неурядові організації систематично піддавалися дискримінації та навіть фізичним нападам, особливо в регіонах.

Для просування впроваджених реформ та запобігання їх згортанню важливою є тісна співпраця між громадянським суспільством України та міжнародними партнерами.

А саме ми хотіли б підкреслити такі заходи, які ми закликаємо наших європейських партнерів рішуче підтримати:

- створення незалежного антикорупційного суду, який буде обрано за участю міжнародних експертів, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії;

- захист Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від подальших нападів (обмеження повноважень НАБУ у кримінальних провадженнях, перешкоджання у розслідуванні незаконного збагачення та подання неправдивої інформації в електронних деклараціях, скорочення списку посадових осіб, що підпадають під юрисдикцію НАБУ, відкриття кримінальної справи Генеральною прокуратурою проти директора НАБУ, відкриття адміністративної справи Національним агентством з питань запобігання корупції проти директора НАБУ, численні спроби призначити лояльного до правлячих еліт аудитора НАБУ тощо);

- перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом здійснення кадрових змін серед керівництва (відкритий та прозорий конкурс за участю міжнародних експертів) та надання йому автоматичних модулів перевірки для забезпечення прогресу у перевірці електронних декларацій державних службовців;

- скасування зобов’язання активістів громадянського суспільства подавати електронні декларації аналогічно державним посадовим особам (відповідне законодавче положення набирає чинності з 1 січня 2018 року);

- негайне припинення будь-яких видів переслідувань (фізичний тиск, кампанії з дискредитації ЗМІ та додаткове регуляторне навантаження) активістів та організацій громадянського суспільства.

Угода про асоціацію є маяком для подальшої трансформації України та реалізації системних реформ. Крім того, умови програм допомоги ЄС, які Україна взяла на себе зобов'язання виконувати, виявилися одними із найпотужніших інструментів ефективної підтримки реформ.

Проте, як випливає з нещодавньої заяви Європейської комісії від 1 грудня, Комісія не надасть останній транш макрофінансової допомоги Україні, поки не буде здійснено чотири основні заходи у сфері боротьби з корупцією та у сфері економіки.

Це рішення є ще одним підтвердженням недостатності прогресу у просуванні програми реформ в Україні та чітким сигналом, що темпи реалізації реформ слід значно пришвидшити.

Тому напередодні 4-го щорічного засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбудеться 8 грудня, та дня боротьби з корупцією в Україні 9 грудня

ми хотіли б просити Вас настійно закликати уряд України виконувати свої антикорупційні зобов'язання,

включно з переліченими вище, і підкреслити можливі наслідки подальшого відхилення від процесу реформ в Україні.

Ми вдячні Вам за розгляд цього листа й віримо, що тільки разом з нашими міжнародними партнерами, зокрема Європейським Союзом та його державами-членами, ми зможемо побудувати правову державу та зробити демократичні перетворення в Україні незворотними.

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