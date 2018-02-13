Чехия на разрыв: первые результаты победы Земана

Анне Зайферт, Фонд Фридриха Эберта _ Вторник, 13 февраля 2018, 15:05

Фото: aktualne.cz

Во второй раз граждане Чехии на прямых выборах и в двух турах избрали в январе главу своего государства. Нынешний обладатель этой должности Милош Земан победил во втором туре своего конкурента Иржи Драгоша – ученого-химика и бывшего президента Академии наук.

Все ожидали острого соперничества, и действительно, Земану, набравшему 51,38% голосов, удалось получить лишь незначительное преимущество. Около 10% избирателей вплоть до выборов не знали, за кого проголосовать, и их участие стало решающим фактором в утверждении Земана на его посту.

Эти выборы продемонстрировали, насколько расколота страна.

С одной стороны, население из промышленных регионов с преобладающим скромным образованием и чувством страха перед неведомым будущим в мире постоянно растущей глобализации и дигитализации считает Земана сильной личностью, способной дать им защиту.

С другой стороны – городское население, занятое преимущественно в секторе услуг, с более высоким уровнем образования. Оно стыдится систематических неуместных словесных высказываний своего страдающего от алкоголизма президента, отвергает его сближение с Россией и Китаем, желает более тесного союза с Западной Европой, а также усиления демократических структур с соответствующей культурой полемики.

Кампания Земана сработала и отражает результат его правления в течение прошлых лет: он делает ставку на поляризацию. "Зло" олицетворяют беженцы, которых в Чехии нет, но от которых он не устает предостерегать и которых напрямую связывает с террористами и ЕС, в котором усматривает мало позитива и на который в случае чего возлагает ответственность за угрозы любого рода.

Его призывы на многочисленных предвыборных плакатах были довольно простыми по смыслу: "Остановим иммигрантов и Драгоша! Страна принадлежит нам". Игра на страхе своих соотечественников точно бьет по больному месту его электората.

Правда, Чехия в настоящее время – страна с самым низким уровнем безработицы в Евросоюзе, но здесь от членства в ЕС все же ожидали более быстрого экономического выздоровления. И все же в этой сравнительно молодой демократической стране в массовом сознании еще не закрепилось представление о том, что страх – плохой помощник, а столь желанную защиту должно обеспечить сильное, дееспособное и созидательное государство.

Как показал исход парламентских выборов в октябре, значительная часть населения надеется на то, что можно избежать сложных вызовов и обрести защиту, замкнувшись в себе. И этих граждан, похоже, мало смущает, что Земан охотнее всего предпочел бы решить вопрос о дальнейшем членстве Чехии в НАТО и ЕС путем референдума, что он расширил сотрудничество с Россией и Китаем, а недавно выступил перед членами праворадикальной партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) в качестве почетного гостя.

В то же время президентские выборы состоялись на фоне сложного процесса формирования правительства Чехии.

Еще перед выборами Земан открыто высказал свое доверие победителю Андрею Бабишу и назначил его премьер-министром вопреки обвинениям в злоупотреблении субсидиями ЕС, выдвинутыми против него в уголовном производстве. В свою очередь, Драгош заявил, что не признает Бабиша премьер-министром до тех пор, пока не исчезнут все эти обвинения.

В середине января парламент выразил Бабишу недоверие, и хотя после этого он и его правительство в соответствии с конституцией ушли в отставку, однако продолжают оставаться на своих должностях в качестве исполняющих обязанности.

Будучи уверенным в том, что Земан остается президентом, Бабиш может не торопиться с формированием нового правительства. Это ему пообещал Земан.

Впрочем, де-факто Бабиш и сейчас руководит правительственными делами и, по его словам, это его вполне устраивает, ибо теперь, не будучи главой правительства меньшинства, не вынужден искать компромиссы.

Парламент снял неприкосновенность с Бабиша и заместителя главы "Партии недовольных граждан" Ярослава Фальтынека, в настоящее время проводится расследование против этих двух ведущих политиков.

В руках у Земана оказался важный рычаг, и ему самому нравится эта роль. Поэтому он сделает все возможное, чтобы нарастить свое влияние.

Критики уже предостерегают от распада политической системы в Чехии и политики, подверженной сильному влиянию интересов.

Неясно также, куда двигаются чешские социал-демократы (ЧСДП), которые, будучи до этого самой влиятельной силой в парламенте, потерпели катастрофическое поражение на выборах и, набрав 7,3% голосов, оказались лишь на шестом месте. Потеря двух третей голосов, двух третей мест в парламенте оказались наихудшим результатом для партии за всю историю ее существования.

Временно исполняющий обязанности нового председателя партии бывший министр внутренних дел Милан Хованец является сторонником жесткого курса в вопросе о разрешении на обладание оружием в целях защиты. Вечером в канун президентских выборов он не скрывал своей близости к Земану и вместе с председателем правоэкстремистской партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой оказался среди гостей на мероприятии, организованном Земаном по случаю завершения выборов.

Это вызвало критику однопартийцев, которые, впрочем, также голосовали за Земана. Сразу же после победы Земана Хованец подкорректировал свое заявление о том, что на предстоящих выборах руководства партии не желает снова выдвигать свою кандидатуру.

Многое свидетельствует о том, что "крыло Земана" внутри ЧСДП будет играть существенную роль в будущем руководстве партии. Это будет иметь последствия и для решения о будущей конфигурации правительства.

Как и прежде, ЧСДП наряду с другими авторитетными партиями отказывается от коалиции с премьер-министром, против которого ведется уголовное расследование. Но существует вероятность, что партия при новом председателе сдаст свои позиции или же Андрей Бабиш в конце концов откажется от должности главы правительства.

Поэтому уже открыто высказываются предположения о правительственной коалиции между "Свободой и прямой демократией" и ЧСДП с молчаливым признанием ее со стороны коммунистической партии.

Многие социал-демократы надеются, что в качестве партнера по коалиции им удастся вновь обрести больший вес, чем посредством ухода в оппозицию.

Итак, quo vadis? У самого Бабиша нет намерения увести Чехию от ЕС. Он заявил о желании чаще бывать в международном светском обществе и засветиться на международном экономическом форуме в Давосе.

Но чем больше он будет зависеть от поддержки Земана или же коммунистов и правоэкстремистской партии "Свобода и прямая демократия" при формировании правительства, тем быстрее ему придется идти на компромиссы.

Как далеко он зайдет в подпевании враждебному по отношению к Европе курсу правительств в Польше и Венгрии или сворачивании демократических структур в своей стране, например, свободы прессы, покажет время.

Автор: Анне Зайферт,

руководитель бюро Фонда им. Фридриха Эберта в Праге

Статья впервые размещена на сайте IPG и публикуется с разрешения правообладателя, с редакционными сокращениями

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора