Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") официально выдвинула своего лидера в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда на пост главы следующего правительства этой восточногерманской земли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Учитывая патовую ситуацию, сложившуюся после сентябрьских выборов, когда "АдГ" стала бесспорно крупнейшей партией, но все же не набрала единоличного большинства, вовсе не очевидно, что Зигмунд получит 42 голоса, необходимые для того, чтобы стать премьером земли.

"АдГ" имеет в земельном парламенте 39 голосов, поэтому Зигмунду понадобятся еще три голоса от депутатов других партий во время тайного голосования.

Известно, что голосование по вопросу о том, сможет ли он заручиться поддержкой большинства, состоится, по предварительным данным, 8 декабря. Зигмунд заявил на прошлой неделе, что планирует сделать этот шаг.

"Я исхожу из того, что будет только одно голосование", – сказал Зигмунд, выразив уверенность в том, что получит необходимую поддержку, хотя никто за пределами его партии не выразил намерения голосовать за него.

Левопопулистская партия BSW, имеющая пять мест, заявила, что ее члены намерены воздержаться от голосования, тогда как 14 из 15 депутатов ХДС в ландтаге заявили, что намерены покинуть зал во время первых двух туров голосования.

Пока неясно, как именно может завершиться процесс избрания главы земельного правительства.

Но если кандидат участвует в двух голосованиях в ландтаге – которые должны состояться с интервалом не более одной недели – и не может набрать большинства ни в одном из них, инициируется новое голосование о проведении досрочных выборов. Оно должно состояться в течение двух недель. В этой ситуации для инициирования очередных выборов достаточно простого большинства голосов "за".

Если большинство голосов за проведение новых выборов не наберется, то проводится третье голосование по избранию главы правительства земли.

В этом последнем туре для избрания кандидату достаточно лишь большинства от общего количества отданных голосов, а не большинства от общего количества депутатов палаты.

В случае если даже это третье голосование не даст решающего результата, а голоса "за" и "против" разделятся поровну – что, учитывая арифметику в парламенте, кажется вполне вероятным, – то в законах Германии четко не определено, как именно будет решаться такая ситуация.

Эксперты по вопросам права высказали мнение, что наиболее вероятным решением будет продолжение голосования до тех пор, пока не будет принято решение большинством голосов или относительным большинством.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

6 октября президентом земельного парламента (ландтага) Саксонии-Анхальт избрали представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тобиаса Рауша. Четыре голоса ультраправый кандидат получил от других партий.

Подробнее на эту тему в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.