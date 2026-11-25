Европейская комиссия наложила штраф на швейцарские парфюмерные концерны Firmenich, Givaudan и американскую компанию IFF на общую сумму 471,9 млн евро.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению ЕК, указанные компании участвовали в картельном сговоре на протяжении более четырёх лет.

По данным Еврокомиссии, три крупнейших в мире производителя ароматизаторов обменивались коммерчески конфиденциальной информацией, в частности о ценообразовании и своих сделках с потребительским гигантом Unilever, а Givaudan и IFF также делились информацией о своих более широких направлениях деятельности в сфере ароматизаторов.

"Это, вероятно, нанесло ущерб и привело к увеличению затрат для их клиентов, которые используют эти ароматизаторы для производства товаров повседневного спроса, таких как косметика, моющие средства и средства для уборки", – отметила еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

Штраф для Givaudan в ЕС составил около 252,4 млн евро, для Firmenich – около 137,7 млн евро, а для IFF – примерно 82 млн евро.

Производители ароматизаторов и вкусовых добавок продают ингредиенты, химические вещества и натуральные экстракты, которые используются в миллионах товаров по всему миру – от сухих завтраков и напитков до гелей для душа, чистящих средств и элитной парфюмерии.

Недавно стало известно, что онлайн-платформа Temu может получить значительный штраф от Европейской комиссии за неспособность прекратить продажу незаконных товаров.

А летом нидерландский орган по защите данных принял решение оштрафовать американскую компанию Uber на $966 млн (825 млн евро) в соответствии с европейскими правилами защиты данных за деактивацию учетных записей водителей без надлежащего их информирования.