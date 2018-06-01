"Не ко времени": почему детская политика Украины противоречит курсу на ЕС

Ключевым элементом глобальной стратегии развития Европейского Союза на ближайшие 20 лет является вовлечение детей в формирование государственной политики по проблемам, которые их касаются.

Идеология этого движения сформулирована еще в 1989 году в Статье 12 Конвенции ООН о правах ребенка, где речь идет о правах ребенка высказывать свои взгляды и о том, что дети – не объект влияния взрослых, а личности с правом на собственное мнение и позицию.

То, что принято в любой нормальной семье, где ребенка выслушают и услышат, переходит на уровень государственной политики стран ЕС: детей поощряют вступать в эффективную коммуникацию с политиками, не бояться высказывать мнение о том, какой они видят свою жизнь. Решение Европарламента, UNICEF и сообщества детских организаций Eurochild учредить Детский совет Европы в 2017 году - реализация этой стратегии.

Ментально Украина пока еще далека от этого. Хотя мы успели вскочить в последний вагон этого движения.

Наша организация EDUKIDS в 2014 году начала коммуникацию с европейским союзом детских организаций Eurochild, который участвовал в учреждении Детского совета Европы. Благодаря этому нас услышали, в 2016 году мы получили приглашение на конференцию Eurochild в Брюссель "Права детей имеют смысл: Почему Европа должна инвестировать в детей" и впервые ее участниками стали дети из Украины – Евгений Суглобов и Ангелина Касьянова.

И уже через год, в 2017 году, Украина впервые получила представительство в Детском совете Европы.

Но чтобы быть в нем и дальше, нужно институционально соответствовать критериям Евросоюза. В Европе уже пришли к однозначному выводу, что следующая каденция Детского совета может быть сформирована на базе network-платформы, которая включает детские организации, представляющие все регионы страны. И участниками этих организаций должны быть дети и люди, которые работают непосредственно с детьми.

Уже есть опыт трех европейских государств, где детские советы созданы по такому принципу. Национальный детский совет (National Eurochild Forum) – выборный орган, в который дети выбирают детей (а не назначаются уполномоченными взрослыми). В него избирается по одному ребенку от каждого региона страны, и затем National Eurochild Forum выбирает представителя в Детский совет Европы.

Наше членство в Eurochild стало связующим звеном для первого участия украинских детей в их конференции в 2016 году и выхода на Детский совет Европы. Но для будущего представительства Украины в Детском европарламенте в Украине должна появиться network-платформа, которая войдет в Eurochild уже как сообщество, будет формировать в Украине National Eurochild Forum и выдвигать представителя в Детский совет Европы.

Еще один важный момент – в 2019 году будет формироваться новая каденция Детского совета Европы. Первая (пробная) каденция началась в ноябре 2017 года и продлится два года.

Если к 2019 году этот механизм не будет создан, окно возможности для участия Украины в Детском совете Европы закроется.

Как минимум, до 2021 года.

Наша маленькая победа, что украинка Ангелина Касьянова стала членом Детского совета Европы, все еще не понята в Украине очень многими взрослыми. Не говоря уже о детях, которые просто не знают, что есть такие возможности и инструменты.

Разрыв между украинским и европейским пониманием мы увидели во время недавнего заседания комитета Верховной рады. Месседжи, которые мы пытались донести о Детском совете, шли вразрез с тем, что озвучили остальные докладчики – что "дитячого руху" в Украине нет и быть не может. Заявлять подобные вещи - это откатываться на полвека назад, а мы и так отстаем от прогрессивных тенденций Европейского Союза.

Психологи акцентируют, что у наших детей много возможностей доступа в цифровой мир, которые заменяют прямой контакт с другими людьми, и они могут быть асоциальны. В Европе уже поняли, что единственный способ вовлечь детей в социальную жизнь - это показать, как модно и классно - быть подростком с позицией (а также со знанием английского языка, который поможет донести эту позицию).

В следующем году Европа празднует 30-летний юбилей принятия Конвенции о правах ребенка. И если до сих пор в Украине нет детского движения, почему бы не задаться вопросом: а что нужно сделать, чтобы оно появилось? Механизм есть, и я выдвигаю инициативу по созданию network-платформы фондов и общественных организаций, работающих с детьми. Надеюсь, что благодаря моему участию в Eurochild Украина получит технические возможности это сделать.

Но запустить систему создания в Украине National Eurochild Forum будет невозможно без государственной информационной поддержки на уровне Министерства образования, Министерства молодежи и спорта, региональных администраций и школ.

Все украинские дети до 16 лет должны узнать, что у них есть такая возможность и право голоса. Система выборов детей от всех регионов Украины в National Eurochild Forum должна быть открытой и прозрачной.

Европа за нас эту работу не сделает. ЕС утвердил стратегию, что к концу 2020-х годов в каждой европейской стране должен заработать National Eurochild Forum.

Говоря о том, что Украине это не нужно, государство загоняет себя в тупик.

Если мы упустим эти годы, мы станем неконкурентными и не вырастим поколение, которое в будущем сможет стать нашими депутатами в Европарламенте и вести на равных диалог с европейскими политиками.

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