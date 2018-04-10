Семь рецептов для региона: о чем будут говорить на Киевском форуме по безопасности

Данило Лубкивский, фонд "Open Ukraine" _ Вторник, 10 апреля 2018, 10:26

Фото mnk.org.ua

Больше двух недель назад автор этих строк вместе с Арсением Яценюком посетил столицы двух соседних государств – Вильнюс и Варшаву, где прошли встречи с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом и главой польского правительства Матеушем Моравецким.

Главной темой обоих разговоров стали украинско-польские дела. Впрочем, не только.

Нынешние отношения между Киевом и Варшавой вызывают тревогу.

Конечно, нельзя преуменьшать многочисленные позитивы, в том числе безусловную солидарность в сфере безопасности. И все же беспокойство не утихает и даже растет, особенно в предвкушении событий нынешнего и последующих двух лет: 75-летия Волынской трагедии, 100-летие польско-украинской войны, местных выборов в Польше, президентских и парламентских – в обеих странах.

Но трудности нашего диалога выходят за рамки чисто двусторонних особенностей.

На многих политических сценах в регионе главную роль берет на себя элементарный эгоизм, прикидывающийся национальным достоинством. В этом образе он легко находит отклик в обществе. Он закипает гневом, борется за собственное и безошибочное знание о правде и притупляет ощущение общих угроз.

В то же время в регионе как никогда ощущается нехватка солидарного и ответственного лидерства.

Нам всем – от Балтии до Черного моря, от Вышеграда до Кавказа – нужен новый масштабный разговор. Нужно усилить субъектность региона, в частности против российской угрозы.

Именно из нашего региона должен исходить импульс на укрепление Европейского Союза и НАТО, европейской солидарности и евроатлантического альянса с Соединенными Штатами и Канадой.

Незаконное и наполненное реваншизмом переназначение президента Путина, возможное усиление позиций РФ в Сирии, продолжение агрессии против всех европейцев должны стать поводом помочь объединенной Европе – как в свое время Запад помог региону – укрепить собственные внутренние связи и одновременно обратить внимание на ту часть нашего пространства, где доминирует российское влияние.

Это – время для инициативы, а не ожидания.

Украина может сделать свой вклад в эти процессы.

Такой логикой наполнен 11-й Киевский форум по вопросам безопасности, который в этом году будет посвящен теме долгосрочного мира в нашем регионе и Европе.

В Киев прибудут премьер-министры Литвы и Молдовы, представители руководства МИД, Минобороны и советов национальной безопасности государств Балтии, Вышеградской группы, Румынии, Молдовы и Кавказа. Мы ожидаем участия заместителя генсека НАТО и представителей администрации США (заместителя министра обороны и постоянного представителя США при НАТО).

О будущем региона и Европы будут дискутировать члены парламентов европейских государств, бывшие главы правительств и внешнеполитических ведомств – от Британии до Литвы. А еще – известные интеллектуалы и эксперты, специалисты по информационной безопасности, литераторы и философы.

В основе тем, которые будут обсуждаться на форуме, есть несколько тезисов, отражающих украинскую точку зрения.





Первое.

Символическим контекстом встречи в Киеве станет столетие восстановления нашей государственности. Это не только мемориальный жест, а свидетельство единых с нашими соседями исторических источников независимости, свободы и принадлежности к Европе.

Большинство европейских народов, восстановивших свою государственность сто лет назад, сегодня являются полноправными членами ЕС и НАТО. Эта историческая закономерность неизбежно должна осуществиться и в отношении Украины и других государств региона – от Беларуси до стран Кавказа.

Второе.

Российская агрессия против Украины остается наиболее острым фактором безопасности региона и Европы. Международные усилия по сдерживанию Кремля и достижению мира необходимо поддерживать и впри этом наполнять их новыми инициативами, дополнительным воздействием на агрессора.

Не менее важно помнить, что Украина испытала не два разных по своей природе случая нападения, а стала жертвой последовательной агрессии со стороны России, включая оккупацию и Крыма, и Донбасса. Обе темы неразделимы, как неразделимы и их последствия.

Третье.

Неотложной международной реакции требует ситуация с соблюдением прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Коллективные международные усилия могут привлечь самое широкое мировое внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям российской оккупации и помочь многим невинным людям.

Четвертое.

Агрессия России против Украины привела к колоссальным человеческим жертвам и экономическим потерям. Восстановление безопасности и территориальной целостности Украины в равной степени означает как возвращение суверенитета над оккупированными территориями, так и привлечение агрессора к ответственности, а также возмещение причиненных им разрушений.

Эта тема должна стать одной из ведущих в контексте дальнейшего стратегического сдерживания России.

Пятое.

В этом году исполняется 50 лет Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина, которая добровольно лишилась ядерного арсенала, стала жертвой агрессии со стороны одного из гарантов ее безопасности. Этот преступный прецедент представляет глобальную опасность. Восстановление доверия к гарантиям безопасности Запада имеет исключительное международное значение.

Достижение коллективных гарантий безопасности должно стать ключевой задачей внешнеполитической повестки дня Украины. Интеграция Украины в НАТО способна решить проблему вакуума безопасности в регионе и создать предпосылки для долгосрочного мира на восточных границах Европы.

Шестое.

В борьбе против агрессии России Украина не может замыкаться исключительно на собственных проблемах. Обязанность Украины – отстаивать интересы всех партнеров, чьи права нарушила российская агрессия. "Замороженные конфликты", устроенные или инспирированные Россией от Кавказа до Молдовы, должны находиться в поле зрения Киева. Украина должна стать активным адвокатом своих соседей.

Седьмое.

Украина должна стать носителем идеологии тесного регионального сотрудничества. Ни одна масштабная региональная конструкция не будет иметь стратегического значения без активного участия Украины.

Нашим национальным интересам в равной степени противоречат и ослабление международных позиций западных соседей, и возрождение настроений шовинизма и ксенофобии, и любая другая форма изоляции, которая будет формировать вакуум ценностей, а значит, и вакуум безопасности в нашем регионе.

Украина должна поощрять интеллектуальные поиски, которые помогли бы консолидировать наши народы и государства.

В нашем регионе не существует противоречий, которые невозможно решить.

Нам необходимо общее лидерство.

Так ситуация выглядит из Киева.

Автор: Данило Лубкивский,

член наблюдательного совета фонда "Open Ukraine",

заместитель министра иностранных дел Украины (2014)