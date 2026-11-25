Европарламент призвал правительство Чехии внести поправки в законопроект об общественном вещании, чтобы гарантировать стабильное финансирование, защитить редакционную независимость и обеспечить соблюдение законодательства ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В резолюции, принятой в среду 442 голосами "за", 158 "против" и 47 "воздержались", депутаты Европарламента выразили обеспокоенность событиями в Чехии, связанными со свободой СМИ, законодательством ЕС и общими ценностями.

"По мнению депутатов, предложенные изменения в финансировании, риск политического вмешательства в государственную службу и нерешенный конфликт интересов премьер-министра Андрея Бабиша в совокупности указывают на систематическое ослабление демократических сдерживающих механизмов", – говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента призвали правительство Чехии изменить свой план финансирования Чешского телевидения и Чешского радио за счет ежегодного государственного бюджета и обеспечить соответствие своих действий Европейскому акту о свободе СМИ.

Европарламентарии также осудили отсутствие прозрачности и консультаций с заинтересованными сторонами при подготовке предложения, а также тот факт, что законопроект прошел первое чтение ранним утром в субботу, до того как десятки депутатов смогли высказать свое мнение.

В Европарламенте, среди прочего, призвали чешские власти обеспечить полную независимость органа надзора за СМИ в стране, а также осудили кампании по клевете в адрес журналистов и общественных активистов. Депутаты обратились к Европейской комиссии с призывом следить за рассмотрением законопроекта, запросить заключение у Европейского совета по вопросам медиауслуг и оценить более широкие риски для верховенства права и средств ЕС, которые могут привести к применению мер по обеспечению соблюдения законодательства и бюджетных мер.

Напомним, 15 ноября в столице Чехии Праге десятки тысяч чехов вышли на протест против плана правительства сократить плату за пользование общественными СМИ и перенаправить финансирование в государственный бюджет.

Подробнее об этом читайте в статье: Месть, всколыхнувшая Чехию: как правительство берет под контроль общественное вещание и удастся ли его остановить.