Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной и рассказал ему, в частности, о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский отметил, что это уже четвертый визит главы эстонского внешнеполитического ведомства с начала года.

"Проинформировал об ударах по энергетике: Россия вкладывает значительные усилия в попытки разрушить нормальную жизнь. И поэтому всё, что поддерживает нашу стойкость, важно. Обсудили энергетическую помощь, подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в начале следующего года в Эстонии. Конечно, говорили о переговорах и будущих гарантиях безопасности", – рассказал президент.

По его словам, Украина "сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу" в мирный процесс с Соединенными Штатами.

Сейчас Украина ждет от американской стороны даты новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней, добавил Зеленский.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий встретился с Тсахкной и обсудил, в частности, подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которую примет Таллинн.

Ранее стало известно, что Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая состоится 28–29 января в Таллинне, должна быть сосредоточена не столько на восстановлении, сколько на устойчивости.