Новини понеділка тільки посилили відчуття ескалації.

Європейські медіа дізналися, що Росія може вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями, а також що Москва просунулась у модернізації важливого гарнізону біля кордону Фінляндії.

Тим часом у Данії і Німеччині тероризують школи фейковими повідомленнями про замінування, а Росія звинуватила Естонію в наданні Україні повітряного простору для атаки на російське судно.

В Латвії, слідом за Естонією, можуть закрити кордони з РФ.

Все важливе і цікаве за понеділок, 23 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо архітектури безпеки

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що найближчими тижнями американські перемовники будуть працювати з Україною, представниками Європейського Союзу та Росією для досягнення спільної згоди щодо архітектури безпеки.

"Наша мета – суверенна, безпечна, процвітаюча та вільна Україна, сильніша й стабільніша Європа, а також тривалий мир, побудований на домовленостях, які значно зменшать ймовірність нової війни. Ось яке завдання стоїть перед нами", – зазначив Кушнер.

Дональд Трамп схвалив би гарантії безпеки для України за зразком статті 5 договору НАТО із затвердженням у Конгресі, якби загальна архітектура безпеки в Європі робила вкрай малоймовірною необхідність коли-небудь застосувати ці гарантії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повноправне членство України в НАТО могло б бути ефективнішим і надійнішим механізмом гарантування безпеки, ніж гарантії за аналогією зі статтею 5 договору НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав помилкою те, що у 2008 році Україні відмовили у наданні Плану дій щодо членства в НАТО.

"Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, можна було б уникнути", – сказав Фрідріх Мерц.

У Європейській комісії знають про запрошення від російського правителя Владіміра Путіна європейським представникам приїхати до Москви, однак продовжують зосереджуватися на проведенні переговорів у багатосторонньому форматі.

"Коли буде припинення вогню, тоді можуть відбутися обговорення архітектури безпеки Європи. Ці обговорення мають відбуватися у відповідному форматі, тобто за повноцінної участі союзників по НАТО та держав-членів ЄС. Отже, ми дотримуємося нашої позиції, про яку вже повідомляли вам раніше", – наголосила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"Небезпечні провокації" з боку Росії

Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) у п’ятницю, 20 листопада, викликала російського тимчасового повіреного у справах у зв’язку з російськими ударами по Києву, внаслідок яких були пошкоджені дипломатичні представництва.

"Ми порушили питання пошкоджень (посольств) у Києві. Було заявлено, що відповідно до міжнародного права будь-які напади на дипломатичні установи є неприйнятними, бо… вони перебувають під захистом міжнародного права", – сказав речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи інцидент з падінням трьох російських ракет на території Польщі, закликав РФ зупинити "ці небезпечні провокації".

Фінське Міністерство закордонних справ викликало на розмову російського посла у Гельсінкі, щоб висловити йому засудження нещодавніх атак РФ по Україні, а також інцидентів у Польщі та Данії.

Крім того, стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла РФ у Варшаві Георгія Міхно у зв’язку з порушенням польського повітряного простору трьома російськими ракетами 20 листопада.

Також Латвія викликала голову посольства РФ через російські ракети у Польщі та удари по Києву.

НАТО посилив захист польського неба після вторгнення ракет РФ. До того ж в Альянсі розглядають розгортання додаткових сил у Європі після російських ракет у Польщі.

Єврокомісія підтвердила, що зазнала кібератаки, яка призвела до витоку даних.

Терор Європи

Школи по всій Данії та Німеччині отримали листи про вибухівку.

З найбільшої арени Британії евакуювали тисячі людей через невідому речовину. 89 осіб відчули симптоми після витоку невідомої речовини на арені у Манчестері.

Росія шле "ядерку" в космос

За даними видань WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, західні розвідувальні служби попереджають про нову ядерну загрозу з боку Москви: Росія може вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями.

А фінська ТРК Yle повідомила, що Росія просунулась у модернізації важливого гарнізону біля кордону Фінляндії.

Закриття кордонів

20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

В країні створили петицію, в якій просять передбачити винятки для тих, кому необхідно відвідувати літніх та хворих родичів або повернутися до Естонії. Станом на 23 листопада петицію підписали понад 1600 осіб.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро залишив коментар в соцмережах під одним з посилань, у якому запропонував російськомовним мешканцям підписати звернення до правителя Росії Владіміра Путіна.

"Де російськомовні мешканці можуть підписати петицію до Путіна про припинення війни та ворожих дій щодо країн Європи, щоб можна було зняти санкції й дати людям можливість подорожувати так само, як до 2022 року? Коли ви нарешті вийдете на мітинг із цими ж вимогами перед посольством РФ?" – написав міністр.

Російське МЗС обурилось через рішення Естонії закрити кордон. До Міністерства закордонних справ Росії у понеділок викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в Росії Марека Юхтегі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку з рішенням закрити пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня.

Уряд Латвії може наступного тижня розглянути також закриття кордону з РФ.

Санкція проти Росії і росіян

Тим часом Європейська комісія ухвалила правила впровадження заборони на видачу віз теперішнім та колишнім російським військовим.

"Ми запропонували впровадити заборону на видачу віз ЄС для всіх, хто служить або служив у Збройних силах Росії з початку її агресивної війни. Оскільки ми спостерігаємо зростання активності російських агентів у державах-членах ЄС, ця заборона є частиною нашої відповіді. В’їзд до Європейського Союзу має бути заборонений для тих, хто становить загрозу безпеці Європи", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ці рекомендації також Єврокомісія висунула поряд з пропозицією щодо 22-го пакету санкцій, спрямованих на заборону громадянам Росії виступати від імені російської держави на спортивних заходах у ЄС. Після ухвалення цієї заборони, держави-члени повинні розглянути можливість відмови у видачі шенгенських віз російським спортсменам, які беруть участь у спортивних заходах, де використовуються російські національні символи, такі як прапор, гімн або форма.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал привітав запропоновану Єврокомісією заборону на видачу віз колишнім учасникам війни проти України.

"Важлива справа, справа, якою ми займалися. Залишайтеся вдома. Чекайте на суд", – наголосив він.

У рекомендаціях Єврокомісії також міститься заклик приділяти особливу увагу окремим митцям, які беруть участь у культурних заходах, що фінансуються російською владою та можуть використовувати свою популярність на користь агресивної війни Росії.

Загалом, новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який стане 22-м за ліком, посилює тиск на Росію у трьох напрямках.

"Ми завдаємо сильнішого удару по джерелах фінансування війни Росією, націлюючись на її банки та криптовалютні платформи. Ми ще більше ізолюємо Росію. Ми закриваємо їй доступ до участі в європейських спортивних та культурних заходах. Ми посилюємо візові правила. І ми подвоюємо зусилля щодо забезпечення дотримання цих санкцій", – поінформувала фон дер Ляєн.

Зокрема, за її словами, ЄС поширює заборону на транзакції на близько 60 російських банків. Усі 60 банків будуть виключені з системи SWIFT.

А ще Євросоюз наклав санкції на ватажка неонацистського угруповання The Base, який проживає в РФ.

Крім того, Естонія в ЄС домоглася припинення фінансування організацій, пов’язаних зі спортсменами РФ.

Звинувачення від Росії

У Росії обурилися, що Естонія дозволяє Україні використовувати свій повітряний простір.

Фінська Армія оборони 21 листопада виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Підбите дроном російське судно відбуксирували за межі вод Фінляндії.

Албанія заперечує, що дрони, які потопили корвет РФ, запускались з її території.

Раніше двоє лівійських посадовців повідомили Associated Press, що внаслідок удару по військово-морській базі в Бенгазі російський корвет "Меркурій" зазнав серйозних пошкоджень, а на базі спалахнула пожежа.

Минулими вихідними в російських соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що в суботу ввечері в Калінінградській області вперше з початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну могли бути атаковані військові об’єкти.

У Калінінградській області було оголошено попередження про загрозу безпілотників, пролунали сирени повітряної тривоги, було тимчасово обмежено роботу аеропорту Храброво.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс у ніч з суботи на неділю заявив, що Вільнюс "категорично відкидає чутки, що поширюються в соціальних мережах", про участь литовської сторони в атаці дронів на цілі в Калінінградській області та не давав дозволу на використання свого повітряного простору для нальотів на об’єкти в Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа називає повідомлення про нібито атаку на Калінінградську область "бульбашкою", а мовчання Кремля, за його словами, лише свідчить про те, що насправді нічого не сталося.

Тим часом вибух російського дрона перервав промову британського міністра у Києві.

Різне щодо України і українців

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр анонсував свій візит до Закарпаття. Він також наполягає на тому, щоб переговори про бюджет ЄС не прив'язували до допомоги Україні.

Мюнхен планує розмістити біженців з України у колишніх офісах BMW.

Естонія внесла ще 50 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.

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