Словения использует декларацию саммита ЕС-Западные Балканы для давления на Сербию с целью обнародования архивов спецслужб времен Югославии, что может вновь разжечь обвинения словенского правительства в адрес еврокомиссара по вопросам расширения, словенки Марты Кос.

Об этом сообщает издание Rapporteur, которое ознакомилось с проектом декларации саммита и пообщалось с осведомлёнными дипломатами, передаёт "Европейская правда".

Правое правительство Словении возобновляет проверку деятельности Кос в связи с обвинениями в связях с бывшими югославскими спецслужбами. Премьер-министр Словении Янез Янша требует от Сербии обнародовать хранящиеся в Белграде архивы, которые могли бы пролить свет на эти обвинения.

Проект декларации для саммита ЕС–Западные Балканы, который состоится в среду, призывает "соответствующих партнеров" "выполнить все невыполненные обязательства по Соглашению о вопросах правопреемства и решить остальные вопросы, связанные с правопреемством". Как сообщили Rapporteur дипломаты ЕС, эта формулировка была включена отчасти благодаря лоббированию со стороны Любляны.

Соглашение о вопросах правопреемства – это многосторонний договор республик, образовавшихся после распада Югославии в начале 1990-х годов, регулирующий распределение активов и обязательств, а также вопросы архивов. Значительная часть архивов бывших разведывательных служб Югославии остается в Белграде, доступ к ним ограничен.

В прошлом месяце глава словенского правительства поделился обложкой книги, в которой утверждается, что Кос работала на югославскую тайную полицию – Службу государственной безопасности (UDBA, аналог КГБ) – в 1980-х и 1990-х годах.

Янша заявлял, что Словения не позволит Сербии продвигаться к членству в ЕС, пока та не передаст все архивы служб безопасности, вооруженных сил и разведки бывшей Югославии.

Трое дипломатов ЕС предположили, что настойчивое требование более жестких формулировок в декларации саммита может быть связано с требованиями Янши о передаче Сербией архивов. Вопрос соглашения о правопреемстве "очень актуален" в повестке дня заседания в среду, отметил представитель ЕС.

На вопрос, связано ли стремление Любляны к более жестким формулировкам с обвинениями в адрес Кос, МИД Словении не опроверг такую связь, но подчеркнул, что ссылки на Соглашение о вопросах правопреемства уже много лет фигурируют в декларациях саммитов Западных Балкан.

"Это вопрос соблюдения международных обязательств, что важно для регионального сотрудничества, примирения, уважения верховенства права и других фундаментальных принципов", – отметило министерство в заявлении для Rapporteur.

Ожидается, что большинство стран Западных Балкан поддержат эту декларацию. Однако Сербия этого не сделает и не будет принимать участие в саммите, поскольку новое руководство страны еще ведет переговоры о формировании правительства.

В марте в Еврокомиссии заверили, что уверены в полной добросовестности еврокомиссара Марты Кос и отвергают любые обвинения в адрес ее прошлого.

Сама Кос полностью отвергла обвинения в сотрудничестве с тайной полицией Югославии еще во время своего собеседования на должность еврокомиссара в комитете Европарламента по внешним делам (читать стенограмму) осенью 2024 года.

Подробнее о назначении Марты Кос на должность еврокомиссара читайте в материале "Европейской правды", опубликованном в сентябре 2024 года: За Украину или дружбу с Россией? Рассказываем о Марте Кос, "главной по Украине" в новой Еврокомиссии.